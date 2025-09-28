Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil

Chiar și când este vorba despre o întâlnire între apropiați, nu este cazul să facem rabat la eleganță.
Pentru a păstra, însă, o notă cool, apelează la elemente precum o fustă mini satinată, o capă pufoasă din shearling, o rochie sexy cu paiete sau o salopetă cu decupaje, pe care le poți înnobila cu accente aurii geometrice.
Foto: PR, Arhiva ELLE
