Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: „Nimănui nu-i mai pasă de…”

Actorul în vârstă de 30 de ani se află în mijlocul unei controverse.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."

Timothée Chalamet a stârnit o adevărată controversă după ce a făcut unele declarații deloc inspirate la adresa artiștilor care lucrează în operă sau balet.

Actorul în vârstă de 30 de ani a făcut remarca sinceră în timp ce vorbea cu Matthew McConaughey despre speranța lui că cinematografele vor reuși să supraviețuiască.

„Nu vreau să lucrez în balet sau operă sau, știi tu, lucruri de genul: ‘Hei, să ținem asta în viață’, deși nimănui nu-i mai pasă de asta. Tot respectul pentru oamenii din balet și operă de acolo. Tocmai am pierdut 14 cenți din audiență, tocmai am tras niște focuri fără niciun motiv”, a spus el într-un interviu pentru Variety, în seria Actors on Actors.

Ironia lui Chalamet la adresa operei și baletului a apărut când el și Matthew McConaughey discutau despre figurile de la Hollywood care fac declarații publice în sprijinul cinematografelor.

„Admir oamenii — și am făcut și eu asta — care merg la talk-show-uri și spun că trebuie să păstrăm cinematografele în viață, știi, că trebuie să menținem acest gen în viață”, a spus el. „Și o altă parte din mine simte că, dacă oamenii vor să vadă ceva, precum Barbie, precum Oppenheimer, vor merge să-l vadă și vor face un efort special pentru a vorbi despre asta cu entuziasm și mândrie”, a adăugat, susținând că opera și baletul nu au acest public mainstream.

Când apoi și-a cerut scuze pentru „săgeata” pe care o aruncase către această formă de artă, Matthew McConaughey a spus: „Asta nu e o lovitură, înțeleg ce vrei să spui.”

Remarca lui Timothée Chalamet despre operă și balet a stârnit o reacție tăioasă din partea Metropolitan Opera din New York și a Royal Ballet and Opera din Londra.

Metropolitan Opera a ripostat postând un montaj cu angajații săi muncind din greu, peste care apărea pe ecran mesajul: „Tot respectul pentru oamenii din operă (și balet) de acolo.”

În descriere, prestigioasa instituție nu a lăsat nicio îndoială cu privire la ținta mesajului, scriind: „Aceasta este pentru tine, Timothée Chalamet…”

Între timp, Royal Ballet and Opera, adesea numită colocvial „Covent Garden” după cartierul său din Londra, a emis propriul comunicat.

„Baletul și opera nu au existat niciodată în izolare — ele au influențat, inspirat și ridicat constant alte forme de artă”, au declarat pentru The Hollywood Reporter. „Influența lor poate fi simțită în teatru, film, muzică contemporană, modă și nu numai. De secole, aceste discipline au modelat modul în care artiștii creează și în care publicul experimentează cultura, iar astăzi milioane de oameni din întreaga lume continuă să se bucure de ele și să se implice în ele.”

Fanii operei și pasionații de balet au rămas furioși după comentariile lui Timothée Chalamet, doi cântăreți clasici celebri ajungând chiar să-l critice public.

„Sincer, sunt șocată că cineva cu aparent atât de de succes poate fi atât de lipsit de elocință și îngust la minte în privința artei, în timp ce se consideră artist, așa cum îmi imaginez că ar face un actor”, a spus steaua americană de operă Isabel Leonard. „Să ataci gratuit alți artiști spune mai multe în acest interviu decât orice altceva ar putea spune. Arată foarte mult despre caracterul său. Nu trebuie să îți placă toată arta, dar doar o persoană sau un artist slab simte nevoia să diminueze, de fapt, chiar acele arte care ar inspira pe cei interesați să încetinească, să facă exact asta.”

Mezzo-soprana canadiană Deepa Johnny a spus: „Ce părere dezamăgitoare. Nu există nimic mai impresionant decât magia teatrului live, a baletului și operei. Ar trebui să încercăm să ridicăm aceste forme de artă, acești artiști și să ne unim între discipline pentru a face asta. Impactul acestor medii este de lungă durată și schimbă vieți.”

Totuși, Timothée Chalamet, care are o relație cu Kylie Jenner, a fost apărat de artista pop slovacă Adela, care și-a început cariera în showbiz ca balerină, dar acum deschide concertele lui Demi Lovato în turneu ca cântăreață.

„Cred că oamenii poate exagerează puțin”, a spus ea când a fost întrebată despre remarcile lui Chalamet. „Am văzut comentariile, dar e doar că, nu cred că a intenționat asta în sens negativ. Cred că e în regulă. E, într-adevăr, un fel de formă de artă pe cale de dispariție. E trist. Dacă e ceva, doar a subliniat asta. Cred că oamenii sunt foarte supărați, dar ca balerină, cam așa e. Oamenii ar trebui să meargă mai mult la balet. Sincer, poate că e o publicitate bună.”

Citește și:
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
People
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
People
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
People
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
People
Daciana Sârbu, mesaj după revenirea fiicei sale în țară. Irina a fost blocată în Dubai: "Mi s-a dărâmat lumea"
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
People
Cum a apărut Teo Trandafir alături de fiica ei, Maia. Mesajul înduioșător transmis de cele două: "Suntem pregătite"
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
People
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la prezentarea Ottolinger de la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Laura Cosoi și Cosmin au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mucenici fierți cu nucă și scorțișoară. Câtă apă se pune și ce se mai adaugă ca să iasă delicioși
Mai multe din people
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția
People

Lidia Buble a fost surprinsă în public alături de partenerul ei de viață, Horațiu Nicolau.

+ Mai multe
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: "Nu e ușor să îți surprinzi iubita..."
People

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, noul ei partener, au fost văzuți rareori împreună de când formează un cuplu.

+ Mai multe
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."
People

Colaborarea dintre Meghan Markle și platforma Netflix a ajuns la final.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC