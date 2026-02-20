Jennifer Aniston, aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Cum a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani

Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și s-a bucurat de o aniversare discretă alături de partenerul ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jennifer Aniston, aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Cum a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani

Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, ar fi sărbătorit împlinirea a 57 de ani a actriței printr-o seară romantică discretă.

Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani

„Au avut o cină liniștită și au petrecut seara împreună pentru ziua ei de naștere”, a declarat o sursă pentru Us Weekly.

Actrița cunoscută din serialul Friends, care și-a aniversat ziua pe 11 februarie, „nu a vrut nimic grandios, preferând timp de calitate petrecut cu el, fără nimic extravagant”, potrivit aceleiași surse.

„Fiind o persoană care are totul, ea apreciază în mod special felicitările scrise de mână de Jim și cadourile lui atent alese și pline de semnificație”, a adăugat aceasta, subliniind că „pentru Jen, lucrurile mărunte contează foarte mult”.

Totuși, Aniston a planificat și un weekend special alături de cercul său apropiat de prieteni.

Sursa a oferit și detalii despre relația dintre actriță și Curtis, susținând că cei doi au fost de nedespărțit de când au fost asociați pentru prima dată romantic, vara trecută.

„Este cea mai relaxată și împăcată perioadă din viața ei din ultimii ani, iar relația merge foarte bine”, a precizat sursa, adăugând că vedeta din The Morning Show este „foarte fericită”.

Hipnoterapeutul în vârstă de 50 de ani i-ar oferi actriței „un sentiment de stabilitate și liniște”. De asemenea, și Aniston i-a adus laude partenerului ei de când a apărut în viața sa.

Potrivit aceleiași surse, cei doi au petrecut în ultima vreme mai mult timp în Montecito, preferând un stil de viață discret.

Curtis a marcat public aniversarea iubitei sale printr-o fotografie tandră cu ei doi sărutându-se, publicată pe Instagram săptămâna trecută.

„HBD MY”, a scris el în descrierea imaginii.

Curtis și Aniston, care și-au oficializat relația pe Instagram în noiembrie 2025, au fost pentru prima dată subiectul zvonurilor despre o relație în iulie același an, când au fost fotografiați în vacanță în Spania.

Jim Curtis, despre relația cu actrița

Într-o apariție la emisiunea Today, în ianuarie, Curtis a declarat că el și actrița din Horrible Bosses au fost „prezentați unul altuia de prieteni” și că au „vorbit mult timp” înainte de a deveni apropiați. Deși nu a precizat momentul exact în care au început relația, Curtis a explicat că a durat „aproape un an” până când legătura lor a devenit una romantică.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim.”

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends', înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Jim Curtis a evitat să ofere un calendar exact al relației, dar a admis că legătura lor datează „de luni bune, aproape de un an”. Repetând formularea, el a insistat: ‘Mult timp”.

Când prezentatorul a glumit că îl pune „în dificultate” și că „a cam început să roșească”, Curtis a confirmat cu sinceritate: „Da, așa e. Chiar roșesc”.

Citește și:
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum reușește Cristina Ciobănașu să facă față situațiilor limită. La ce apelează actrița: "Mă ajută foarte mult acest exercițiu"
People
Cum reușește Cristina Ciobănașu să facă față situațiilor limită. La ce apelează actrița: "Mă ajută foarte mult acest exercițiu"
Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West
People
Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
People
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
People
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
People
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
People
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
Libertatea
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Colegii lui Eric Dane din „Grey’s Anatomy” i-au adus un ultim omagiu. Ce mesaje au postat aceștia în mediul online
Colegii lui Eric Dane din „Grey’s Anatomy” i-au adus un ultim omagiu. Ce mesaje au postat aceștia în mediul online
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026. Gemenii sunt mai determinați ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026. Gemenii sunt mai determinați ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ultimele zile din viața lui Eric Dane. Dezvăluiri emoționante făcute de Patrick Dempsey din Grey’s Anatomy
Ultimele zile din viața lui Eric Dane. Dezvăluiri emoționante făcute de Patrick Dempsey din Grey&#8217;s Anatomy
Aceste 4 zodii sunt de neoprit pentru restului anului 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Aceste 4 zodii sunt de neoprit pentru restului anului 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
People

Vedetele au atras atenția pe covorul roșu de la balul Bridgerton din București, un eveniment organizat de Netflix și care a adus romantismul serialului la Palatul Parlamentului.

+ Mai multe
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
People

Andrew Mountbatten-Windsor a fost surprins cu o expresie facială terifiată, după ce a părăsit închisoarea joi noaptea.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
People

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC