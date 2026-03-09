Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: „Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici”

Ioana Țiriac a reacționat dur pe rețelele de socializare în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, după ce în mediul online au apărut numeroase critici la adresa românilor care se aflau în Dubai în acea perioadă.

Situația din regiune s-a complicat după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iran. Ca reacție, Teheranul ar fi lansat rachete către mai multe state din zona Golfului, printre care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar. În urma acestor evenimente, traficul aerian din regiune a fost suspendat temporar, iar mulți turiști au rămas blocați în Emirate pentru câteva zile.

Printre românii aflați atunci în Dubai s-a numărat și Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Ulterior, acesta a reușit să revină în România.

În mediul online au apărut comentarii critice la adresa celor care au ales să călătorească sau să locuiască în Dubai într-un moment considerat sensibil. Ioana Țiriac nu a lăsat aceste reacții fără răspuns și a publicat un mesaj ironic pe Instagram.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Ioana Țiriac, singura fiică a miliardarului Ion Țiriac, a ales un drum profesional care i-a surprins pe mulți. Deși tatăl său are o avere estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari și este considerat cel mai bogat român, ea a decis să își construiască propria carieră.

După ce a studiat economia în Statele Unite, Ioana a ales să lucreze în domeniul imobiliar. În loc să se implice direct în afacerile familiei, ea s-a angajat ca agent imobiliar la o companie de prestigiu din Emiratele Arabe Unite, încercând să își construiască singură drumul profesional.

Mama sa, Sophie Ayad, a publicat recent pe rețelele de socializare o imagine în care fiica ei apare la categoria „Superstar”, sugerând că aceasta are rezultate foarte bune în noul domeniu.

Ion Țiriac, dezvăluiri despre fiica sa

În 2022, Ioana Țiriac a absolvit Universitatea din Miami, acolo unde a studiat economia. La vremea respectivă, a publicat pe Instagram mai multe imagini de la ceremonia de absolvire.

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei. Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana Natalia, în special de faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.

