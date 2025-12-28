O scurtă istorie a mănușilor

De la simbol al puterii și al statutului social la accesoriu indispensabil în garderoba contemporană, mănușile au traversat secolele adaptându-se constant stilului, funcției și ideii de eleganță.

Puține accesorii au o istorie atât de bogată și de nuanțată precum mănușile. Mult înainte de a deveni un detaliu de styling, ele au fost un obiect funcțional, un cod social și un semn de apartenență. În Antichitate, mănușile erau purtate din motive practice, pentru protecție, dar și ca simbol al rangului, fiind asociate cu autoritatea și puterea.

În Evul Mediu, mănușa capătă o dimensiune aproape ceremonială. Era un obiect prețios, realizat manual, adesea decorat cu broderii, pietre sau fir de aur. A oferi o mănușă sau a o arunca în fața cuiva devenise un gest încărcat de semnificație, de la jurământ și loialitate până la provocare la duel. În aceeași perioadă, mănușile încep să fie asociate cu elitele religioase și politice, devenind parte integrantă din vestimentația oficială.

Renașterea aduce cu sine rafinamentul. Mănușile nu mai sunt doar un semn de autoritate, ci și un obiect de seducție. Parfumate, realizate din piele fină sau mătase, ele devin un accesoriu indispensabil pentru aristocrație. A purta mănuși era o declarație de statut, dar și de bun-gust. Ideea de eleganță discretă, controlată, care se exprimă prin detalii mici, rămâne valabilă până astăzi, așa cum spunea Christian Dior, „adevărata eleganță este în simplitate”.

Secolele 18 și 19 transformă mănușile într-un element-cheie al etichetei. Lungimea lor dicta contextul social: mănușile scurte pentru zi, cele lungi pentru seară. A ieși din casă fără mănuși devenise de neconceput, iar acest accesoriu definea granița dintre intimitate și spațiul public. Era, în fond, o formă de eleganță disciplinată, construită prin reguli clare și gesturi bine definite.

Odată cu secolul 20, aceste reguli încep să se relaxeze. Mănușile își pierd din rigiditatea simbolică, dar își păstrează puterea de statement. Adoptate de figuri iconice precum Audrey Hepburn, Grace Kelly sau Jackie Kennedy, ele devin un element al feminității sofisticate. În anii ’50 și ’60, mănușile lungi, purtate cu rochii de seară sau costume impecabile, exprimă acel tip de stil care nu caută să impresioneze ostentativ, ci să rămână memorabil. „Eleganța nu înseamnă să ieși în evidență, ci să fii memorabil”, spunea Giorgio Armani.

Moda contemporană reinterpretează constant acest accesoriu și îl eliberează definitiv de reguli. Astăzi, mănușile se poartă pentru efect, pentru contrast, pentru atitudine. Din piele, plasă, satin sau lână, ele devin un detaliu care schimbă complet o ținută. Așa cum observa Yves Saint Laurent, „moda trece, stilul rămâne” — iar mănușile sunt unul dintre acele accesorii care traversează tendințele fără a-și piardă relevanța.

Între funcționalitate și simbol, între protecție și seducție, mănușile rămân unul dintre cele mai elegante moduri de a spune o poveste despre stil. Un accesoriu mic, cu o istorie surprinzător de mare.

De la corsetele rigide ale secolului al 19-lea la volumele sculpturale contemporane, arhitectura și moda au mers mereu mână în mână, modelându-se una pe cealaltă. Împreună, au construit o estetică a echilibrului perfect între corp, spațiu și mișcare.

Strălucitor, sofisticat și surprinzător de purtabil, auriul revine în sezonul FW25 într-o versiune modernă, mai subtilă și mai rafinată, dincolo de registrul strict festiv.

Vizionar al glam-ului britanic și una dintre figurile care au unit definitiv moda cu muzica, Antony Price a murit la vârsta de 80 de ani. Moștenirea lui rămâne vizibilă în felul în care înțelegem astăzi stilul, atitudinea și spectacolul.

