Shia LaBeouf a ajuns la o înțelegere în procesul de agresiune sexuală față de fosta sa iubită, FKA Twigs

FKA Twigs a pus punct oficial procesului intentat fostului partener, actorul Shia LaBeouf, la aproape patru ani după ce l-a acuzat public de abuz fizic, emoțional și sexual.

Potrivit documentelor judiciare, artista britanică în vârstă de 37 de ani (născută Tahliah Debrett Barnett) a cerut renunțarea la toate acuzațiile împotriva lui LaBeouf, 39 de ani, „cu prejudiciu”, ceea ce înseamnă că nu va mai putea redeschide cazul în instanță în viitor.

Procesul, intentat în 2020, solicita despăgubiri de 10 milioane de dolari și conținea acuzații de agresiune sexuală, violență fizică și traume emoționale, pe perioada relației lor.

FKA Twigs și Shia LaBeouf s-au cunoscut pe platourile filmului semi-autobiografic Honey Boy din 2019, în care artista a avut un rol. Într-o declarație oferită publicației DailyMail.com, avocații ambelor părți au confirmat că disputa s-a soluționat în afara instanței.

„Hotărâți să găsim o cale constructivă înainte, am decis să ajungem la o înțelegere amiabilă. Deși detaliile acordului vor rămâne private, ne dorim reciproc fericire personală, succes profesional și liniște în viitor”, au transmis avocații celor doi. Shia LaBeouf a fost reprezentat de Shawn Holley, iar Twigs de Bryan Freedman, avocatul din Los Angeles care îl apără în prezent și pe actorul Justin Baldoni într-un caz împotriva actriței Blake Lively.

Plângerea inițială a lui Twigs conținea acuzații extrem de grave, inclusiv faptul că LaBeouf i-ar fi transmis în mod conștient o boală cu transmitere sexuală și ar fi amenințat că se sinucide împreună cu ea, provocând un accident de mașină. Ea a mai susținut că actorul ar fi agresat-o fizic la o benzinărie, într-un incident ulterior.

Shia LaBeouf a negat o mare parte dintre acuzații, dar, la momentul intentării procesului, a recunoscut public comportamentul său abuziv.

„Nu am scuze pentru alcoolismul sau agresivitatea mea, doar explicații raționale”, a declarat el pentru The New York Times. „Am fost abuziv cu mine însumi și cu cei din jurul meu ani de zile. Îmi este rușine de acest trecut și îmi pare rău față de cei pe care i-am rănit.”