Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei

Selena Gomez a publicat un videoclip pe rețelele sociale, alături de un mesaj emoționant pentru soțul ei, Benny Blanco, de ziua lui de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei

Selena Gomez a publicat în weekend un mesaj emoționant dedicat soțului ei, Benny Blanco, cu ocazia aniversării acestuia.

Selena Gomez, imagini de arhivă cu Benny Blanco

Cu prilejul împlinirii vârstei de 38 de ani, duminică, artista a postat pe Instagram o serie de fotografii din arhivă, însoțite de o declarație plină de afecțiune. În postare a inclus și câteva imagini de la nunta lor, care a avut loc în urmă cu cinci luni, marcând astfel prima aniversare a producătorului de când s-au căsătorit, în septembrie anul trecut.

„La mulți ani iubirea mea”, a scris actrița în vârstă de 33 de ani, alături de emoji-uri festive și o inimă roșie. „Te iubesc din toată inima!”

Vedeta a publicat trei fotografii alb-negru surprinse în timpul ceremoniei și al petrecerii de nuntă, dar și alte imagini în care cei doi proaspăt căsătoriți apar în ipostaze tandre.

Mesajul de aniversare vine la doar câteva zile după ce Benny Blanco a fost ironizat pe rețelele sociale din cauza unor imagini în care fanii au remarcat picioarele sale „murdare”. Criticile au continuat și după ce Selena Gomez a răspuns comentariilor negative într-un mod neașteptat, sărutându-i picioarele într-un videoclip care a devenit viral.

În secțiunea de comentarii a postării, unde artista a limitat posibilitatea de a răspunde, Blanco i-a transmis: „Ești cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam dori”

Printre imaginile distribuite s-a numărat și o fotografie în care cei doi se bucură de o zi relaxantă la soare. În acea imagine, producătorul își ține brațul în jurul taliei ei și o sărută pe gât, în timp ce actrița zâmbește larg.

Actrița din serialul Only Murders in the Building a mai publicat și o fotografie spontană cu ei doi îmbrăcați casual, în ținute din denim. Deși păreau obosiți, cei doi au făcut expresii amuzante în timp ce se bucurau de o masă târzie la Taco Bell.

În altă imagine, distribuită anterior pe rețelele sociale la începutul relației lor, Selena apare sprijinită pe umărul lui Blanco în bucătărie, în timp ce acesta gătește chifteluțe. Un alt instantaneu din trecut îi arată pe cei doi sărutându-se în timpul unei întâlniri de seară cu prietenii.

De asemenea, artista a inclus și o fotografie realizată pe film, în care cei doi apar împreună la ceremonia Golden Globe Awards, la începutul lunii ianuarie. Pentru a încheia seria de imagini, Selena Gomez a publicat o fotografie în care ea și soțul ei își trimit săruturi în aer, în timp ce pozează în fața șemineului din locuința lor.

Fondatoarea brandului Rare Beauty a purtat la un eveniment festiv o bluză neagră cu decolteu adânc, combinată cu o fustă strălucitoare cu franjuri. De cealaltă parte, Benny Blanco a ales un look de tip „date night”, purtând un trench peste o cămașă în carouri, alături de jeans și cizme cowboy. Lângă șemineu, printre lumânări mari și rame foto, se afla și o imagine mai veche în care Selena Gomez apare în adolescență alături de prietena ei apropiată, Taylor Swift, surprinsă în primii ani ai prieteniei lor.

Detalii despre tulburarea ei bipolară

Aniversarea lui Benny Blanco vine la scurt timp după ce mai multe fragmente din podcastul său, Friends Keep Secrets, au devenit virale pe internet.

Într-un episod, Selena Gomez a povestit despre un cadou realizat manual pe care Taylor Swift i l-a oferit la împlinirea vârstei de 30 de ani. Într-un alt moment, Selena Gomez și Benny Blanco au vorbit despre felul în care gestionează „momentele de manie” asociate diagnosticului de tulburare bipolară al actriței.

„Ea începe să-și dea seama că are această problemă după ce se întâmplă, iar uneori nici măcar nu-și amintește când se întâmplă. Este o chestiune foarte delicată, deoarece, teoretic, nu ar trebui să vorbești cu persoana respectivă despre asta în timp ce se află în plină criză. Și chiar și când ieși cu ea și ea este foarte conștientă, îți va spune: «Cred că mă simt puțin maniacală'”, a spus Blanco. Gomez a adăugat: „Este util să ai un partener care să înțeleagă situația și să te accepte așa cum ești.”

Citește și:
George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
People
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
People
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
People
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."
People
Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
People
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
People
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mai multe din people
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
People

Lidia Buble a fost surprinsă în public alături de partenerul ei de viață, Horațiu Nicolau.

+ Mai multe
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
People

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, noul ei partener, au fost văzuți rareori împreună de când formează un cuplu.

+ Mai multe
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
People

Colaborarea dintre Meghan Markle și platforma Netflix a ajuns la final.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC