Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: „De câteva ori mi-au făcut oferta, dar…”

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

„Am fost ofertată pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că se concentrează pe cariera muzicală, iar concertele au fost mult mai importante pentru ea.

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Acum ceva timp, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică.

