Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire

Numit oficial director creativ în 2024, Klausner semnează acest sezon ca o declarație de forță și sensibilitate în același timp. El a preluat o casă cu rădăcini solide și cu un public loial, dar cu responsabilitatea de a aduce o voce nouă, fără să degradeze moștenirea. Colecția confirmă această intenție: pattern-uri mixte, detalii irizate, accente metalice și o abordare vizuală optimistă, rafinată și echilibrată.

Pe podium, colecția a oscilat între opulență controlată și relaxare studiată. Imprimeurile florale și motivele grafice, elemente definitorii pentru Dries Van Noten, au fost reinterpretate în combinații surprinzătoare de culori, cu nuanțe care coexistă armonios și dau energie look-urilor. Drapajele de mătase, jachetele brodate, sacourile lejere și suprapunerile fluide au transformat siluetele clasice într-o cheie mai actuală, mai liberă și mai adaptată ritmului prezent.

Accentele au fost introduse cu măsură, prin accesorii discrete și contraste de materiale care adaugă profunzime fără să devină ostentative. Bijuteriile au apărut sub formă de coliere fine sau detalii lucioase integrate în țesături, iar inserțiile metalice au fost folosite ca puncte de lumină mai degrabă decât ca elemente dominante. Încălțămintea minimalistă, de la sneakerși low profile la sandale delicate reinterpretate, a completat ansamblurile cu o eleganță discretă, în timp ce piesele din piele fină, genți moi, curele cu linii simple, clutch-uri compacte, au întărit ideea de lux subtil, dar memorabil.

Spațiul de prezentare, auster și luminat natural, a pus hainele în prim-plan, oferind un cadru sincer, lipsit de artificii, care a adus publicul mai aproape de emoția colecției. Muzica, fragilă, cu accente melancolice, a trasat o atmosferă de introspecție, sugerând un echilibru între forță și vulnerabilitate. În plus, concretul brut al decorului, cu textura sa rece și minimalismul său, a amplificat contrastul cu materialele fluide și imprimeurile elaborate, creând un dialog între esență și expresie.

Criticii au remarcat maturitatea debutului și coerența direcției. Colecția a fost apreciată pentru modul în care păstrează spiritul Dries Van Noten, dar îl deschide spre o sensibilitate mai tânără și mai jucăușă. SS26 nu a fost o colecție zgomotoasă, ci una care transmite încredere, echilibru și relevanță, marcând începutul unui nou capitol pentru casă.

