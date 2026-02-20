Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West

Kim Kardashian a luat recent o decizie în ceea ce privește educația fiicei sale, North West. Fondatoarea SKIMS a ales ca North, în vârstă de 12 ani, să învețe acasă.

Kim Kardashian, decizie surprinzătoare privind fiica ei, North West

Potrivit PEOPLE, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, în vârstă de 12 ani, nu mai frecventează o școală privată. O sursă apropiată a afirmat că vedeta și-a retras fiica de la instituția de învățământ pentru a-i oferi un mediu care să îi permită să își cultive pasiunile.

„North are un simț foarte dezvoltat al stilului și al exprimării de sine. Mediul ei tradițional de școală privată nu era construit pentru acest nivel de individualitate”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Potrivit publicației, aceeași sursă susține că decizia nu exclude rigoarea academică, ci încearcă să o îmbine cu zona creativă:

„Kim a simțit că homeschooling-ul îi va permite să se concentreze pe partea academică, oferindu-i în același timp spațiu să exploreze moda, muzica și antreprenoriatul într-un mod mai practic”.

Kim Kardashian, despre stilul fiicei sale

În ianuarie, Kim Kardashian a vorbit despre stilul vestimentar al lui North în podcastul surorii sale, Khloé in Wonder Land, unde a abordat inclusiv criticile care îi sunt aduse fiicei sale.

„Nu sunt o persoană care judecă în felul acesta, așa că încerc să nu dau atenție”, a spus Kim Kardashian. „Dar cred că nimeni nu știe, dacă nu este în locul meu, cu ce mă confrunt și cum trebuie să gestionăm anumite lucruri din lumea exterioară sau chiar din cercul nostru apropiat, prin care trecem împreună”.

Ea a clarificat și ideea că ar fi prea permisivă:

„Cred că o concepție greșită pe care oamenii o pot avea este: ‘Oh, încearcă să fie cea mai bună prietenă a ei și îi permite orice.’ Nu, Northy chiar are multe reguli. Aceasta este zona în care o las să se exprime. Îmi place asta la ea și ar face oricum aceste lucruri”.

Kim Kardashian a explicat că interesul lui North pentru ținute și styling nu este recent.

„E amuzant, pentru că oamenii spun: ‘Oh, părul albastru, toate astea, dintr-odată’ sau despre piercingurile false pe care le poartă. Am poze cu ea din clasa întâi și chiar din grădiniță în care avea un inel fals în nas și împletituri verzi sau roz. I-au plăcut mereu împletiturile colorate”, a spus ea.

„Chiar este cine este și a fost mereu așa. Iar eu susțin asta”, a adăugat Kim, conform PEOPLE.

Stilul vestimentar al lui North a atras critici din partea unor comentatori, însă mama sa, Kim Kardashian, a afirmat că a învățat să ignore astfel de opinii.

„E foarte matură în sensul în care îmi spune: ‘Mamă, am văzut asta și nu-mi pasă că nu le place… părul meu albastru sau cutare sau cutare'”, a spus Kardashian într-un episod din octombrie al podcastului Call Her Daddy. „Este foarte încrezătoare”.

Kim Kardashian a lăudat, de asemenea, stilul personal „unic” al fiicei sale. Într-un TikTok pentru Complex Style, în septembrie, fondatoarea SKIMS a declarat că North a învățat-o câteva lucruri despre modă prin exprimarea ei personală.

„Îmi arată multe lucruri. Are un stil cu adevărat unic. Mă familiarizează cu atâtea brand-uri. Pur și simplu iubește ceea ce îi place. Și e foarte distractiv să vezi pe cineva atât de creativ. Și care se cunoaște atât de bine”, a adăugat Kardashian.

Citește și:

Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro