Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu

Ellie Goulding va deveni mamă pentru a doua oară! Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, și-a făcut apariția cu un mic semn al sarcinii pe covorul roșu al Fashion Awards 2025, luni seara, la Londra.

Ellie Goulding este însărcinată

Goulding a atras toate privirile într-un ansamblu negru semnat Willy Chavarria, alcătuit dintr-un trench din piele, pantaloni capri și un crop top care îi evidenția burtica în creștere. Ea și-a completat ținuta cu un pandantiv supradimensionat colorat și cercei lungi cu diamante.

Artista a confirmat relația cu actorul Beau Minniear, 28 de ani, în septembrie, după ce s-a despărțit de soțul ei, Caspar Jopling, în februarie 2024. Cei doi foști soți sunt părinții unui băiețel de patru ani, Arthur.

Se pare că Ellie Goulding și Minniear au o relație discretă de câteva luni și au fost văzuți împreună în diverse locuri din Londra. Anunțul despre noua sarcină vine la scurt timp după ce fostul ei soț, dealer de artă, a fost surprins într-o întâlnire romantică cu Olivia Wilde, după o cină prelungită.

Ellie Goulding și Caspar Jopling s-au cunoscut în 2017 prin intermediul unor prieteni comuni și s-au logodit vara următoare. Cei doi s-au căsătorit în august 2019, iar doi ani mai târziu și-au întâmpinat fiul.

Cântăreața a confirmat separarea la începutul acestui an, după ce a fost surprinsă apropiindu-se de instructorul de surf Armando Perez. „Caspar și cu mine ne-am despărțit în privat de ceva timp,” a scris Goulding pe Instagram Stories. „Rămânem cei mai buni prieteni și ne ocupăm cu succes de creșterea copilului, având mereu în vedere interesele fiului nostru.”

Olivia Wilde și Caspar Jopling și-au dus relația la un nou nivel

Relația Oliviei Wilde cu Caspar Jopling pare să evolueze rapid, actrița de 41 de ani făcând recent un pas semnificativ: l-a prezentat pe fostul soț al lui Ellie Goulding prietenilor săi.

De la începutul relației lor, în iulie, cei doi au ieșit la întâlniri discrete, după ce Caspar, în vârstă de 33 de ani, a divorțat de cântăreața Ellie Goulding în 2024, după cinci ani de căsnicie.

Recent, Wilde a decis să îl integreze în cercul ei social, invitându-l la o cină cu prietenii la restaurantul The Eighty Six din New York. Olivia părea în al nouălea cer, râzând și conversând cu amicii ei în fața localului, Caspar aflându-se alături de ea.

Actrița din „Dont Worry Darling” a ales un look simplu și elegant, purtând un blazer negru cu pantaloni asortați, în timp ce Caspar a optat pentru o haină lungă închisă la culoare și o șapcă de baseball.

Acest moment marchează un nou capitol în relația lor, după ce luna trecută au fost văzuți plimbându-se romantic prin Primrose Hill, împreună cu noul labradoodle al Oliviei. Relația lor a fost confirmată de Daily Mail în septembrie, după ce au fost fotografiați sărutându-se pasional în fața restaurantului The Pelican din Londra, după o cină de trei ore și vin roșu.

