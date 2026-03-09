Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile

Lourdes Leon a lăsat foarte puțin loc imaginației duminică, atunci când a apărut fără sutien sub o rochie neagră transparentă, îndrăzneață, la prezentarea Ottolinger, în cadrul Paris Fashion Week.

Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris

Fiica Madonnei, în vârstă de 29 de ani, s-a asigurat că atrage toate privirile, lăsând la vedere lenjeria intimă sub ținuta extrem de provocatoare.

Lourdes a fost surprinsă când părăsea hotelul în care era cazată în capitala Franței, purtând o jachetă asortată, lăsată lejer pe umeri, și o geantă neagră. Frumoasa vedetă și-a aranjat părul lung și închis la culoare în valuri lejere și și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi cu toc foarte înalt.

Părea într-o dispoziție excelentă atunci când și-a ocupat locul în primul rând la prezentarea de modă plină de vedete, unde era prezentată colecția de îmbrăcăminte pentru femei toamnă/iarnă 2026–2027.

Lourdes a arătat rochia sexy și într-un scurt videoclip postat pe Instagram, în care și-a etalat ținuta îndrăzneață.

Mai devreme în aceeași zi, Lourdes a purtat o fustă transparentă, seducătoare, la prezentarea designerului Ann Demeulemeester, tot la Paris. Ea a atras toate privirile într-o ținută spectaculoasă, care includea un corset negru cu ținte metalice. Fusta provocatoare avea o crăpătură adâncă până la coapsă, iar tânăra și-a completat apariția cu o pereche de cizme negre din piele, care i-au accentuat silueta.

În cadrul evenimentului plin de vedete, Lourdes a fost văzută socializând cu Gabriette Bechtel.

Apariția vine după ce Lourdes, care cântă sub numele de scenă Lolahol, a urcat pe scenă în Ibiza la sfârșitul lunii august. Înainte de acest moment, artista, al cărei tată este Carlos Leon, a sărbătorit aniversarea de 67 de ani a mamei sale, superstarul pop Madonna.

Madonna, supranumită „Regina muzicii pop”, a distribuit pe rețelele sociale mai multe imagini din culisele petrecerii sale de aniversare. Pe lângă Lourdes, interpreta hitului „Holiday” mai are un fiu, Rocco Ritchie, în vârstă de 25 de ani, pe care îl are din căsnicia cu fostul soț Guy Ritchie.

Artista este, de asemenea, mama lui David Banda, în vârstă de 19 ani, pe care l-a adoptat. Fiica ei Mercy, adoptată și ea, are tot 19 ani. În plus, celebra cântăreață le-a adoptat și pe gemenele Stella și Estere, în vârstă de 13 ani.

Madonna, despre creșterea copiilor ei

Madonna a dezvăluit care sunt regulile pe care cei șase copii ai săi trebuie să le respecte cu orice preț. Artista în vârstă de 64 de ani a postat pe Instagram Story o imagine în care ținea în mâna un afiș pe care erau inscripționate cele cinci reguli ale casei. Cântăreața are șase copii: gemenele Estere și Stella, în vârstă de 10 ani, Mercy James, în vârstă de 17 ani, David, în vârstă de 17 ani, Lourdes, în vârstă de 26 de ani, și Rocco, în vârstă de 22 de ani.

„1. Zâmbește. 2. Fii fericit. 3. Ascultă-i pe ceilalți. 4. Vorbește cu bunătate. 5. Fii fericit cu ceea ce ai”, scria pe panoul Madonnei.

