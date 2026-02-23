Jennifer Lopez, imagini emoționante cu copiii ei, Max și Emme. Gemenii au împlinit 18 ani

Jennifer Lopez și-a sărbătorit „gemenii minune” pe măsură ce intră în viața de adult.

Jennifer Lopez, urare emoționantă pentru gemenii ei

Duminică, 22 februarie, artista în vârstă de 56 de ani a marcat împlinirea a 18 ani de către gemenii săi, Max și Emme, printr-un videoclip emoționant publicat pe Instagram.

„V-ați născut în mijlocul nopții, în timpul celei mai mari și mai frumoase furtuni de zăpadă pe care o văzuse New York-ul de ani de zile”, a scris Lopez alături de o serie de fotografii și filmări de arhivă cu copiii ei. „Îmi amintesc că mergeam cu mașina și priveam pe geam, unde totul strălucea și era acoperit de alb în acea noapte, în timp ce vă țineam pe amândoi în pântece pentru ultimele momente înainte să vă aduc pe lume. Parcă Dumnezeu se asigura că veți intra într-o lume plină de magie pură!! În inima mea am știut că așa va fi mereu viața voastră!!”

Amintindu-și cum era să-și țină copiii în brațe când erau bebeluși, moment care i se părea „ca și cum aș fi ținut doi îngeri trimiși direct din cer”, actrița din Selena a vorbit cu emoție despre modul în care gemenii, pe care i-a adus pe lume alături de fostul soț, Marc Anthony, în 2008, i-au schimbat viața pentru totdeauna.

„Nu-mi vine să cred că sunteți acum adulți… aveți 18 ani”, a continuat Lopez. „Sunteți amândoi atât de buni la suflet, generoși și plini de iubire. Ce norocos a fost lumea în această zi, acum 18 ani, când Dumnezeu a decis să vă trimită aici cu tot talentul, spiritul și inima voastră pentru a face această lume mai bună, pentru că asta faceți pentru mine și pentru oricine are norocul să vă cunoască în fiecare zi.”

Imagini emoționante cu Emme și Max

Pe fundalul piesei „18” a trupei One Direction, videoclipul include imagini cu Lopez ținându-i în brațe pe Max și Emme când erau bebeluși. Pe măsură ce clipul continuă, apar unele dintre cele mai fericite momente ale gemenilor, inclusiv secvențe în care îi oferă mamei lor sărutări afectuoase sau o însoțesc în culise în copilărie.

„Te iubesc nu ar putea niciodată să cuprindă profunzimea sentimentelor, afecțiunii și grijii pe care le am pentru voi, micuțele mele nuci de cocos”, a subliniat Lopez în descriere. „Am fost mereu noi trei!! Am parcurs această călătorie împreună. Ne-am avut întotdeauna unii pe alții ca sprijin și ca prezență constantă în mijlocul oricărei furtuni de zăpadă. Și vă promit, frumoșii mei, indiferent cât de mari veți deveni, așa va fi mereu.” „Să-ți amintești mereu, Lulu, că ești raza mea de soare… iar tu, Max, ești minunat exact așa cum ești”, a încheiat ea. „Vă iubesc, vă iubesc. La mulți ani de 18 ani, gemenii mei minune!!”

După publicarea videoclipului emoționant pe Instagram, Lopez a distribuit și alte momente de familie în Instagram Stories, inclusiv o filmare în care gemenii cântă la chitară și interpretează piesa „Riptide” a lui Vance Joy.

„La mulți ani de 18 ani”, a scris artista peste videoclip, adăugând ulterior, alături de alte fotografii cu Max și Emme: „Când a trecut timpul?”

