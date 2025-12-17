Tendințe modă: Victorian, dar modern

După sezoane dominate de minimalism dur și linii rigide, sezonul de toamnă–iarnă 2025 face loc unei estetici mai sensibile, mai emoționale. Romantismul victorian devine una dintre cele mai puternice tendințe ale sezonului, propunând o întoarcere la detaliu, la gesturi vestimentare cu semnificație și la o feminitate asumată, dar deloc fragilă.

Elementele-cheie ale tendinței sunt ușor de recunoscut: dantela fină, pliseurile, corsetele reinterpretate, cămășile cu jabou sau rochiile cu talie marcată și fuste ample. Însă, spre deosebire de abordările literale din trecut, sezonul acesta mizează pe contrast. Romanticul se poartă cu atitudine, o bluză din dantelă este echilibrată de pantaloni masculini, o rochie vaporoasă este completată de cizme înalte din piele sau de un palton structurat.

Cromatica susține această estetică dramatică: negru, crem, gri perlat, bleumarin puternic și tonuri de roz domină colecțiile, alături de texturi bogate precum catifeaua, organza sau mătasea. Accesoriile joacă și ele un rol important, cerceii statement, gulerele decorative, broșele și detaliile metalice fine adaugând un aer aproape teatral, fără a încărca excesiv ținuta.

În garderoba de zi, romantismul victorian se traduce prin piese ușor de integrat: o cămașă cu guler înalt purtată sub un sacou minimalist, o fustă midi plisată combinată cu un pulover simplu sau o rochie neagră cu detalii delicate, perfectă atât pentru birou, cât și pentru seară. Este o estetică versatilă, care funcționează prin echilibru și styling inteligent.

Astfel, acum romantismul nu mai este despre nostalgie, ci despre putere feminină exprimată subtil. Romance-ul victorian vorbește despre emoție, rafinament și o eleganță care nu are nevoie să fie stridentă pentru a fi memorabilă.

Citește și: Tendințe modă: Business affair

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro