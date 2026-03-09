Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă

„Țeapă, Țeapă, Țeapă” este un serial audio-documentar recent lansat în România, în parteneriat cu publicația PressOne, care intră în culisele fraudelor online și explică modul în care funcționează aceste mecanisme de manipulare digitală, pentru a te ajuta să te protejezi .

Pe lângă investigația atentă, proiectul aduce și o perspectivă surprinzător de amuzantă asupra unui fenomen serios. „Țeapă, Țeapă, Țeapă” transformă o temă complexă într-o experiență audio accesibilă și memorabilă – cu sound design, muzică și storytelling ce te transpune într-o lume întreagă, ca un serial bun.

„Există un tip de fraudă pentru toată lumea, chiar dacă te consideri precaut – și nu are legătură cu nivelul de inteligență. Încă nu ai citit mesajul potrivit pentru tine…” spune Silviu Stahie, specialist în securitate cibernetică la Bitdefender, unul dintre invitații serialului.

Serialul este realizat de artistul audio Alex Lungu și este rezultatul a mai bine de trei ani de documentare. În acest timp, Alex s-a infiltrat în grupurile escrocilor, și a colectat din interior date, materiale și informații.

Fraudele digitale au evoluat semnificativ în ultimii ani: nu mai sunt schemele piramidale ale anilor ’90 – ci escrocherii sofisticate cu site-uri false, apeluri mascate și chiar modele AI care-ți pot sintetiza vocea.

Acest fenomen se află într-o creștere alarmantă, cu peste 20% pe an. Alex Lungu ne avertizează că „o să te sune cu vocea surorii tale, sau chiar cu fața ei. Vor fi magazine online aproape identice cu cele originale, vor fi mesaje care vor suna perfect plauzibile. Din nou, ne rămâne doar să vorbim unii cu alții ca să ne protejăm reciproc. Și să punem presiune pe industria de tech și pe guvernanți să-și facă treaba. Nu doar sporadic, cum fac acum.”

Episoadele sondează în psihologia victimelor și totodată Alex se confruntă și se împrietenește cu escroci, pune întrebări incomode poliției și încearcă să înțeleagă de la jurnaliști și experți de ce și cum au ajuns țepele atât de răspândite și eficiente. Povestea serialului a început în 2022, când Alex Lungu a început să primească SMS-uri care promiteau câștiguri rapide. Alex, curios din fire și un pic prea entuziasmat, pătrunde în zonele întunecate ale internetului pentru a-i putea povesti Anei, iubitei lui, tot ce-a descoperit. „Țeapă, Țeapă, Țeapă” nu este doar un documentar, ci și un ghid de empatie și gândire critică într-o lume care pare că are din ce în ce mai puțin sens.

România nu are politici clare în privința educației media, poliția este complet depășită de numărul de cazuri, iar fraudele sunt un fenomen global cu sume ce depășesc 1 trilion de dolari anual. În acest context, serialul vine ca un scut pentru ascultători.

Serialul „Țeapă, Țeapă, Țeapă” propune o experiență audio care te va face să râzi, să te enervezi, să te emoționezi și, mai ales, să înveți cum să nu mai cazi în plasă. Îl poți asculta pe teapateapateapa.ro , Spotify și toate platformele de podcast.

