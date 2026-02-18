Adelina Pestrițu a refuzat transportul școlar pentru fiica ei, Zenaida. Care este motivul: „Eu sau Virgil o însoțim”

Adelina Pestrițu a luat o decizie diferită de cea a multor părinți atunci când vine vorba despre drumul fiicei sale la școală. Deși există varianta transportului organizat pentru elevi, vedeta preferă să o însoțească personal pe Zenaida Maria, fetița ei cu Virgil Șteblea, care va împlini 8 ani în luna august.

De ce nu a apelat la transportul școlar

Cei doi părinți sunt profund implicați în viața copilului lor și încearcă să transforme fiecare etapă a copilăriei într-o experiență trăită împreună. Alegerea de a renunța la transportul special nu ține de necesitate, ci de dorința de a păstra ritualurile zilnice de familie.

Pe contul său de Instagram, Adelina Pestrițu a explicat că diminețile sunt pentru ei un timp valoros, petrecut împreună, de la pregătirea micului dejun până la sosirea la școală. Programul începe devreme, dar pentru familie acest efort face parte din bucuria rutinei.

„Mă trezesc la 6:00 să pregătesc pachețelul și micul-dejun pentru fetița mea, apoi să o trezesc ușor și să ne pregătim de școală. După care eu sau Virgil o însoțim până la poarta școlii. Nu am ales transport special. Pentru noi, acestea sunt niște momente pe care nu vrem să le ratăm, iar dacă programul permite, de ce nu? Chiar dacă are masa asigurată la școală, ea vrea să aibă ceva bun și de acasă. Așa că pregătirea pachetului a devenit activitatea mea matinală preferată”, a transmis Adelina.

Dincolo de gesturile de afecțiune și atenția constantă oferită fiicei sale, vedeta consideră că disciplina și regulile clare sunt la fel de importante în educație. Ea susține că iubirea părintească nu exclude fermitatea, ci o completează.

„Nu înseamnă că dacă ești permisiv cu copilul tău ești un părinte perfect, iar dacă stabilești niște reguli stricte ești un părinte rău. Cred cu tărie că fiecare părinte știe ce e cel mai bine pentru copilul lui, pentru că totul trece prin filtrul iubirii și al protecției”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

Adelina Pestrițu, despre creșterea fiicei sale

Adelina Pestrițu a mărturisit că de la o vârstă fragedă a învățat-o pe fiica ei importanța limitelor. Creatoarea de conținut și Zenaida au o relație extrem de apropiată, vedeta considerând că sunt precum două prieteni.

„În viața de familie sunt situații când ‘NU’ trebuie să rămână ferm, indiferent de cât de greu îți este să-l rostești atunci când vine vorba de copilul tău. Pentru că de acea limită poate depinde siguranța, sănătatea și viitorul copilului. Știu că răspunsurile noastre pe anumite teme nu sunt mereu pe placul ei, dar dacă aceste limite nu ar exista, ea nu ar înțelege cum să-și stabilească o direcție sănătoasă în viață. Acesta este parte din rolul unui părinte până la urmă, nu? Ne dorim ca Zeny să fie protejată, să fie conștientă de pericolele vieții, de importanța regulilor și de recunoștință pentru ceea ce are. Nu înseamnă că dacă ești permisiv cu copilul tău ești un părinte perfect, iar dacă stabilești niște reguli stricte ești un părinte rău. Cred cu tărie că fiecare părinte știe ce e cel mai bine pentru copilul lui, pentru că totul trece prin filtrul iubirii și al protecției”, a adăugat vedeta pentru sursa citată.

