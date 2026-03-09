Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă

Thylane Blondeau și Ben Attal și-au confirmat logodna, după ce actorul francez a cerut-o în căsătorie pe celebrul model în timpul unei călătorii romantice în Grecia.

Tânăra, cunoscută pentru titlul de „cea mai frumoasă fată din lume” acordat de Vogue Enfants după ce a intrat în lumea modei în perioada copilăriei, a acceptat cererea lui Attal la aproximativ două luni după decesul tatălui său vitreg.

Anunțând logodna pe rețelele sociale duminică seara, Blondeau, în vârstă de 24 de ani, a împărtășit imagini cu peisajul de coastă ales de Attal pentru momentul cererii în căsătorie. Modelul francez a prezentat, de asemenea, fotografii cu inelul de logodnă, un diamant uriaș montat pe un simplu inel de aur masiv.

În dreptul postării sale, ea a scris: „I-am spus da celui mai bun prieten al meu. Să fie pentru totdeauna.”

Attal, în vârstă de 28 de ani, s-a pregătit minuțios pentru cerere, presărând un traseu de petale roșii până la o masă în aer liber cu vedere panoramică la mare.

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau, Thylane a defilat pentru Jean Paul Gaultier la doar patru ani și, mai târziu, la 10 ani, a devenit cea mai tânără model care a pozat pentru Vogue Paris.

Faima a venit însă în 2006, când, la șase ani, a fost numită „cea mai frumoasă fată din lume” de Vogue Enfants. Titlul l-a câștigat de două ori: 11 ani mai târziu, în 2018, Thylane a ocupat din nou primul loc în clasamentul anual TC Candler. În toată această perioadă a atras atenția la prezentările de modă din cadrul Fashion Weeks.

Această apariție editorială a stârnit critici la acea vreme, fiind considerată prea „sexualizată”, întrucât Blondeau purta rochii scurte și machiaj. Mama sa, Veronika Loubry, designer de modă, a apărat ulterior coperta, declarând pentru un ziar francez:

„Singurul lucru care mă șochează la această fotografie este colierul pe care îl poartă, care valorează 3 milioane de euro, aproximativ 4,3 milioane de dolari.”

Părinții lui Thylane au fost căsătoriți între 2002 și 2016, iar după divorț, mama sa a avut o relație cu producătorul Gérard Kadoche. Cei doi au fost împreună aproape zece ani și erau logodiți, până la decesul lui Gérard.

După o lungă luptă cu cancerul pancreatic, Gérard a murit în decembrie, iar modelul i-a adus un omagiu pe rețelele sociale:

„Gégé-ul meu. Dacă ai ști cât de mult ne este dor de tine… Suntem atât de triști fără tine. Ai un loc atât de important în inima mea, în viața mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce m-ai învățat, pentru tot ce ai făcut pentru mama mea, fratele meu și pentru mine. Viața fără tine nu va mai fi niciodată la fel. Ai luptat ca un adevărat războinic, suntem atât de mândri de tine, ești un miracol, Gégé-ul meu. Mi-e atât de dor de tine, partenerul meu de chitară… Dar știu că de acum înainte, de fiecare dată când cânt, vei fi acolo, chiar lângă mine. Știu, de asemenea, cât de mândru erai de noul meu brand. Îți promit că o să dau totul, chiar mai mult decât înainte, ca să fii și mai mândru. Îți mulțumesc că ai crezut mereu în mine, că m-ai împins înainte, m-ai încurajat, m-ai iubit și nu o să uit niciodată asta. Și, așa cum ți-am spus ieri, promit că o să am grijă de mama, de fratele meu și de surorile mele pentru totdeauna. Dragul meu tată vitreg. Te iubesc enorm, pentru totdeauna.”, a scris Blondeau.

