Tendințe modă: Victorian, dar modern

Volane dramatice, dantelă fină, guler înalt și siluete care par desprinse dintr-o epocă trecută: romantismul victorian revine în forță, reinterpretat într-o cheie modernă, sofisticată și profund feminină.

  de  Georgescu Daria
Alberta Ferretti
După sezoane dominate de minimalism dur și linii rigide, sezonul de toamnă–iarnă 2025 face loc unei estetici mai sensibile, mai emoționale. Romantismul victorian devine una dintre cele mai puternice tendințe ale sezonului, propunând o întoarcere la detaliu, la gesturi vestimentare cu semnificație și la o feminitate asumată, dar deloc fragilă.

Elementele-cheie ale tendinței sunt ușor de recunoscut: dantela fină, pliseurile, corsetele reinterpretate, cămășile cu jabou sau rochiile cu talie marcată și fuste ample. Însă, spre deosebire de abordările literale din trecut, sezonul acesta mizează pe contrast. Romanticul se poartă cu atitudine, o bluză din dantelă este echilibrată de pantaloni masculini, o rochie vaporoasă este completată de cizme înalte din piele sau de un palton structurat.

Cromatica susține această estetică dramatică: negru, crem, gri perlat, bleumarin puternic și tonuri de roz domină colecțiile, alături de texturi bogate precum catifeaua, organza sau mătasea. Accesoriile joacă și ele un rol important, cerceii statement, gulerele decorative, broșele și detaliile metalice fine adaugând un aer aproape teatral, fără a încărca excesiv ținuta.

În garderoba de zi, romantismul victorian se traduce prin piese ușor de integrat: o cămașă cu guler înalt purtată sub un sacou minimalist, o fustă midi plisată combinată cu un pulover simplu sau o rochie neagră cu detalii delicate, perfectă atât pentru birou, cât și pentru seară. Este o estetică versatilă, care funcționează prin echilibru și styling inteligent.

Astfel, acum romantismul nu mai este despre nostalgie, ci despre putere feminină exprimată subtil. Romance-ul victorian vorbește despre emoție, rafinament și o eleganță care nu are nevoie să fie stridentă pentru a fi memorabilă.

Citește și: Tendințe modă: Business affair

Foto: Profimedia

Nuanțele de bej, un must-have în moda sezonului
Nuanțele de bej, un must-have în moda sezonului
Fashion

Bejul, considerat de multă lume plictisitor, demonstrează de ceva timp că este un rival de temut al negrului.

O scurtă istorie a pieselor vestimentare cu umeri supradimensionați
O scurtă istorie a pieselor vestimentare cu umeri supradimensionați
Fashion

De la uniformele masculine ale anilor ’40 la estetica exuberantă a anilor ’80 și până la reinterpretările sculpturale din prezent, umerii supradimensionați spun o poveste despre forță, emancipare și echilibru între putere și rafinament.

5 accesorii must-have pentru acest sezon
5 accesorii must-have pentru acest sezon
Fashion

Accesoriile depășesc rolul de simple detalii și transformă orice ținută într-o veritabilă declarație de stil.

