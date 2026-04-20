Filmul „Sora cea mică”, câștigător al Premiului pentru Cea mai bună actriță în competiția oficială de la Cannes, intră în cinematografele din România

Transilvania Film anunță lansarea în cinematografele din întreaga țară a filmului Sora cea mică (La petite dernière), regizat de Hafsia Herzi, selecționat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul a fost distins cu Queer Palm, precum și cu Premiul pentru Cea mai bună actriță, acordat debutantei Nadia Melliti.

Acțiunea urmărește parcursul Fatimei (Nadia Melliti), o adolescentă franceză de origine algeriană, crescută într-o familie musulmană tradițională din Paris. Inteligentă și rezervată, Fatima își descoperă treptat sexualitatea și încearcă să împace două lumi aparent incompatibile: credința religioasă și identitatea sa queer.

Pe măsură ce termină liceul și începe facultatea, ea explorează relații și experiențe noi, pornind într-o intensă călătorie de autocunoaștere. Întâlnirea cu Ji-Na (interpretată de Park Ji-min) marchează începutul unor provocări emoționale.

Variety descrie Sora cea mică ca fiind un film „sensibil și plin de empatie” – o poveste care evită clișeele dramatice ale poveștilor de coming-out, concentrându-se pe acceptarea de sine și pe complexitatea identității. În mod similar, The Guardian apreciază narațiunea și modul în care filmul gestionează sexualitatea și intimitatea, numind-ul „o performanță regizorală elegantă.”

Interpretarea Nadiei Melliti, recompensată la Festivalul de Film de la Cannes cu premiul pentru cea mai bună actriță, a fost apreciată pentru naturalețea și expresivitatea sa discretă, prin care reușește să transmită trăirile personajului. Printr-un joc reținut și interiorizat, actrița construiește un portret credibil al unei tinere aflate în plin proces de descoperire de sine, ceea ce conferă interpretării autenticitate și o face una dintre cele mai notabile apariții actoricești recente.

Printre principalele provocări ale regizoarei Hafsia Herzi este aceea de a propune o reflecție profundă asupra tensiunilor dintre tradiție și libertate personală, religie și sexualitate, fără a cădea în judecăți simpliste. Cu o regie delicată și o estetică minimalistă, Sora cea mică se impune ca una dintre cele mai importante producții recente ale cinemaului francez contemporan, adresându-se atât publicului larg, cât și celui de arthouse.

Cele mai vândute colecții!
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum

Lifestyle

Poate crezi că există o linie fină între iubirea autentică și comportamentele de subjugare, care la un moment dat încep să te deranjeze, dar lucrurile sunt mult mai clare de atât.

Lifestyle

Iată care sunt primele filme confirmate de la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Lifestyle

Pentru acești actori este o plăcere să urmărească un proiect în care au jucat.

