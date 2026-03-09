Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: „Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici”

Ioana Țiriac a transmis o replică ironică la adresa celor care au criticat călătoriile în Dubai, după ce fratele ei s-a întors din Emiratele Arabe.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"

Ioana Țiriac a reacționat dur pe rețelele de socializare în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, după ce în mediul online au apărut numeroase critici la adresa românilor care se aflau în Dubai în acea perioadă.

Situația din regiune s-a complicat după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iran. Ca reacție, Teheranul ar fi lansat rachete către mai multe state din zona Golfului, printre care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar. În urma acestor evenimente, traficul aerian din regiune a fost suspendat temporar, iar mulți turiști au rămas blocați în Emirate pentru câteva zile.

Printre românii aflați atunci în Dubai s-a numărat și Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Ulterior, acesta a reușit să revină în România.

În mediul online au apărut comentarii critice la adresa celor care au ales să călătorească sau să locuiască în Dubai într-un moment considerat sensibil. Ioana Țiriac nu a lăsat aceste reacții fără răspuns și a publicat un mesaj ironic pe Instagram.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Ioana Țiriac, singura fiică a miliardarului Ion Țiriac, a ales un drum profesional care i-a surprins pe mulți. Deși tatăl său are o avere estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari și este considerat cel mai bogat român, ea a decis să își construiască propria carieră.

După ce a studiat economia în Statele Unite, Ioana a ales să lucreze în domeniul imobiliar. În loc să se implice direct în afacerile familiei, ea s-a angajat ca agent imobiliar la o companie de prestigiu din Emiratele Arabe Unite, încercând să își construiască singură drumul profesional.

Mama sa, Sophie Ayad, a publicat recent pe rețelele de socializare o imagine în care fiica ei apare la categoria „Superstar”, sugerând că aceasta are rezultate foarte bune în noul domeniu.

Ion Țiriac, dezvăluiri despre fiica sa

În 2022, Ioana Țiriac a absolvit Universitatea din Miami, acolo unde a studiat economia. La vremea respectivă, a publicat pe Instagram mai multe imagini de la ceremonia de absolvire.

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei. Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana Natalia, în special de faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.

Citește și:
Kate Middleton dezvăluie cum gestionează „conversațiile dificile' cu cei trei copii ai săi: „Este o modalitate foarte bună…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
People
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
People
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
People
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."
People
Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
People
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
People
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mai multe din people
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
People

Lidia Buble a fost surprinsă în public alături de partenerul ei de viață, Horațiu Nicolau.

+ Mai multe
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
People

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, noul ei partener, au fost văzuți rareori împreună de când formează un cuplu.

+ Mai multe
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
People

Colaborarea dintre Meghan Markle și platforma Netflix a ajuns la final.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC