Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: „Suntem pregătite”

Teo Trandafir și fiica ei, Maia, au surprins după ce au apărut împreună de 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii.

Teo Trandafir, apariție alături de fiica ei, Maia

Teo Trandafir și fiica ei, Maia, au marcat Ziua Internațională a Femeii de duminică, 8 martie, cu un mesaj pe care l-au transmis public urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

„La mulți ani, frumoaso!”, i-a spus Maia mamei sale, Teo Trandafir. „La mulți ani, frumoaso!”, a răspuns prezentatoarea TV. „Suntem femei, suntem frumoase, suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”, a adăugat Maia.

Teo Trandafir, confesiuni despre fiica ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva vreme, Teo Trandafir a făcut declarații despre relația din prezent cu Maia, care a decis să se mute de acasă.

„Nu s-a schimbat nimic între noi. Maia este un om matur acum, avem o relație cât se poate de firească, între doi adulți normali care se respect”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo Trandafir, despre plecarea de acasă a fiicei sale, Maia

Într-un interviu recent, Teo Trandafir a vorbit deschis despre cum a resimțit plecarea de acasă a fiicei sale. Întrebată dacă resimte singurătatea de când Maia nu mai locuiește cu ea, prezentatoarea TV a răspuns cu sinceritate că nu este cazul, având în vedere că fiica ei se întoarce des.

„Nu am momente în care să mă simt singură, pentru că Maia se întoarce. Nu e ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ea are propriul ei drum și înțeleg perfect asta. Consider că este nesănătos pentru un copil să nu aibă libertatea de a pleca atunci când simte că este momentul. Maia știe că întotdeauna poate reveni, ușa este deschisă, iar tot ce trebuie să facă este să mă sune”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

Astfel, Teo Trandafir și fiica ei, Maia, se întâlnesc destul de des și mențin o comunicare cât se poate de deschisă.

„Ne întâlnim ori de câte ori reușim să ne sincronizăm programul. Dacă eu am podcast, ea știe, iar când ea are de învățat, o înțeleg. Totuși, găsim mereu momente să ne vedem.”

Teo Trandafir este extrem de mândră de evoluția fiicei sale. Prezentatoarea TV și Maia se sfătuiesc tot timpul și se susțin reciproc în orice decizie.

„E absolut bestială. Face exact ce o taie capul. Eu sunt lângă ea oricând are nevoie de mine. Dacă are nevoie de mine. Dacă nu, sunt acolo. Asta e important. Noi așa ne-am învățat. Sunt obiceiuri la care nu poți renunța. Pentru că, fiind dintotdeauna așa, nu ai cum să fracturezi o relație, la un moment dat. Când asta se întâmplă, înseamnă că unul dintre parteneri a pățit ceva cu capul. Dar noi, fiind zdravene amândouă – credem că suntem nebune, dar asta e cu totul altă discuție – ne sfătuim într-una. Dar avem și nebunia asta de telefon, care este foarte bună. Căci eu, dacă nu răspund, găsesc imediat mesaje pe WhatsApp: „Zi-mi ce fac?”, a spus Teo Trandafir pentru pentru viva.ro.

Citește și:

Irina Fodor, confesiuni din culisele emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea: „Când spiritele se încing, respir adânc și…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro