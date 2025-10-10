Pierpaolo Piccioli debutează la Balenciaga cu o nouă viziune pentru casă

După plecarea lui Demna, casa franceză a avut nevoie de o nouă direcție și anume, una care să păstreze spiritul experimental, dar să-l tempereze prin rafinament și emoție.

„Respectul față de cei care au fost aici înainte, Cristóbal, Demna, Nicolas, e mai cool și mai revoluționar decât negarea a tot ce s-a făcut înaintea ta”, a spus Piccioli înaintea show-ului. Declarația lui pare să fi fost și punctul de plecare al colecției, o demonstrație de continuitate și transformare în același timp.

Colecția SS26, intitulată The Heartbeat, propune o Balenciaga care respiră altfel. Volumetriile rămân, dar sunt mai fluide, materialele sunt mai moi, iar tonurile mai luminoase. Piccioli a păstrat structurile arhitecturale care definesc brandul, dar le-a reinterpretat printr-o sensibilitate mai caldă, apropiată de ideea de purtabilitate. Rezultatul este un echilibru atent între forța formelor și delicatețea texturilor.

Criticii au descris debutul drept „un pas înainte fără a pierde legătura cu trecutul”. Publicațiile de modă au remarcat curajul lui Piccioli de a aduce un ton uman, fără să șteargă codurile Balenciaga. Într-o industrie obișnuită cu gesturi radicale, designer-ul a ales o cale calmă, elegantă, bazată pe construcție și nu pe șoc.

Colecția a fost și o declarație despre cum poate arăta relevanța azi: haine făcute să fie purtate, nu doar privite. Formele boxy, proporțiile exagerate și materialele lucioase amintesc de epoca Demna, însă totul e temperat printr-un nou ritm vizual. Ceea ce până acum părea o demonstrație de putere, devine un exercițiu de echilibru.

Reacțiile publicului au fost, în mare parte, pozitive. Mulți au salutat revenirea la o estetică mai rafinată, la o Balenciaga care pune din nou accent pe croi și detaliu. Alții au observat influențe vizibile din perioada Valentino, o dovadă că Piccioli încă își caută vocea proprie în cadrul noii case. În social media, discuțiile au fost aprinse, dar dominate de curiozitate și interes, semn că debutul a reușit să stârnească atenție, nu polarizare.

„Ceea ce mă interesează acum este cum se simte o haină atunci când o porți, nu doar cum arată în fotografii”, a declarat Piccioli după prezentare. Într-un mod subtil, această frază rezumă tot ce a vrut să transmită: o Balenciaga care se întoarce spre corp, spre mișcare, spre emoție.

Colecția SS26 nu promite revoluții bruște, ci o reconfigurare lentă a unei moșteniri complexe. Piccioli pare conștient că direcțiile mari se construiesc în timp și că un brand cu o istorie ca Balenciaga nu are nevoie de o voce care să țipe, ci de una care să știe să asculte.

Foto: Profimedia

