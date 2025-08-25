Andreea Bănică dezvăluit motivul pentru care nu a mai lucrat cu soțul ei, Lucian Mitrea: „Nu mai puteam, ajunsesem la saturație”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Andreea Bănică l-a concediat în trecut pe soțul ei

Andreea Bănică și Lucian Mitrea trăiesc de foarte mulți ani o poveste de dragoste. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, au întâmpinat și obstacole, dar pe care au reușit să le gestioneze și care le-au întărit și mai mult legătura. Recent, cântăreața a vorbit a vorbit despre perioada în care a decis ca ea și soțul ei să nu mai colaboreze din punct de vedere profesional. Andreea Bănică a explicat care a fost motivul și a precizat că în prezent Lucian Mitrea are o contribuție importantă în ceea ce privește cariera ei artistică.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

Andreea Bănică, declarații sincere despre soțul ei

Andreea Bănică a fost invitată acum ceva timp în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, și cu ocazia asta a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea. Artista a spus că, în trecut, conflictele dintre ea și soțul ei aveau ca motiv cariera ei artistică, el fiind și managerul ei.

„Probabil în ziua de azi lumea nu concepe un astfel de cuplu, atât de bine sudat și de clădit și cu o iubire atât de mare unul în celălalt, că până la urmă de aici pornesc toate lucrurile frumoase între noi. Ne iubim foarte mult. El a încercat toată viața să mă ocrotească, să nu mă deranjeze, să nu mă jignească. M-a iubit și mă iubește foarte mult. Într-adevăr, în ceea ce privește cariera mea și profesia mea, acolo m-a deranjat mult, acolo m-a mustrat de foarte multe ori. Aici am văzut o latură a tatălui meu pe care am regăsit-o în Lucian.”

Pentru a nu mai exista aceste tensiuni între ea și partenerul ei de viață, Andreea Bănică a luat decizia de a-l concedia.

„Da, l-am concediat, i-am spus la un moment dat că nu mai vreau să meargă cu mine la evenimente, i-am spus că vreau să-mi caute un tour manager și prin acel tour manager să avem discuțiile. Devenise atât de implicat în activitatea mea profesională încât era peste ceea ce trebuia el să facă. I-am spus că nu vreau să ne stricăm familia din cauza carierei mele, pentru că ajungeam să ne certăm foarte des.”

De mai multe ori au apărut în presă zvonuri conform cărora Andreea Bănică și Lucian Mitrea ar divorța. În aceeași emisiune, cântăreața a negat aceste speculații și a spus că niciodată nu a avut intenția de a pune punct căsniciei lor.

„Nu, nu am simțit niciodată că vreau să divorțez, nu am avut de ce, nu am avut motive. Am un bărbat și un prieten, pentru că el este prietenul meu, atât de bun, de blând și de adevărat încât nu am avut de ce. Nu mi-a dat motive în viață să zic că vreau să divorțez. Niciodată.”

