Monica Bîrlădeanu revine pe micile ecrane. În ce serial joacă și la ce post de televiziune poate fi văzută

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor.

Monica Bîrlădeanu revine pe micile ecrane

Fanii au avut recent ocazia să o vadă pe Monica Bîrlădeanu și în filmul „Taximetriști”, regizat de Bogdan Theodor Olteanu, în care a jucat alături de actori cunoscuți publicului larg, printre care Victoria Răileanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu („Micutzu”), Alexandru Ion și Maria Popistașu.

După o perioadă de cinci ani în care a colaborat cu PRO TV, Monica Bîrlădeanu a luat decizia de a părăsi postul de televiziune pentru a începe o serie de proiecte la Antena 1, astfel ea a apărut în cadrul unei ediții în emisiunea iUmor, dar a fost și co-prezentatoare a show-ului Splash! Vedete la apă, alături de Ramona Olaru şi Răzvan Fodor.

Acum ea revine pe PRO TV cu un rol în noul serial „BETOANE”. Din distribuția producției fac parte o mulțime de nume cunoscute: George Ivașcu, Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Crețu și Cristi Crețu.

Serialul este un produs VOYO Original, iar primul episod poate fi urmărit sâmbătă, 31 mai, la PRO TV și, online, pe VOYO. Restul episoadelor vor fi disponibile exclusiv pe platforma de streaming.

„Este un pariu actoricesc foarte mare. A fost o provocare imensă, pentru că a face un rol de compoziție care depășește cu mult vârsta ta înseamnă un alt tip de comportament, de atitudine, de a privi lucrurile. Este o poveste despre oameni, iar cei care vor vedea BETOANE se vor amuza cu siguranță”, a declarat George Ivașcu, actorul care interpretează personajul Betoane.

Monica Bîrlădeanu, despre rolul din serialul „BETOANE”

Serialul VOYO Original BETOANE – o comedie savuroasă, ancorată în realitatea urbană, își va face debutul pe 31 mai. Cei de acasă se vor putea bucura de întâmplări amuzante și autentice, specifice vieții dintre blocuri.

„Claudia din BETOANE e de departe cel mai simpatic personaj pe care l-am jucat. Este un om plin de contradicții și paradoxuri: deșteaptă și abilă, dar profund naivă uneori, infantilă și iresponsabilă, dar cu un noroc senzațional – genul de om pentru care, cumva, se aliniază planetele, în ciuda tuturor tembelismelor pe care le face. Deși își iubește copilul cu toată ființa ei, simt că ar pica toate testele de parenting sănătos. Claudia rămâne însă, pentru mine, o femeie de o efervescență adorabilă”, declară Monica Bîrlădeanu.

Fiecare episod va avea un element surpriză pentru cei de acasă, iar în rolurile unor personaje neașteptate vor putea fi urmărite celebrități precum: Monica Anghel, Yosif Mohaci, Zarug, Alexandru Papadopol, Cătălin Scărlătescu, Robert Niță, Gheboasă și Radu Gabriel. Aceștia vor condimenta poveștile de cartier cu apariții memorabile și momente pline de umor.

Povestea serialului, care aduce autenticitate și ironie fină, este scrisă de Mihai Radu, jurnalist, scriitor și unul dintre scenariștii serialului fenomen Las Fierbinți și Raul Gheba, comediant, actor, director creativ și scriitor. Regizorii sunt Mihai Brătilă și Peter Kerek – cei doi au făcut parte și din echipa de producție a serialului care a fost îndrăgit de public: CLANUL.

Citește și:

Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro