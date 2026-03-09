Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei

Selena Gomez a publicat în weekend un mesaj emoționant dedicat soțului ei, Benny Blanco, cu ocazia aniversării acestuia.

Selena Gomez, imagini de arhivă cu Benny Blanco

Cu prilejul împlinirii vârstei de 38 de ani, duminică, artista a postat pe Instagram o serie de fotografii din arhivă, însoțite de o declarație plină de afecțiune. În postare a inclus și câteva imagini de la nunta lor, care a avut loc în urmă cu cinci luni, marcând astfel prima aniversare a producătorului de când s-au căsătorit, în septembrie anul trecut.

„La mulți ani iubirea mea”, a scris actrița în vârstă de 33 de ani, alături de emoji-uri festive și o inimă roșie. „Te iubesc din toată inima!”

Vedeta a publicat trei fotografii alb-negru surprinse în timpul ceremoniei și al petrecerii de nuntă, dar și alte imagini în care cei doi proaspăt căsătoriți apar în ipostaze tandre.

Mesajul de aniversare vine la doar câteva zile după ce Benny Blanco a fost ironizat pe rețelele sociale din cauza unor imagini în care fanii au remarcat picioarele sale „murdare”. Criticile au continuat și după ce Selena Gomez a răspuns comentariilor negative într-un mod neașteptat, sărutându-i picioarele într-un videoclip care a devenit viral.

În secțiunea de comentarii a postării, unde artista a limitat posibilitatea de a răspunde, Blanco i-a transmis: „Ești cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam dori”

Printre imaginile distribuite s-a numărat și o fotografie în care cei doi se bucură de o zi relaxantă la soare. În acea imagine, producătorul își ține brațul în jurul taliei ei și o sărută pe gât, în timp ce actrița zâmbește larg.

Actrița din serialul Only Murders in the Building a mai publicat și o fotografie spontană cu ei doi îmbrăcați casual, în ținute din denim. Deși păreau obosiți, cei doi au făcut expresii amuzante în timp ce se bucurau de o masă târzie la Taco Bell.

În altă imagine, distribuită anterior pe rețelele sociale la începutul relației lor, Selena apare sprijinită pe umărul lui Blanco în bucătărie, în timp ce acesta gătește chifteluțe. Un alt instantaneu din trecut îi arată pe cei doi sărutându-se în timpul unei întâlniri de seară cu prietenii.

De asemenea, artista a inclus și o fotografie realizată pe film, în care cei doi apar împreună la ceremonia Golden Globe Awards, la începutul lunii ianuarie. Pentru a încheia seria de imagini, Selena Gomez a publicat o fotografie în care ea și soțul ei își trimit săruturi în aer, în timp ce pozează în fața șemineului din locuința lor.

Fondatoarea brandului Rare Beauty a purtat la un eveniment festiv o bluză neagră cu decolteu adânc, combinată cu o fustă strălucitoare cu franjuri. De cealaltă parte, Benny Blanco a ales un look de tip „date night”, purtând un trench peste o cămașă în carouri, alături de jeans și cizme cowboy. Lângă șemineu, printre lumânări mari și rame foto, se afla și o imagine mai veche în care Selena Gomez apare în adolescență alături de prietena ei apropiată, Taylor Swift, surprinsă în primii ani ai prieteniei lor.

Detalii despre tulburarea ei bipolară

Aniversarea lui Benny Blanco vine la scurt timp după ce mai multe fragmente din podcastul său, Friends Keep Secrets, au devenit virale pe internet.

Într-un episod, Selena Gomez a povestit despre un cadou realizat manual pe care Taylor Swift i l-a oferit la împlinirea vârstei de 30 de ani. Într-un alt moment, Selena Gomez și Benny Blanco au vorbit despre felul în care gestionează „momentele de manie” asociate diagnosticului de tulburare bipolară al actriței.

„Ea începe să-și dea seama că are această problemă după ce se întâmplă, iar uneori nici măcar nu-și amintește când se întâmplă. Este o chestiune foarte delicată, deoarece, teoretic, nu ar trebui să vorbești cu persoana respectivă despre asta în timp ce se află în plină criză. Și chiar și când ieși cu ea și ea este foarte conștientă, îți va spune: «Cred că mă simt puțin maniacală'”, a spus Blanco. Gomez a adăugat: „Este util să ai un partener care să înțeleagă situația și să te accepte așa cum ești.”

