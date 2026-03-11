Ellie Goulding a născut o fetiță. Anunțul artistei și partenerului ei, Beau Minniear: „Suntem complet îndrăgostiți”

Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară.

Cântăreața piesei „Love Me Like You Do” a adus pe lume o fetiță, primul ei copil împreună cu iubitul ei, Beau Minniear. Ea a făcut anunțul mult așteptat de fani, fiind vizibilă emoția și bucuria.

„Vineri, 6 martie, am născut o fetiță frumoasă și sănătoasă. Suntem complet îndrăgostiți de ea”, a anunțat artista marți, pe Instagram Story, unde a împărtășit și o scurtă imagine cu nou-născuta.

„A fost bine că am petrecut Ziua Internațională a Femeii alături de ea și de incredibila echipă de femei de la St Marys Hospital, care mi-au oferit mie și bebelușului o îngrijire și o bunătate extraordinare. Voi avea mereu o admirație profundă pentru moașe. Această nouă venire în familia mea îmi aduce atât de multă bucurie, mai ales că Arthur este atât de fericit să devină fratele mai mare al acestui mic înger.”

Ulterior, artista a publicat un al doilea Story cu un tort de ciocolată pe care scria: „Bine ai venit, surioară.”

Nominalizata la Grammy, în vârstă de 39 de ani, mai are un fiu, Arthur, din căsnicia cu fostul ei soț, Caspar Jopling.

Cei doi s-au căsătorit în august 2019, iar aproape doi ani mai târziu l-au primit pe lume pe băiețelul lor. Goulding a anunțat divorțul pe Instagram Stories în februarie 2024 și a clarificat că se despărțise de dealerul de artă, în vârstă de 34 de ani, „cu ceva timp” înainte de a face publică vestea.

„Am rămas cei mai apropiați prieteni și am reușit să ne creștem copilul împreună, având mereu în vedere interesul lui”, a scris ea.

La rândul său, Jopling le-a spus urmăritorilor că a vrut să facă „să dispară orice speculație finală din tabloide”, după ce fosta lui soție a ajuns în titluri pentru momente de afecțiune în public cu instructorul de surfing Armando Perez. Un an mai târziu, el a început o relație cu Olivia Wilde.

Nu este clar când a început Goulding relația cu Minniear, în vârstă de 28 de ani, însă cei doi au confirmat public relația pe Instagram în iulie 2025. Actorul a postat atunci o fotografie simplă cu Goulding în pat, într-un slideshow pe rețelele sociale.

Artista și-a arătat pentru prima dată burtica de gravidă la The Fashion Awards 2025, în decembrie 2025.

La acea vreme, Goulding a glumit pe Instagram pe seama sarcinii, spunând în glumă că „AI-ul e nebun în zilele astea”. În ianuarie, și-a etalat burtica într-un pictorial pentru revista Nylon Magazine și a făcut și câteva declarații rare despre Minniear, fără să-i menționeze numele, în interviu.

„Am un iubit extraordinar”, a spus artista entuziasmată, reflectând la faptul că „a trecut de partea cealaltă” a divorțului ei, „cunoscând un tip nou și fiind din nou entuziasmată”.

Vorbind pe scurt despre familia lor în creștere, interpreta a adăugat: „Este un lucru minunat să poți aduce pe lume un copil și mă simt foarte norocoasă că sunt sănătoasă, dar nu asta mă definește în totalitate în acest moment.”

