Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York

Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis pare să intre într-o etapă nouă. Potrivit Page Six, cei doi au fost fotografiați în timp ce vizitau împreună un apartament într-o clădire de lux din Upper East Side, Manhattan, alimentând speculațiile privind o posibilă mutare sau investiție imobiliară comună.

Conform Realtor.com, imobilul situat pe Park Avenue a fost construit în 1925 și are 16 etaje. Clădirea oferă facilități precum portar, teren de baschet, crame pentru vinuri și concierge, iar mai multe unități sunt disponibile pentru vânzare.

Pentru această ieșire, Aniston a purtat un palton negru, fular gri, jeanși și ochelari, în timp ce Curtis a optat pentru un palton gri, cămașă neagră și pantaloni kaki.

Nu este clar în acest moment motivul exact al vizitei, însă contextul este relevant: recent, Curtis și-a scos la vânzare proprietatea din Lower Manhattan pentru suma de 1,5 milioane de dolari.

Jim Curtis, mărturisiri rare despre relația cu Jennifer Aniston

Recent, Jim Curtis a făcut o serie de dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Jennifer Aniston. În cadrul emisiunii Today, hipnoterapeutul a oferit câteva detalii discrete despre modul în care cei doi s-au apropiat, în timp ce își promova cartea Book of Possibility.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim”.

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends”, înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Jim Curtis a evitat să ofere un calendar exact al relației, dar a admis că legătura lor datează „de luni bune, aproape de un an”. Repetând formularea, el a insistat: „Mult timp”.

Când prezentatorul a glumit că îl pune „în dificultate” și că „a cam început să roșească”, Curtis a confirmat cu sinceritate: „Da, așa e. Chiar roșesc”.

Cum și-a sărbătorit Jennifer Aniston ziua de naștere

Jennifer Aniston a avut parte de o aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Actrița a împlinit pe 11 februarie 57 de ani.

„Au avut o cină liniștită și au petrecut seara împreună pentru ziua ei de naștere”, a declarat o sursă pentru Us Weekly.

Aniston „nu a vrut nimic grandios, preferând timp de calitate petrecut cu el, fără nimic extravagant”, potrivit aceleiași surse.

„Fiind o persoană care are totul, ea apreciază în mod special felicitările scrise de mână de Jim și cadourile lui atent alese și pline de semnificație”, a adăugat aceasta, subliniind că „pentru Jen, lucrurile mărunte contează foarte mult”.

Totuși, Aniston a planificat și un weekend special alături de cercul său apropiat de prieteni.

Sursa a oferit și detalii despre relația dintre actriță și Curtis, susținând că cei doi au fost de nedespărțit de când au fost asociați pentru prima dată romantic, vara trecută.

„Este cea mai relaxată și împăcată perioadă din viața ei din ultimii ani, iar relația merge foarte bine”, a precizat sursa, adăugând că vedeta din The Morning Show este „foarte fericită”.

Hipnoterapeutul în vârstă de 50 de ani i-ar oferi actriței „un sentiment de stabilitate și liniște”. De asemenea, Aniston i-a adus laude partenerului ei de când a apărut în viața sa.

Potrivit aceleiași surse, cei doi au petrecut în ultima vreme mai mult timp în Montecito, preferând un stil de viață discret.

