Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu Sutton Foster au întâmpinat o problemă majoră: „El vrea să respecte acest lucru”

Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat unele dificultăți, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster, în vârstă de 50 de ani, fosta sa colegă de pe Broadway. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că drumul până la altar nu este deloc simplu.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au finalizat divorțul în luna iunie, despărțirea lor fiind considerată de mulți drept una dintre cele mai surprinzătoare din industria cinematografică. Cei doi, văzuți mult timp drept unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, au împreună doi copii adoptați: Oscar, în vârstă de 25 de ani, și Ava, de 20 de ani.

De-a lungul timpului au circulat zvonuri potrivit cărora Jackman s-ar fi apropiat de Foster înainte ca mariajul său să se încheie, însă aceste informații nu au fost confirmate.

La câteva luni după finalizarea divorțului, Jackman și Foster au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu, semnalând că relația lor profesională s-a transformat într-una romantică. Mai multe publicații de divertisment au relatat că cei doi se îndreaptă rapid spre logodnă, iar revista New Idea a scris că actorul „a pus în sfârșit marea întrebare”.

Totuși, nu toată lumea din cercul lui Jackman privește cu entuziasm această relație. National Enquirer citează o sursă anonimă care susține că cei doi copii ai actorului rămân extrem de loiali mamei lor și, cel puțin pentru moment, le este greu să accepte noua etapă din viața tatălui lor.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Potrivit aceleiași surse, prezența copiilor la ceremonie este foarte importantă pentru Jackman, care nu și-ar dori să sărbătorească fără ei.

„Hugh își dorește foarte mult ca cei doi copii ai săi să fie la nuntă. Amândoi își doresc ca oamenii dragi să fie alături de ei pentru a celebra momentul”, a mai spus sursa.

Luna trecută, un alt reportaj susținea că nunta dintre Hugh Jackman și Sutton Foster ar putea avea loc în curând. Potrivit revistei Globe Magazine, actorul australian ar fi refuzat să semneze un contract prenupțial cu vedeta de pe Broadway.

Jackman „nici nu vrea să audă” de această idee, a declarat un presupus apropiat pentru publicație, spunând că actorul consideră sugestia „jignitoare”.

Starul din The Wolverine ar avea o avere estimată la aproximativ 170 de milioane de dolari, însă nu ar avea rețineri în a o împărți cu viitoarea sa soție. Informațiile apar după ce s-a relatat că cei doi ar pregăti o nuntă „intimă”, programată pentru finalul acestui an.

De asemenea, Jackman ar căuta o nouă locuință pentru cuplu într-o zonă rezidențială exclusivistă din apropierea orașului New York City. Potrivit unei surse apropiate, ceremonia ar urma să aibă loc imediat ce divorțul lui Sutton Foster de fostul soț, Ted Griffin, va fi finalizat.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro