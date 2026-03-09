Timothée Chalamet, în mijlocul unei controverse de proporții! Declarațiile cu care actorul a stârnit reacții dure: "Nimănui nu-i mai pasă de..."

Timothée Chalamet a stârnit o adevărată controversă după ce a făcut unele declarații deloc inspirate la adresa artiștilor care lucrează în operă sau balet.

Actorul în vârstă de 30 de ani a făcut remarca sinceră în timp ce vorbea cu Matthew McConaughey despre speranța lui că cinematografele vor reuși să supraviețuiască.

„Nu vreau să lucrez în balet sau operă sau, știi tu, lucruri de genul: ‘Hei, să ținem asta în viață’, deși nimănui nu-i mai pasă de asta. Tot respectul pentru oamenii din balet și operă de acolo. Tocmai am pierdut 14 cenți din audiență, tocmai am tras niște focuri fără niciun motiv”, a spus el într-un interviu pentru Variety, în seria Actors on Actors.

Ironia lui Chalamet la adresa operei și baletului a apărut când el și Matthew McConaughey discutau despre figurile de la Hollywood care fac declarații publice în sprijinul cinematografelor.

„Admir oamenii — și am făcut și eu asta — care merg la talk-show-uri și spun că trebuie să păstrăm cinematografele în viață, știi, că trebuie să menținem acest gen în viață”, a spus el. „Și o altă parte din mine simte că, dacă oamenii vor să vadă ceva, precum Barbie, precum Oppenheimer, vor merge să-l vadă și vor face un efort special pentru a vorbi despre asta cu entuziasm și mândrie”, a adăugat, susținând că opera și baletul nu au acest public mainstream.

Când apoi și-a cerut scuze pentru „săgeata” pe care o aruncase către această formă de artă, Matthew McConaughey a spus: „Asta nu e o lovitură, înțeleg ce vrei să spui.”

Remarca lui Timothée Chalamet despre operă și balet a stârnit o reacție tăioasă din partea Metropolitan Opera din New York și a Royal Ballet and Opera din Londra.

Metropolitan Opera a ripostat postând un montaj cu angajații săi muncind din greu, peste care apărea pe ecran mesajul: „Tot respectul pentru oamenii din operă (și balet) de acolo.”

În descriere, prestigioasa instituție nu a lăsat nicio îndoială cu privire la ținta mesajului, scriind: „Aceasta este pentru tine, Timothée Chalamet…”

Între timp, Royal Ballet and Opera, adesea numită colocvial „Covent Garden” după cartierul său din Londra, a emis propriul comunicat.

„Baletul și opera nu au existat niciodată în izolare — ele au influențat, inspirat și ridicat constant alte forme de artă”, au declarat pentru The Hollywood Reporter. „Influența lor poate fi simțită în teatru, film, muzică contemporană, modă și nu numai. De secole, aceste discipline au modelat modul în care artiștii creează și în care publicul experimentează cultura, iar astăzi milioane de oameni din întreaga lume continuă să se bucure de ele și să se implice în ele.”

Fanii operei și pasionații de balet au rămas furioși după comentariile lui Timothée Chalamet, doi cântăreți clasici celebri ajungând chiar să-l critice public.

„Sincer, sunt șocată că cineva cu aparent atât de de succes poate fi atât de lipsit de elocință și îngust la minte în privința artei, în timp ce se consideră artist, așa cum îmi imaginez că ar face un actor”, a spus steaua americană de operă Isabel Leonard. „Să ataci gratuit alți artiști spune mai multe în acest interviu decât orice altceva ar putea spune. Arată foarte mult despre caracterul său. Nu trebuie să îți placă toată arta, dar doar o persoană sau un artist slab simte nevoia să diminueze, de fapt, chiar acele arte care ar inspira pe cei interesați să încetinească, să facă exact asta.”

Mezzo-soprana canadiană Deepa Johnny a spus: „Ce părere dezamăgitoare. Nu există nimic mai impresionant decât magia teatrului live, a baletului și operei. Ar trebui să încercăm să ridicăm aceste forme de artă, acești artiști și să ne unim între discipline pentru a face asta. Impactul acestor medii este de lungă durată și schimbă vieți.”

Totuși, Timothée Chalamet, care are o relație cu Kylie Jenner, a fost apărat de artista pop slovacă Adela, care și-a început cariera în showbiz ca balerină, dar acum deschide concertele lui Demi Lovato în turneu ca cântăreață.

„Cred că oamenii poate exagerează puțin”, a spus ea când a fost întrebată despre remarcile lui Chalamet. „Am văzut comentariile, dar e doar că, nu cred că a intenționat asta în sens negativ. Cred că e în regulă. E, într-adevăr, un fel de formă de artă pe cale de dispariție. E trist. Dacă e ceva, doar a subliniat asta. Cred că oamenii sunt foarte supărați, dar ca balerină, cam așa e. Oamenii ar trebui să meargă mai mult la balet. Sincer, poate că e o publicitate bună.”

Foto: Arhiva ELLE

