Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost surprinși sărutându-se într-o pizzerie din Los Angeles.

Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost surprinși marți seară în timp ce se bucurau de o întâlnire romantică la o pizzerie din Los Angeles. La un moment dat, actorul și fondatoarea Kylie Cosmetics au fost fotografiați de paparazzi într-o ipostază tandră, cei doi sărutându-se.

Pentru ieșire, Timothée Chalamet, în vârstă de 30 de ani, a optat pentru un hanorac negru, în timp ce Kylie Jenner, 28 de ani, a purtat un trench bej.

Conform TMZ, restaurantul ar fi închis accesul pentru alți clienți pe durata cinei lor, pentru a le oferi intimitate totală.

Kylie Jenner și Timothée Chalamet formează un cuplu din 2023, iar relația lor pare să fi devenit din ce în ce mai serioasă. La începutul acestei luni, Page Six a relatat în exclusivitate că cei doi locuiesc împreună în Los Angeles de peste un an.

„Sunt obsedați unul de celălalt și sunt mereu împreună”, a declarat o sursă apropiată, adăugând că „este ca și cum ar fi deja căsătoriți”.

Potrivit aceleiași surse, actorul este implicat și în viața copiilor lui Kylie Jenner. Antreprenoarea are doi copii, Stormi, în vârstă de 8 ani, și Aire, de 4 ani, din relația anterioară cu rapperul Travis Scott.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală. Cu această ocazie, Chalamet a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre planurile sale de căsătorie.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola.

„Da”, a răspuns el, chicotind.

Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?”.

„Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da”.

Întrebat dacă „noi” am putea participa la nuntă, actorul a vrut să știe dacă se referă doar la intervievator sau și la întreaga audiență.

După ce publicul a izbucnit în aplauze și urale, intervievatorul i-a spus, amuzat, că „mai bine ar spune nu” la o asemenea invitație.

Chalamet a fost însoțit de Kylie Jenner la ediția din acest an a Premiilor Critics Choice și la Globurile de Aur, unde a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din Marty Supreme. În ambele discursuri de acceptare, actorul a ținut să îi mulțumească „partenerei” sale și să își declare public dragostea pentru ea.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram

Deși formează un cuplu de trei ani, Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram abia în luna ianuarie a acestui an. Actorul a publicat o serie de imagini care marchează victoria sa la Globurile de Aur. În prima fotografie din carusel, Kylie Jenner apare alături de el, ținând statueta câștigată, într-un gest care a fost rapid interpretat drept o confirmare publică a relației.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, apariții pe covorul roșu

Prima apariție pe covorul roșu a celebrului cuplu a avut loc pe 7 mai 2025, la Roma, cu ocazia celei de-a 70-a ediții a Premiilor David di Donatello. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât actorul din A Complete Unknown a fost distins cu premiul David pentru Excelență Cinematografică.

Cei doi au atras toate privirile cu ținute elegante, în nuanțe de negru. Chalamet a purtat un costum din catifea, accesorizat cu o floare pe rever. Kylie Jenner a optat pentru o rochie mulată, cu decolteu adânc, din colecția Schiaparelli toamnă/iarnă 2025. Accesoriile vedetei din The Kardashians au inclus o poșetă de catifea neagră, brodată cu fir auriu, și o pereche de cercei Schiaparelli.

Pe 8 decembrie, Timothée Chalamet și Kylie Jenner au atras din nou toate privirile în ținute asortate pe covorul roșu. Chalamet a participat la premiera din Los Angeles a noului său film, Marty Supreme, având-o pe Kylie alături.

Cei doi au sosit purtând ținute personalizate Chrome Hearts. Chalamet a ales un costum din piele portocalie, cu o cămașă din mătase și cizme în aceeași nuanță. Fondatoarea Kylie Cosmetics a purtat o rochie portocalie lungă și pantofi portocalii cu vârf ascuțit.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
