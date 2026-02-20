Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West

Kim Kardashian a făcut o schimbare în ceea ce privește educația fiicei sale, North.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West

Kim Kardashian a luat recent o decizie în ceea ce privește educația fiicei sale, North West. Fondatoarea SKIMS a ales ca North, în vârstă de 12 ani, să învețe acasă.

Kim Kardashian, decizie surprinzătoare privind fiica ei, North West

Potrivit PEOPLE, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, în vârstă de 12 ani, nu mai frecventează o școală privată. O sursă apropiată a afirmat că vedeta și-a retras fiica de la instituția de învățământ pentru a-i oferi un mediu care să îi permită să își cultive pasiunile.

„North are un simț foarte dezvoltat al stilului și al exprimării de sine. Mediul ei tradițional de școală privată nu era construit pentru acest nivel de individualitate”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Potrivit publicației, aceeași sursă susține că decizia nu exclude rigoarea academică, ci încearcă să o îmbine cu zona creativă:

„Kim a simțit că homeschooling-ul îi va permite să se concentreze pe partea academică, oferindu-i în același timp spațiu să exploreze moda, muzica și antreprenoriatul într-un mod mai practic”.

Kim Kardashian, despre stilul fiicei sale

În ianuarie, Kim Kardashian a vorbit despre stilul vestimentar al lui North în podcastul surorii sale, Khloé in Wonder Land, unde a abordat inclusiv criticile care îi sunt aduse fiicei sale.

„Nu sunt o persoană care judecă în felul acesta, așa că încerc să nu dau atenție”, a spus Kim Kardashian. „Dar cred că nimeni nu știe, dacă nu este în locul meu, cu ce mă confrunt și cum trebuie să gestionăm anumite lucruri din lumea exterioară sau chiar din cercul nostru apropiat, prin care trecem împreună”.

Ea a clarificat și ideea că ar fi prea permisivă:

„Cred că o concepție greșită pe care oamenii o pot avea este: ‘Oh, încearcă să fie cea mai bună prietenă a ei și îi permite orice.’ Nu, Northy chiar are multe reguli. Aceasta este zona în care o las să se exprime. Îmi place asta la ea și ar face oricum aceste lucruri”.

Kim Kardashian a explicat că interesul lui North pentru ținute și styling nu este recent.

„E amuzant, pentru că oamenii spun: ‘Oh, părul albastru, toate astea, dintr-odată’ sau despre piercingurile false pe care le poartă. Am poze cu ea din clasa întâi și chiar din grădiniță în care avea un inel fals în nas și împletituri verzi sau roz. I-au plăcut mereu împletiturile colorate”, a spus ea.

„Chiar este cine este și a fost mereu așa. Iar eu susțin asta”, a adăugat Kim, conform PEOPLE.

Stilul vestimentar al lui North a atras critici din partea unor comentatori, însă mama sa, Kim Kardashian, a afirmat că a învățat să ignore astfel de opinii.

„E foarte matură în sensul în care îmi spune: ‘Mamă, am văzut asta și nu-mi pasă că nu le place… părul meu albastru sau cutare sau cutare'”, a spus Kardashian într-un episod din octombrie al podcastului Call Her Daddy. „Este foarte încrezătoare”.

Kim Kardashian a lăudat, de asemenea, stilul personal „unic” al fiicei sale. Într-un TikTok pentru Complex Style, în septembrie, fondatoarea SKIMS a declarat că North a învățat-o câteva lucruri despre modă prin exprimarea ei personală.

„Îmi arată multe lucruri. Are un stil cu adevărat unic. Mă familiarizează cu atâtea brand-uri. Pur și simplu iubește ceea ce îi place. Și e foarte distractiv să vezi pe cineva atât de creativ. Și care se cunoaște atât de bine”, a adăugat Kardashian.

Citește și:
Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
People
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
People
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
People
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
People
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
People
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
People
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
Libertatea
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Mai multe din people
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
People

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune.

+ Mai multe
Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS
Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS
People

Eric Dane a murit joi, 19 februarie, vestea fiind anunțată de familia actorului.

+ Mai multe
Eric Dane, starul din "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an
Eric Dane, starul din "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an
People

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din "Grey’s Anatomy" și "Euphoria" a dezvăluit în aprilie 2025 că a fost diagnosticat cu o boală încurabilă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC