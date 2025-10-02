Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!

ELLE: Ar fi minunat să ne spui despre călătoria ta în această industrie și ce te-a determinat să lucrezi în modă?

Maddy Evans: Crescând într-un mic oraș de coastă din Țara Galilor, viziunea mea asupra lumii a fost transformată atunci când bunica mea m-a dus în excursii la Londra și Paris când eram o tânără adolescentă. Bunica, mama și nașa mea au fost și sunt persoane foarte elegante și aveam întotdeauna reviste glossy de modă în jur când eram mică, reviste care m-au inspirat foarte mult.

Nașa mea a studiat moda la Royal College și m-a încurajat să urmez o cale creativă. Am studiat la Central Saint Martins în anii ’90 și am început direct în muncă la Topshop, începând ca asistent administrativ și plecând când eram director de modă.

ELLE: Care a fost strategia din spatele evoluției M&S Womenswear, a transformării în ceea ce este astăzi?

M.E.: Am petrecut și continuăm să petrecem foarte mult timp vorbind cu clienții și colegii noștri pentru a le afla opiniile. Cu ajutorul acestor date bogate, am putut să ne adaptăm strategia pentru a nu ne concentra doar pe calitate și valoare (care sunt încă primordiale), ci și pentru a ne concentra în egală măsură pe stil. Ne gândim întotdeauna la atitudinea unei femei, nu la vârsta ei, și concepem produse contemporane care au în centrul lor versatilitatea. Investim în țesături și acordăm mai multă atenție detaliilor și fineții.

ELLE: M&S părea să se adreseze unui public puțin mai în vârstă, iar acum este un brand apreciat de publicul mai tânăr și mai cool din lumea modei. Care a fost procesul de trecere de la imaginea mai veche a brand-ului la această imagine nouă și proaspătă?

M.E.: Echipa de design se concentrează pe stil, modernitate și relevanță pentru a se asigura că continuăm să ne extindem atractivitatea.

ELLE: Ce ați decis să păstrați din ADN-ul M&S și din patrimoniul mărcii?

M.E.: Investiția noastră continuă în croiuri adecvate siluetei, țesături, finețe și atenția noastră meticuloasă la detalii este esențială pentru ADN-ul mărcii M&S. Echipa noastră de design vizitează adesea arhivele M&S din Leeds, pentru referințe și inspirație în dezvoltarea designului, astfel încât modelele noastre contemporane au o atemporalitate în centrul lor.

ELLE: Te rugăm să descrii femeia pe care o ai în minte atunci când dezvolți colecții.

M.E.: Vorbim tot timpul cu clienții noștri și avem un flux fantastic și constant de feedback din partea lor. Gama noastră de clienți este atât de largă, dar în esență, clientul nostru este modern, are propriul stil personal și dorește haine care să-i dea un impuls de încredere pentru a se simți minunat!

ELLE: Ce este feminitatea? Ce înseamnă pentru tine și cum se transpune în îmbrăcăminte?

M.E.: Pentru mine, feminitatea înseamnă o siluetă măgulitoare, care avantajează. Un articol de îmbrăcăminte care ți se potrivește în locuri care îți scot în evidență cele mai bune trăsături.

ELLE: Ce te inspiră?

M.E.: Sunt mereu inspirată de designerii tineri, emergenți. Modul lor de a experimenta și de a face declarații creative este atât de puternic. Abia aștept să văd mai multe la show-urile London Fashion Week din această săptămână.

ELLE: Ai un anumit articol mai drag și pe care îl păstrezi în minte atunci când începi să te gândești la o nouă colecție?

M.E.: Iubesc un pulover navy bun, o cămașă albă impecabilă și o jachetă neagră croită pentru a-mi susține garderoba de sezon. Cred că dacă investești în aceste piese ca punct de plecare, ținutele tale se vor dezvolta în mod natural de aici.

ELLE: Ai o piesă preferată pe care o consideri perfectă din punct de vedere al aspectului, al designului, dar și al funcționalității?

M.E.: Îmi place o cămașă cu dungi din satin combinată cu blugi spălați – combinația perfectă de lux și casual pentru fiecare zi.

ELLE: Ce îmi poți spune despre această colecție AW25? Care sunt articolele tale preferate? Care este povestea pe care doriți să o comunicați?

M.E.: Ca întotdeauna, comunicăm pilonii noștri de bază: stil, valoare și calitate. Dar această colecție este, de asemenea, despre versatilitate, și piese în care să investim, care vor rezista testului timpului pentru anii următori – atât datorită investiției noastre în țesături și fire incredibile, cât și prin modelele noastre atemporale. Colecția este compusă din piese clasice cu un twist modern pentru garderoba femeii moderne.

Câteva dintre articolele mele preferate din colecție sunt:

– Jumper relaxat texturat din amestec de alpaca T38/0816

– Jachetă Harrington Croc din piele artificială T49/7024 (Disponibilă în magazin)

– Pantofi de balet Mary Jane cu bretele și imprimare de șarpe T02/4146B (Disponibili în magazin)

Foto: PR

