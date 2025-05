Mai multe celebrități au fost menționate în procesul de trafic sexual al lui Sean Diddy Combs

Mai multe celebrități au fost deja menționate în timpul procesului pentru trafic sexual al lui Sean „Diddy” Combs, care a început pe 5 mai.

Kanye West, Michael B. Jordan, Kid Cudi și Mike Myers se numără printre primele nume celebre menționate în instanța federală din Manhattan, New York.

Deși niciunul dintre aceștia nu este acuzat de fapte ilegale, jurații au fost avertizați că ar putea apărea în mărturii. Fosta iubită a lui Combs, Cassie Ventura, a urcat și ea pe banca martorilor și a menționat mai multe nume celebre.

Aceasta a povestit cum mogulul din industria muzicală ar fi abuzat-o pe parcursul relației lor, care s-a desfășurat cu întreruperi între 2007 și 2018.

Iată ce celebrități au fost menționate până acum:

Kanye West

Numele lui Kanye West a fost menționat pe 5 mai, în timpul selecției juraților. Rapperul, care nu este acuzat de nimic, l-a susținut public pe Combs încă din septembrie 2024, când acesta a fost arestat. Pe 15 martie, Kanye a lansat o piesă nouă, „Lonely Roads Still Go to Sunshine”, alături de fiica sa, North West, și de Combs. La câteva zile după, a postat o conversație telefonică înregistrată cu fondatorul Bad Boy Records.

În acea discuție, Combs îl avertiza pe Kanye „să fie atent' la cei care încearcă „să-l distrugă” și îi mulțumea că are grijă de cei șapte copii ai săi.

Mike Myers

Actorul cunoscut din „Saturday Night Live” a fost și el menționat în timpul selecției juraților, deși nu are nicio acuzație. Relația lui cu Combs nu este clară.

Michelle Williams

Fosta membră a trupei Destiny’s Child a fost și ea numită în acea etapă a procesului, fără a fi implicată în vreo faptă ilegală.

Michael B. Jordan

Actorul Michael B. Jordan a fost amintit tot în timpul selecției juraților. Acesta a avut o relație cu Cassie Ventura în 2016, într-o perioadă în care ea era despărțită de Combs.

Cassie Ventura

Pe 13 mai, Ventura a oferit mărturii în instanță, povestind despre relația ei de aproape un deceniu cu Combs.

Artista a susținut că acesta o obliga să participe la petreceri pline de orgii sexuale și droguri, numite „Freak-Offs”, începând de la vârsta de 22 de ani. Întrebată cât durau aceste petreceri, ea a răspuns: „perioade semnificative… cea mai lungă a durat patru zile.”

Ventura a mai spus că aceste petreceri i-au provocat „probleme grave la stomac și tulburări gastrointestinale din cauza consumului de droguri.”

Ea l-a acuzat și de abuzuri fizice repetate – o lovea în cap, o trântea la pământ și o călca în picioare. Spunea că, înainte de a o lovi, Combs îi cerea „să-și schimbe expresia feței sau să-și închidă gura.” Un videoclip needitat în care Combs o lovește pe Ventura într-un hotel InterContinental din Century City, California, în 2016, a fost prezentat în instanță.

Kim Porter

Ventura a mai spus că relația sexuală cu Combs a început cu „mulți ani” înainte ca ei să o facă publică în 2007 – pe atunci el fiind implicat într-o relație cu regretata Kim Porter.

„Nu voia să pară rău, dar știa și că are de-a face cu copiii și familia lui”, a spus Ventura, conform JustJared.

Porter și Combs au avut o relație din anii ’90 până în 2007 și au avut trei copii împreună. Ea a murit în 2018 din cauza unei pneumonii.

Drake și French Montana

Ventura a afirmat că a fost agresată de Combs înainte să participe la festivalul OVO al lui Drake, în 2013, la Toronto. Cu toate acestea, a fost prezentă la eveniment și a fost văzută împreună cu French Montana.

Pentru a ascunde o presupusă rană, Cassie a povestit că și-a aranjat părul într-un anumit mod.

Prince

Pe 14 mai, Ventura a revenit cu mărturii și l-a menționat pe Prince. Ea a relatat că a participat la un concert privat susținut de artist în subsolul reședinței sale din Los Angeles — o experiență pe care a descris-o ca fiind „unică în viață.”

A spus că nu i-a spus lui Combs că va merge, deoarece „cu siguranță nu ar fi lăsat-o.” Ventura a spus că l-a zărit pe Combs chiar la scurt timp după ce a ajuns și „a fugit cât de repede a putut.” Ulterior, acesta ar fi mers la hotelul unde era cazată și ar fi agresat-o.

Kid Cudi

Ventura a povestit că l-a cunoscut pe Kid Cudi (pe numele real Scott Mescudi) în decembrie 2011. A susținut că nu i-a spus lui Combs despre relația cu artistul, deoarece treceau printr-o perioadă tensionată.

Totuși, Combs ar fi aflat despre relația lor în timpul unui „Freak-Off”, când i-a verificat telefonul. Reacția lui ar fi fost violentă: a luat un desfăcător de vin și a amenințat-o.

