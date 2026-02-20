Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea „Visuri la cheie”, după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”

De-a lungul anilor, Visuri la cheie a însemnat mai mult decât renovări spectaculoase. A însemnat speranță redescoperită, familii care au prins din nou curaj și seri în care telespectatorii au trăit la unison emoția schimbării.

Emisiunea „Visuri la cheie” revine la PRO TV din 4 martie

Cu fiecare sezon, echipa a arătat că implicarea reală și dorința sinceră de a face bine pot transforma nu doar o casă, ci și destinul celor care trăiesc în ea. Din 4 martie, la PRO TV și pe VOYO, autocarul pornește din nou la drum!

Dragoș Bucur, alături de arhitecții Cristina Joia, Ștefana Costraș și Omid Ghannadi, sunt pregătiți să cunoască noi familii, iar în sezonul 12 fiecare oprire înseamnă povestea unor oameni care au trecut prin încercări dificile și care primesc șansa unui nou început, conturat de renovări spectaculoase. De peste un deceniu, transformări impresionante au adus bucurie unor oameni care au devenit exemplu.

Echipa Visuri la cheie

„Inițial această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”, spune Dragoș.

Fiecare ediție a noului sezon va continua să aducă în fața telespectatorilor povești de viață marcate de curaj și determinare, iar transformările nu se vor vedea doar în designul interior, ci și în liniștea, siguranța și încrederea care se instalează într-un spațiu devenit, în sfârșit, „acasă”.

Dragoș Bucur, noi dezvăluiri după anunțul că părăsește juriul „Românii au talent”

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre decizia sa de a părăsi agitația Bucureștiului. Actorul și soția lui, Dana Nălbaru, au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum doi ani, Dragoș Bucur și fosta solistă au renunțat la viața din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor un mediu mai apropiat de viața rurală.

„E destul de mult de vorbit despre chestia asta. Pentru noi e una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o, nu știu, în ultimii 20 de ani. Și cred că ăsta este ritmul corect sau bun al vieții. Seamănă destul de mult cu copilăria mea. Cu ritmul copilăriei mele. Parcă m-am întors un pic în timp. Ai timp să savurezi cafeaua dimineața, poți să lucrezi în liniște la ce ai de făcut, dar e adevărat că trebuie să ai o meserie care îți permite chestia asta. Eu am copilărit în București, la un ultimul bloc din Capitală, în spatele lui… Nu la casă, dar ritmul este cel de atunci, pentru mine. În care ai timp să respiri, ai timp să te uiți pe cer, ai timp… De exemplu, eu sunt convins că mulți bucureșteni nu s-au mai uitat de mult la stele. Că nu te gândești să te uiți la stele când stai în oraș. Nu ridici ochii și oricum nu le vezi, din cauza luminilor”, a declarat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

