Ce provocări au întâmpinat Emil Rengle și Alejandro Fernandez în organizarea nunții: „Ne-am lovit de o mare problemă”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste tot mai solidă și au planuri serioase de viitor. Coregraful și partenerul lui de viață s-au logodit în luna aprilie a anului 2024. La vremea respectivă, Emil Rengle a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună. Cei doi vor să își întemeieze o familie și să adopte copii, oferind, astfel, o șansă la o viață mai bună celor care se află în condiții vulnerabile.

Emil Rengle, noi declarații despre nuntă

Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez.

„Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți”, a spus Emil Rengle pentru cancan.ro.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își propun să aibă cel puțin 150 de persoane invitate la nunta lor. Cei doi vor ca evenimentul să fie un mix de culturi, partenerul dansatorului având origini spaniole.

„Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem multi oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi, România și Spania la aceeasi masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, despre planurile de nuntă

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit pe larg despre planurile lor de nuntă când au fost invitați într-o emisiune.

„Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja. Organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: „Bună! Eu sunt…” Adică să auzim și o manea, să fie de toate. Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. (…) Ne adunăm prietenii și familiile în care să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece”, a spus Emil Rengle în emisiunea „Follow Us.”

Alejandro Fernandez a spus cum anume își imaginează nunta lor.

„Mă gândesc pe Coasta Amalfitană sau în Santorini și cu toată lumea purtând alb sau crem, văd o masă lungă și în spate apusul soarelui. Noi să avem o mașină de epocă, pe străzile mici din Italia. Așa văd eu nunta.”

De asemenea, Emil Rengle a mai povestit că ar vrea să aibă două nunți, una dintre ele având o semnificație aparte pentru el și partenerul său.

„Văd și eu la fel de frumos, undeva la apus, cu mașina care pleacă cu conservele după, dar în același timp văd și o nuntă mai restrânsă, mai mult cu familia spirituală, cu prietenii apropiați în care să… vor fi două nunți, în această a doua nuntă să fim conștienți de ce avem acest parteneriat, ce ne dorim de la viață, cum pornim, ce oameni avem alături de noi.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte copii

Emil Rengle a mai precizat că el și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, vor să adopte copii și au planuri serioase în această privință.

„Da, bineînțeles. Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să face asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie, să crească într-o casă unde să fie protejați. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, să fugim prin lume, să ne distrăm, după care ne dorim foarte tare amândoi să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia.”

Citește și:

Anghel Damian, dezvăluiri despre compromisurile din relația cu Theo Rose și viața de familie: „Ne-am format aceste obiceiuri'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro