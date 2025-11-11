Olivia Wilde face un nou pas în relația cu fostul partener al lui Ellie Goulding, Caspar Jopling. La ce gest a recurs actrița

Olivia Wilde a făcut un nou pas în relația ei cu Caspar Jopling, fostul soț al lui Ellie Goulding.

Relația Oliviei Wilde cu Caspar Jopling pare să evolueze rapid, actrița de 41 de ani făcând sâmbătă un pas semnificativ: l-a prezentat pe fostul soț al lui Ellie Goulding prietenilor săi.

Olivia Wilde și Caspar Jopling și-au dus relația la un nou nivel

De la începutul relației lor, în iulie, cei doi au ieșit la întâlniri discrete, după ce Caspar, în vârstă de 33 de ani, a divorțat de cântăreața Ellie Goulding în 2024, după cinci ani de căsnicie.

Weekendul trecut, Wilde a decis să îl integreze în cercul ei social, invitându-l la o cină cu prietenii la restaurantul The Eighty Six din New York. Olivia părea în al nouălea cer, râzând și conversând cu amicii ei în fața localului, Caspar aflându-se alături de ea.

Actrița din „Don’t Worry Darling” a ales un look simplu și elegant, purtând un blazer negru cu pantaloni asortați, în timp ce Caspar a optat pentru o haină lungă închisă la culoare și o șapcă de baseball.

Acest moment marchează un nou capitol în relația lor, după ce luna trecută au fost văzuți plimbându-se romantic prin Primrose Hill, împreună cu noul labradoodle al Oliviei. Relația lor a fost confirmată de Daily Mail în septembrie, după ce au fost fotografiați sărutându-se pasional în fața restaurantului The Pelican din Londra, după o cină de trei ore și vin roșu.

Surse apropiate cuplului susțin că, datorită faptului că Caspar este investitor în acel restaurant și în pub-ul său-soră, The Fat Badger, cei doi au putut să se vadă în liniște. „Aceste pub-uri le-au permis să se întâlnească în mod discret luni întregi. Întotdeauna reușesc să obțină cele mai bune mesem colțuri ascunse în zone întunecate rezervate celebrităților”, a declarat o sursă pentru Mail On Sunday.

Sursele adaugă că prietenii lui Caspar cred că cei doi se îndrăgostesc și acum sunt gata să fie mai deschiși cu privire la relația lor: „Acum vei începe să îi vezi mai des împreună.”

Săptămâna următoare după sărutul pasional, cuplul a avut prima apariție publică împreună, la petrecerea W Magazine organizată cu ocazia Săptămânii Modei de la New York. Se spune că relația lor a început discret în iulie, cu întâlniri romantice „departe de privirile curioșilor” în Notting Hill.

Ellie Goulding și-a refăcut viața sentimentală după divorț

Notting Hill este și locul unde Ellie Goulding a fost văzută cu noul său iubit, actorul american Beau Minniear, în vârstă de 28 de ani, cu zece ani mai tânăr. Olivia, la rândul ei, a avut anterior o relație cu starul pop Harry Styles, după ce a încheiat logodna de șapte ani cu Jason Sudeikis, cu care are doi copii.

Caspar Jopling s-a născut în Yorkshire și a fost educat la Eton. Tatăl său este Nicholas Jopling, iar bunicul său este politicianul Thomas Michael Jopling, membru al Camerei Lorzilor. Unchiul său, faimosul dealer de artă Jay Jopling, conduce platforma online Paddle 8 și a inspirat probabil cariera lui Caspar.

Familia aristocratică deține Frickley Hall, clădire istorică din 1760, și este cunoscută în cercurile ecvestre pentru organizarea propriilor competiții Frickley Horse Trials.

Au trecut aproape 18 luni de când Ellie și Caspar, care au împreună un fiu de cinci ani, s-au despărțit, menținând o relație amiabilă. Ellie a fost legată pe scurt de instructorul de surf costa-rican Armando Perez și s-a spus că ar fi avut apropiere și de politicianul Tory Zac Goldsmith, 50 de ani, care s-a căsătorit a treia oară în septembrie cu specialistul în PR, Hum Fleming, 35 de ani.

Citește și:
Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

foto: Arhiva ELLE

Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
People

Elon Musk l-a ironizat public pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, făcând referire la forma fizică în care se află în prezent miliardarul.

Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție
Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție
People

Tily Niculae a dezvăluit cum se simte fiul ei, Radu, după ce a trecut prin a doua operație.

Meghan Markle, anunț special pentru fani. Ducesa de Sussex pregătește un proiect special Netflix de sărbători
Meghan Markle, anunț special pentru fani. Ducesa de Sussex pregătește un proiect special Netflix de sărbători
People

Meghan Markle a dezvăluit când se va lansa seria ei de Crăciun, With Love, Meghan: Holiday Celebration, de pe Netflix.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

