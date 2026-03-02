Gucci FW26: Debutul lui Demna și începutul unei noi energii

La Milano, în Palazzo delle Scintille, debutul FW26 a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului. Înainte de show, Demna a transmis un mesaj clar: „Viziunea mea despre Gucci este despre coexistența dintre heritage și fashion. Nu sunt opuse, se hrănesc una pe cealaltă.” Această idee a structurat colecția.

Spațiul, construit ca un decor cu referințe clasice, a subliniat legătura cu cultura italiană. Pe podium au apărut nume consacrate precum Kate Moss și Karlie Kloss, alături de modele din noua generație, accentuând dialogul dintre trecut și prezent. În primul rând s-au aflat Romeo Beckham și Donatella Versace.

Estetic, Demna se distanțează de volumele oversized asociate cu Balenciaga. Siluetele sunt mai apropiate de corp: rochii mini ajustate, pantaloni low-rise, costume slim, jachete din piele peste tricouri mulate. Pentru femei, colecția alternează între minimalism senzual și referințe la era Tom Ford. „Vreau să creez dintr-un spațiu emoțional. O modă care declanșează reacții, fie o iubești, fie o urăști”, a spus designer-ul după show.

Moștenirea casei apare prin croieli inspirate din tradiția italiană, motive florale florentine, imprimeul Flora și monograma GG. Logo-ul este prezent pe curele, colanți și accesorii, iar dungile verde-roșu sunt integrate în detalii grafice. Gențile rămân centrale, de la Bamboo 1947 reinterpretată la clutch-uri mini.

Încălțămintea actualizează codurile clasice: loafers subțiri cu accente sportive, cizme cu monogramă și talpă joasă, pantofi stiletto pentru seară. Accesoriile sunt tratate ca piese-cheie, nu secundare.

Debutul lui Demna marchează un moment strategic pentru Gucci. FW26 nu este o ruptură radicală, ci o recalibrare atentă. O colecție care încearcă să redefinească ce înseamnă Gucci astăzi: cultură, dorință și produs într-un echilibru nou.

