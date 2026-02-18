Un protest improbabil. Irina Rimes despre „Petale”, piesa manifest lansată împreună cu Delia

Cântecele de protest sau piesele inspirate de astfel de momente au istorii curioase. Uneori se nasc din momente de frământare socială profundă, alteori ajung accidental să reprezinte astfel de perioade tulburate. Uneori își construiesc reputația în timp, abia când oamenii ajung să înțeleagă subtilități, să recunoască situații în versuri, să simtă în linii muzicale cadența unui marș sau ritmul unei demonstrații.

Și alteori vin pe lume abia după ce un protest se încheie. E cazul piesei Petale, concepută de Irina Rimes și Delia după ce, anul trecut, au participat la protestul izbucnit aproape spontan, când Robert Lupu a ucis-o, în cartierul Cosmopolis, pe Teodora Marcu. Protestul a canalizat furia multor femei – și a reușit să fie cea mai mare dintre manifestațiile feministe până la acea vreme, prilejuind totodată o discuție mai largă în societate despre violența împotriva femeilor, despre eșecul statului în a le apăra, ba chiar reușind să determine câteva parlamentare să conceapă o lege care să definească și pedepsească femicidul ca infracțiune distinctă.

A fost un moment aparte și pentru că, dincolo de protestele feministe în cadrul cărora organizațiile din Rețeaua VIF și femei și bărbați aliați revendică măsuri care să protejeze mai bine femeile, acesta a avut parte și de „vedete” – ceea ce e încă un lucru rar. Dacă protestele anticorupție au parte de vedetele lor, spiritul civic al persoanelor cu vizibilitate se activează mai greu în alte situații. Alexandra Stan e poate singura persoană foarte vizibilă (supraviețuitoare ea însăși a violenței, care a vorbit asumat despre asta), care participase la astfel de evenimente. Așa că prezența Irinei Rimes, a Deliei, a lui Theo Rose, a Addei, a Lorei, Mirei, Ancăi Serea, Erikăi Isac și a altora a fost binevenită, adăugând greutatea considerabilă a vizibilității lor unei cauze pe care feministele din România au promovat-o cu eforturi și deseori cu prețul ridiculizării din partea multora.

Iar din întâlnirea aceasta, din furia colectivă, dar și din speranță, s-a născut și Petale, piesa scrisă de Irina Rimes și Delia și produsă de Alex Cotoi.

„Pur și simplu a fost ceva întâmplător. Eu și Delia tot vorbeam să facem o sesiune împreună și s-a nimerit ca întâlnirea să fie chiar în ziua protestului împotriva violenței asupra femeilor. Am mers împreună acolo și parcă aveam nevoie de energia și de emoția aceea ca să ne fie inspirație. (Iar) inspirația a venit chiar din ziua protestului, din energia, din solidaritatea și din toate poveștile care se simțeau în aer. A fost genul de moment care te pune pe gânduri și care nu avea cum să nu se transforme în muzică. Mesajul piesei se leagă de abuz, dar mai ales de puterea cuvintelor: felul în care ele pot răni, pot manipula, pot lăsa urme, dar și felul în care pot vindeca și pot da curaj.”, spune Irina Rimes.

Delia, care a mai luat în trecut poziții publice în fața unor acte sau declarații pe care le-a considerat problematice, a transmis prin intermediul comunicatului care a anunțat lansarea piesei:

„Am crezut dintotdeauna în vocea mea și în puterea mea de a spune lucrurilor pe nume, de a lua atitudine atunci când abuzul este prezent în societate în toate formele lui. Mă bucur că am putut să îmi unesc forțele creative cu Irina și că am lansat Petale, ca un manifesto împotriva indiferenței și bullying-ului.”

Piesa vine însoțită și de un clip sugestiv, despre care Rimes spune că „urmărește mesajul piesei, despre cuvinte, despre emoții și despre felul în care acestea pot răni sau vindeca. Ne-am dorit imagini simple, dar puternice, care să lase muzica să vorbească de la sine.”

Muzica, arată comentariile strânse pe canalul de YouTube al artistei, a vorbit. De la declarații despre relații dureroase lăsate în urmă până la evocări ale unor conflicte sau crime care înspăimântă întreaga omenire, precum genocidul din Gaza, fanii artistei au receptat piesa ca reflectând, cum face întotdeauna muzica, propriile lor preocupări.

Irina Rimes spune că e obișnuită cu ideea că piesele capătă o viață proprie după lansare.

„Să lași o piesă în seama publicului e un fel de a te lăsa pe tine puțin în urmă și a privi cum se transformă. Fiecare ascultător o va simți prin propria lui poveste, prin experiențele lui, și e fascinant cum un cântec poate să capete nuanțe complet diferite față de ceea ce l-a inspirat. Nu poți controla asta și nici nu vrei, e magia muzicii: ea devine a fiecăruia în felul său. Și tocmai acest lucru face ca lansarea să fie emoționantă și surprinzătoare în același timp, pentru că vezi cum ceea ce ai pus din tine rezonează, se schimbă și găsește sens în viețile altora.”

Cum și-ar dori, însă, să asculte fanii piesa manifest, inspirată de un protest, pe care a scris-o cu Delia? E altă poveste.

„Am lansat Petale cu emoție ca piesa să ajungă la oameni exact așa cum a plecat de la noi. Ne-am dorit ca cei care o ascultă să se bucure de muzică, dar și să fie mai atenți la felul în care folosesc cuvintele, cât de mult pot răni sau, dimpotrivă, pot aduce alinare și curaj. Sperăm ca piesa să trezească reflecție, să facă oamenii să observe nedreptățile și abuzurile din jurul lor și, poate, să-i încurajeze să reacționeze atunci când e nevoie.”

Nevoie, se știe, va tot fi. Într-o țară în care oamenilor le place să spună că pe o femeie nu trebuie s-o lovești nici cu o floare, agresiunile la adresa femeilor sunt normalizate, într-un exemplu perfect de schismă între discurs și comportament. La fel cum autoritățile oferă discursiv sau chiar real flori femeilor (că tot urmează luna martie, în care vom vedea pretutindeni astfel de exemple), în vreme ce închid ochii de prea mult timp la violența asupra lor.

Sigur, așa cum nu se face primăvară cu o floare, nici nu putem aștepta ca Petale să schimbe ceva în percepția publică asupra acestor acte. Dar speranța poate veni din faptul că două dintre cele mai proeminente artiste active în scena românească au decis să intre, prin mijloacele pe care le au la îndemână, în arena unor revendicări politice. Petale nu e Grândola, Vila Morena, piesa tulburătoare care a dat tonul Revoluției Garoafelor, ca să continui metafora botanică. Dar e un pas în direcția unei arte mai angajate și mai asumate.

Foto: PR

