Kim Kardashian, imagine rară cu noul său iubit, Lewis Hamilton. Cum au fost surprinși cei doi la Coachella

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kim Kardashian a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini din culisele festivalului Coachella, printre care și un cadru care sugerează prezența lui Lewis Hamilton.

În fotografii, vedeta apare într-un body negru cu decolteu adânc, purtat alături de pantaloni din piele în aceeași nuanță și completat cu mai multe coliere argintii. În unele imagini, aceasta poartă o eșarfă Harley Davidson, folosită pentru a-și acoperi fața de vântul din deșert. Unul dintre cadre lasă să se vadă mâna lui Hamilton, așezată în jurul șoldurilor lui Kardashian, în timp ce aceasta stă în poala lui, într-un cart de golf.

Foto: Instagram

În plus, într-un videoclip surprins de fani și distribuit pe X, cei doi apar împreună la Coachella.

wow guys not cool such an invasion of our privacy https://t.co/4CWHjScykX — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) April 13, 2026

Seria de imagini include și momente mai relaxate, în care Kardashian apare alături de prieteni înainte de a merge la concertul susținut de Justin Bieber. „Coachella Hallelujah”, a scris fondatoarea SKIMS în descrierea imaginilor.

Aceasta nu a fost însă prima oară când cei doi au apărut împreună pe rețelele de socializare. La începutul acestei luni, Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au oficializat relația pe Instagram. Pilotul de Formula 1 a publicat un Reel în care apare conducând un Ferrari F40 în zona Daikoku Parking Area din Tokyo. După ce accelerează și execută mai multe manevre spectaculoase cu mașina sport, fumul se risipește, iar în imagini apare Kim Kardashian, aflată pe locul din dreapta.

„Este incredibil”, spune ea către cameră, vizibil impresionată de experiență.

Acest videoclip vine după ce Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși într-o ipostază romantică la o plimbare în Tokyo. Fondatoarea SKIMS s-a ținut de brațul starului din Formula 1 în timp ce făceau cumpărături alături de sora ei, Khloé Kardashian, potrivit unor fotografii realizate de fani.

Ea a purtat o rochie gri cu mâneci lungi, asortată cu pantofi negri cu toc înalt, pentru ieșirea de zi. În ceea ce-l privește pe Hamilton, acesta a optat pentru o jachetă și pantaloni maro. La un moment dat, pilotul de Formula 1 a făcut cu mâna unui fan aflat în depărtare.

Detalii despre relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton

După ce și-au ținut relația departe de ochii publicului, cei doi au făcut-o oficială la Super Bowl 2026, pe 8 februarie. De atunci, Lewis nu s-a ferit să-și exprime admirația pentru femeia de afaceri pe rețelele sociale.

Surse apropiate celor doi susțin că pilotul britanic de Formula 1 și vedeta de reality TV sunt „foarte fericiți” împreună și că relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian „se înțeleg foarte bine și sunt foarte fericiți”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. Potrivit aceleiași surse, campionul mondial ar fi extrem de implicat emoțional în relație.

„Este îndrăgostit până peste cap, iar cei apropiați cred că, în sfârșit, și-a întâlnit perechea”, a spus aceasta.

Persoana apropiată a adăugat că pilotul Ferrari „a așteptat peste un deceniu pentru femeia visurilor sale și este nebun după ea”.

Chiar dacă programul lui Hamilton este extrem de solicitant, cei doi încearcă să mențină legătura constant. Potrivit Us Weekly, pilotul vorbește cu Kardashian „în mod regulat pe FaceTime, chiar din paddock”, în timp ce aceasta s-a arătat „incredibil de susținătoare” în privința programului său încărcat.

Sursele susțin că amândoi sunt „foarte hotărâți să facă lucrurile să funcționeze”, iar apropiații lor cred că „aceasta ar putea fi relația definitivă pentru amândoi”.

„Lewis este un tip extraordinar și chiar a curtat-o, tratând-o exact așa cum merită. El face toate planurile și se asigură că ea este bine”, a mai spus un apropiat pentru Us Weekly.

„Toți cei din jurul ei cred că este foarte drăguț și exact ceea ce merită. Kim pare să aibă în ultima vreme o energie mult mai relaxată în toate aspectele vieții sale”, a adăugat sursa.

Foto: Instagram, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro