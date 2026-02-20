Jennifer Aniston, aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Cum a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani

Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, ar fi sărbătorit împlinirea a 57 de ani a actriței printr-o seară romantică discretă.

Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani

„Au avut o cină liniștită și au petrecut seara împreună pentru ziua ei de naștere”, a declarat o sursă pentru Us Weekly.

Actrița cunoscută din serialul Friends, care și-a aniversat ziua pe 11 februarie, „nu a vrut nimic grandios, preferând timp de calitate petrecut cu el, fără nimic extravagant”, potrivit aceleiași surse.

„Fiind o persoană care are totul, ea apreciază în mod special felicitările scrise de mână de Jim și cadourile lui atent alese și pline de semnificație”, a adăugat aceasta, subliniind că „pentru Jen, lucrurile mărunte contează foarte mult”.

Totuși, Aniston a planificat și un weekend special alături de cercul său apropiat de prieteni.

Sursa a oferit și detalii despre relația dintre actriță și Curtis, susținând că cei doi au fost de nedespărțit de când au fost asociați pentru prima dată romantic, vara trecută.

„Este cea mai relaxată și împăcată perioadă din viața ei din ultimii ani, iar relația merge foarte bine”, a precizat sursa, adăugând că vedeta din The Morning Show este „foarte fericită”.

Hipnoterapeutul în vârstă de 50 de ani i-ar oferi actriței „un sentiment de stabilitate și liniște”. De asemenea, și Aniston i-a adus laude partenerului ei de când a apărut în viața sa.

Potrivit aceleiași surse, cei doi au petrecut în ultima vreme mai mult timp în Montecito, preferând un stil de viață discret.

Curtis a marcat public aniversarea iubitei sale printr-o fotografie tandră cu ei doi sărutându-se, publicată pe Instagram săptămâna trecută.

„HBD MY”, a scris el în descrierea imaginii.

Curtis și Aniston, care și-au oficializat relația pe Instagram în noiembrie 2025, au fost pentru prima dată subiectul zvonurilor despre o relație în iulie același an, când au fost fotografiați în vacanță în Spania.

Jim Curtis, despre relația cu actrița

Într-o apariție la emisiunea Today, în ianuarie, Curtis a declarat că el și actrița din Horrible Bosses au fost „prezentați unul altuia de prieteni” și că au „vorbit mult timp” înainte de a deveni apropiați. Deși nu a precizat momentul exact în care au început relația, Curtis a explicat că a durat „aproape un an” până când legătura lor a devenit una romantică.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim.”

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends', înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Jim Curtis a evitat să ofere un calendar exact al relației, dar a admis că legătura lor datează „de luni bune, aproape de un an”. Repetând formularea, el a insistat: ‘Mult timp”.

Când prezentatorul a glumit că îl pune „în dificultate” și că „a cam început să roșească”, Curtis a confirmat cu sinceritate: „Da, așa e. Chiar roșesc”.

