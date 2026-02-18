Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă

Actorul Shia LaBeouf și actrița Mia Goth s-ar fi despărțit discret în urmă cu aproape un an, potrivit unor surse citate de Page Six. Nu este clar, deocamdată, dacă cei doi au depus oficial actele de divorț.

O altă sursă susține că starul din Transformers s-a mutat în New Orleans după separare, pentru a fi mai aproape de membrii familiei. Informațiile despre despărțire au apărut la scurt timp după ce actorul a fost arestat marți dimineață în orașul american, în urma unei presupuse altercații petrecute în timpul celebrărilor de Mardi Gras.

Relația dintre Shia LaBeouf și Mia Goth a fost marcată de despărțiri și împăcări încă de la început. Cei doi s-au cunoscut pe platoul filmului Nymphomaniac: Vol. II, debutul pe marele ecran al actriței, iar în 2016 s-au căsătorit într-o ceremonie organizată la Las Vegas, eveniment transmis online de TMZ. Au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu la premiera filmului Fury, la Londra, însă relația lor a fost intens mediatizată după o ceartă aprinsă filmată în Germany.

În 2018, Shia LaBeouf și Mia Goth s-au despărțit oficial, reprezentanții actorului afirmând atunci că separarea este amiabilă. Cu toate acestea, în martie 2020 au fost surprinși purtând din nou verighete, în timp ce mergeau cu bicicleta în Los Angeles, fără a confirma public împăcarea. După mai multe suișuri și coborâșuri, au devenit părinți în 2022. În același an, LaBeouf declara într-un interviu acordat lui Jon Bernthal că partenera lui „i-a salvat viața” într-o perioadă dificilă.

Separarea vine într-un context complicat pentru actor, care a fost acuzat de două capete de acuzare pentru agresiune minoră și a fost reținut la Orleans Parish Prison, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, urmând să apară în fața unui judecător. Potrivit The Hollywood Reporter, actorul se afla în oraș de câteva zile pentru festivitățile de Mardi Gras. În trecut, el a menționat că are rădăcini familiale în Louisiana, deși a crescut în California.

Înainte de relația cu Mia Goth, actorul a fost asociat cu Megan Fox, Carey Mulligan și FKA Twigs. Aceasta din urmă l-a acuzat de abuz în timpul relației lor din 2018, acuzații pe care actorul le-a negat.

FKA Twigs a pus punct oficial procesului intentat fostului partener, actorul Shia LaBeouf, la aproape patru ani după ce l-a acuzat public de abuz fizic, emoțional și sexual.

Potrivit documentelor judiciare, artista britanică (născută Tahliah Debrett Barnett) a cerut renunțarea la toate acuzațiile împotriva lui LaBeouf „cu prejudiciu”, ceea ce înseamnă că nu va mai putea redeschide cazul în instanță în viitor.

Procesul, intentat în 2020, solicita despăgubiri de 10 milioane de dolari și conținea acuzații de agresiune sexuală, violență fizică și traume emoționale, pe perioada relației lor.

„Hotărâți să găsim o cale constructivă înainte, am decis să ajungem la o înțelegere amiabilă. Deși detaliile acordului vor rămâne private, ne dorim reciproc fericire personală, succes profesional și liniște în viitor”, au transmis avocații celor doi. Shia LaBeouf a fost reprezentat de Shawn Holley, iar Twigs de Bryan Freedman, avocatul din Los Angeles care îl apără în prezent și pe actorul Justin Baldoni într-un caz împotriva actriței Blake Lively.

