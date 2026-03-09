Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: „Mi s-a dărâmat lumea”

Daciana Sârbu a transmis un mesaj public, după ce fiica ei și a lui Victor Ponta, Irina, s-a întors din Dubai.

Revenirea în țară a Irinei Ponta a fost urmată de un mesaj emoționant publicat de mama sa, Daciana Sârbu. După câteva zile marcate de tensiune și incertitudine, fosta europarlamentară a vorbit deschis despre stările prin care a trecut și a anunțat că nu renunță la demersurile îndreptate împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Postarea sa din mediul online a generat numeroase reacții și a readus în discuție controversa legată de repatrierea fiicei sale.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Daciana Sârbu a descris ultima perioadă ca fiind una extrem de dificilă, dominată de teamă și îngrijorare pentru copilul ei.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat.”

Ea spune că momentul în care a simțit că își pierde speranța a determinat-o să vorbească public despre ceea ce s-a întâmplat.

„Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe lângă disperare, furia și frustrarea unei mame căreia i se ia speranța că i se întoarce copilul acasă și am reacționat.”

Fosta politiciană susține că ar fi putut alege să păstreze tăcerea, așa cum a făcut și în alte situații în care s-a simțit nedreptățită, însă de această dată a considerat că ar fi incorect față de fiica ei.

„Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.”

Daciana Sârbu a transmis și că nu intenționează să renunțe la demersurile sale, indiferent de criticile sau reacțiile negative apărute după declarațiile făcute.

„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.”

La finalul mesajului, ea a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în această perioadă și spune că sprijinul lor a contat enorm.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai puțin singură”, a încheiat aceasta.

Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre relația cu cele două fiice ale ei

După divorțul de Victor Ponta, cele două fete ale cuplului au rămas în custodia Dacianei Sârbu. Antreprenoarea are numai cuvinte de laudă la adresa fiicelor sale și nu de puține ori a mărturisit că Irina i-a fost un real sprijin în momentele mai dificile din ultimii ani.

Daciana Sârbu a vorbit într-un interviu recent despre modul în care își crește cele două fiice, recunoscând că este o mamă exigentă atunci când este nevoie.

„Celei mici i-am impus reguli mai stricte. Ea nici nu are de altfel telefon, de exemplu și am constatat că îi este mult mai bine fără. În ultima perioadă, ei îndeosebi i-am impus niște reguli mai stricte legate de tabletă. Nu poate sta decât o oră pe zi, pentru că am observat că îi creează probleme și chiar îi influențează starea, și nu în bine. Devine foarte agitată. Fiica cea mare, însă, a fost mereu responsabilă și este foarte apropiată de mine. Dar, și ea petrece prea mult timp pe telefon, după părerea mea”, a dezvăluit Daciana Sârbu pentru Click!.

Citește și:
Kate Middleton dezvăluie cum gestionează „conversațiile dificile' cu cei trei copii ai săi: „Este o modalitate foarte bună…'

