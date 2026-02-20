Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren

Jessica Alba a marcat încheierea căsniciei de 16 ani prin apariții publice alături de noul său partener, actorul spaniol Danny Ramirez, pe o plajă din Miami Beach.

La 44 de ani, actrița, proaspăt divorțată și mamă a trei copii, este cu 11 ani mai mare decât starul din Captain America: Brave New World, însă diferența de vârstă nu i-a împiedicat să-și arate afecțiunea în public. Cei doi par de nedespărțit de la prima lor apariție împreună, când au fost fotografiați întorcându-se dintr-o vacanță romantică în Cancún, pe 14 iulie.

Ramirez nu și-a putut ține mâinile departe de Alba, care și-a evidențiat silueta într-un costum de baie multicolor. Actorul, născut la Chicago și crescut în Miami, a purtat ochelari de soare închiși la culoare, pantaloni scurți portocalii și o șapcă verde, asortată cu cea maro a actriței. În apele calde ale Oceanului Atlantic, el a îmbrățișat-o din spate și a făcut-o să râdă, iar la un moment dat i-a ridicat brațul pentru a-i săruta mâna.

Cei doi au fost la fel de apropiați și pe nisip, nu doar în apă. La plecarea de pe plajă, Ramirez i-a cărat geanta actriței, în timp ce amândoi purtau ținute lejere și aveau cocktailuri în mână. Actorul din The Last of Us a oficializat relația pe Instagram pe 10 ianuarie, într-o serie de fotografii, însă Alba nu a publicat încă imagini cu el pe conturile sale.

Vineri, Alba și fostul ei soț, Cash Warren, au finalizat oficial divorțul. Potrivit TMZ, înțelegerea presupune plata unei compensații de 3 milioane de dolari, în două tranșe egale, una imediat și cealaltă în 2027. Cei doi vor continua să-și crească împreună copiii: Haven (14 ani) și Hayes (8 ani), în timp ce fiica lor cea mare, Honor (17 ani), studiază la Yale University.

Warren, asociat recent cu Hana Sun Doerr și Seanna Pereira, a reflectat asupra lecțiilor personale din 2025 într-o postare pe Instagram.

„Ai început ca anul pe care voiam să-l uit, dar sunt atât de recunoscător că ai devenit anul pe care îl voi ține minte pentru totdeauna. Acceptarea este antidotul suferinței. Mințile noastre sunt algoritmul original. Gândurile negative se vor repeta la nesfârșit dacă le permiți. Linia dintre iluminare și narcisism este foarte subțire. Nu te lăsa păcălit de cei care nu cunosc diferența.”

Pe plan profesional, Ramirez a încheiat filmările pentru debutul său regizoral, drama sportivă „Baton”, produsă executiv de fostul fotbalist David Beckham. Actorul apare și în distribuția filmului, alături de Edgar Ramírez, Rosario Dawson, Gabriel Luna, Camila Mendes, Becky G și Lewis Pullman.

În perioada următoare, Ramirez va juca alături de Pedro Pascal în drama romantică „De Noche”, va apărea în filmul biografic „Samo Lives” despre Jean-Michel Basquiat și în producția Marvel „Avengers: Doomsday”.

La rândul ei, Alba revine pe micile ecrane în sezonul patru al emisiunii Honest Renovations, difuzată de The Roku Channel, alături de co-prezentatoarea Lizzy Mathis. Actrița are în pregătire mai multe proiecte cinematografice, printre care thrillerul „The Mark”, filmul „A Tree is Blue” și biografia „Maserati: The Brothers”.

Jessica Alba este cofondatoare a companiei The Honest Company, lansată în 2011, evaluată în prezent la aproximativ 300 de milioane de dolari.

