Street Style: o altă modalitate de a trăi Săptămâna Modei de la Paris!

Criticul de modă Aries Rivera și fotograful Lucian Ștefănescu au documentat special pentru Elle Romania fenomenul Street Style din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, o sursă continuă de inspirație pentru noi toți.

  de  Domnica Margescu
Când tendințele de pe podium se întâlnesc cu realitatea orașului, Săptămâna Modei de la Paris devine mai mult decât o succesiune de show-uri — devine un spectacol complet. Dincolo de colecțiile semnate de designeri consacrați, street style-ul rămâne unul dintre cele mai relevante barometre ale momentului.

De la look-uri minimaliste, în tonuri neutre, până la combinații îndrăznețe și accente vibrante, străzile Parisului s-au transformat, din nou, într-o adevărată scenă a stilului personal. Invitați, editori, influenceri sau pur și simplu pasionați de modă au construit ținute care au atras privirile și au definit, poate chiar mai clar decât podiumul, direcțiile actuale.

Prin obiectivul lui Lucian, această selecție surprinde exact această energie, un mix de atitudine, creativitate și libertate. Pentru că, dincolo de tendințe, moda rămâne un limbaj personal, o formă de expresie care vorbește despre cine suntem și cum alegem să ne prezentăm lumii, în fiecare zi.

Critic de modă și curator: Aries Rivera (@ariesriverar)
Fotografie și editare: Lucian Ștefănescu (@lucianstefanescu) Paris, martie 2026

