În culisele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, alături de designerul Daniel Gavrilă

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 a marcat multiple premiere, iar una neașteptată, poate, a fost faptul că moda a ocupat un loc fruntaș. Designerul Daniel Gavrilă, production volunteer în cadrul departamentului de design de costume, ne-a înlesnit o privire în culise.

Homepage  / Lifestyle / Portrete-Interviuri
  de  Ioana Ulmeanu
În culisele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, alături de designerul Daniel Gavrilă

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de anul acesta a fost un spectacol uriaș, așa cum se cuvine într-o astfel de ocazie. Pe 6 februarie, patru localități italiene au găzduit, în premieră, ceremonii separate, dar concepute să funcționeze împreună. Dar show-ul principal, de pe stadionul San Siro din Milano, a dat tonul, lui alăturându-i-se cele din Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo, toate reunite sub tema armoniei.

Evenimentul, regizat de Marco Balich, a celebrat cultura italiană în aceeași măsură în care a sărbătorit sportul și valorile olimpismului, iar dacă toate aceste teme par complicat de conciliat, ei bine, au fost. Dar cum designul și moda constituie o parte esențială a culturii italiene, ele au primit un loc fruntaș în spectacol: de la obiecte iconice de design precum faimoasele ibrice Moka antropomorfizate până la steagul Italiei realizat de șiruri de manechine purtând costume Armani în verde, alb și roșu, costumele au jucat un rol central.

Am vrut să aflăm mai multe despre ele de la designerul român Daniel Gavrilă, care a lucrat în departamentul de design de costume. Creative Director și fashion/costume designer, el a studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu studii ulterioare la Accademia di Belle Arti di Brera din Milano. A colaborat cu multiple brand-uri de modă locale, precum Seen Users, Silk Love & Lace, PERSON-A, creațiile lui apărând în multiple publicații de profil. Anul trecut, s-a mutat la Milano, unde a co-semnat conceptul vizual și narativ și a realizat costumele pentru Il sole sera levato al suo colmo, un proiect hibrid de teatru muzical care a avut premiera pe 9 noiembrie 2025 la Teatro Valli (Fondazione i Teatri, Reggio Emilia).

Chiar munca la spectacolul inspirat de Valurile, cartea Virginiei Woolf, l-a adus în echipa proiectului uriaș dedicat ceremoniei, povestește Daniel Gavrilă. A avut un interviu cu designerul de costume Giovanna Buzzi, care i-a propus să se alăture departamentului. Citește în continuare un interviu cu designerul.

ELLE: Ce înseamnă, mai exact, rolul de production volunteer în cadrul departamentului de design de costume? În ce a constat munca propriu-zisă? Cât a durat? Cine coordona activitatea ta?

Daniel Gavrilă: Rolul de production volunteer presupune sprijin operațional pentru echipa de producție, prin organizarea și gestionarea costumelor, manipularea materialelor și recuzitei, precum și asistență în coordonarea activităților din culise, întotdeauna sub îndrumarea coordonatorilor. Munca propriu-zisă a constat în asistarea echipei de design de costume pe tot parcursul procesului, de la probe (fittings) până la repetițiile finale. Am fost implicat în organizarea costumelor pe categorii, secțiuni, dansatori și voluntari, precum și în realizarea de retușuri în atelierul de croitorie după fiecare probă: ajustări de lungime, strâmtări, modificări de corsete, rochii, cape și coaserea manuală a diferitelor elemente decorative, inclusiv cristale și aplicații. De asemenea, am participat la repetiții atât în sala principală, cât și pe stadion, unde am ajutat participanții să se îmbrace iar mai apoi sa se schimbe, m-am asigurat că fiecare costum este purtat corect și am verificat constant integritatea fiecărui costum, de la piesele de bază până la cele mai mici detalii. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni (2 ianuarie – 6 februarie), în perioada de pregătire și repetiții, cu program zilnic. Activitatea mea a fost coordonată de Caterina Botticelli,  Bruno Perlatto, Lucio Imperio, Verginia Costa Correia si Alessandra Rangetti, care mi-au devenit prieteni, mentori și sprijin pe tot parcursul acestui proiect.

ELLE: Unde s-a desfășurat cea mai mare parte a activității voastre?

Daniel Gavrilă: Cea mai mare parte a activității s-a desfășurat în Parco dei Capitani din Milano, unde organizatorii au amenajat o zonă specială de producție, cu corturi dedicate fiecărui departament. Practic, a fost creat un mic oraș logistic lângă Stadionul San Siro, unde aveam atelierele de costume, spațiile de organizare și zonele de pregătire pentru repetiții.

ELLE: Care au fost cele mai mari provocări pe parcursul muncii? Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la tot acest demers?

Daniel Gavrilă: Cea mai mare provocare a fost gestionarea unui volum foarte mare de oameni și costume, într-un timp limitat și într-un context extrem de dinamic. A fost nevoie de multă organizare, atenție la detalii și coordonare constantă cu restul echipei, mai ales în zilele de repetiții generale. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost lucrul într-o echipă internațională, ritmul intens și faptul că am putut vedea cum se construiește un eveniment de o asemenea amploare din interior. Mi-a plăcut foarte mult și partea practică, de lucru direct cu costumele și cu performerii. Ce nu mi-a plăcut nu ține neapărat de experiență în sine, ci de nivelul de oboseală, pentru că programul a fost foarte intens. În rest, a fost o experiență extrem de pozitivă.

ELLE: Costumele au fost anul acesta cu adevărat speciale, de la cele care au replicat obiecte de design italian iconice, la ținutele starurilor și ale modelelor care au format steagul italian, gândite ca un omagiu lui Giorgio Armani. Ce costume au fost preferatele tale și de ce?

Daniel Gavrilă: Sincer, mi-au plăcut toate costumele, pentru că fiecare segment a avut o identitate vizuală foarte bine construită și o poveste proprie. Totuși, cele mai apropiate de mine au fost costumele din segmentul Fantasia. Din perspectiva mea, ele au reușit să surprindă cel mai bine cultura italiană, energia oamenilor și frumusețea acestei țări, prin culori, texturi și libertatea formelor. În plus, am făcut parte din echipa care a coordonat acest segment în timpul ceremoniei, așa că am avut o legătură directă cu tot procesul, de la pregătire până la momentul din teren, ceea ce le-a făcut și mai speciale pentru mine.

ELLE: Mai mult ca oricând, parcă, s-a vorbit foarte mult de modă în cazul Jocurilor de anul acesta. De la rochia Oscar de la Renta purtată de o patinatoare, la discuția din jurul ținutelor de ceremonie din Haiti, la topurile privind echipamentele atleților. Ca designer vestimentar, care au fost highlight-urile fashion de până acum ale olimpiadei?

Daniel Gavrilă: În ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice se observă din ce în ce mai clar faptul că multe țări aleg să colaboreze cu designeri pentru realizarea echipamentelor sportive și a ținutelor pentru ceremoniile de deschidere. Personal, acest lucru mă încântă enorm, pentru că demonstrează că există loc pentru bun gust, frumusețe și eleganță chiar și într-un context sportiv de mare amploare. Printre highlight-urile fashion ale acestei ediții aș menționa, în primul rând, omagiul adus lui Giorgio Armani în cadrul ceremoniei, care a subliniat rafinamentul și influența modei italiene. De asemenea, ținutele purtate de Mariah Carey, Laura Pausini și Charlize Theron au transmis foarte clar valoarea estetică și forța simbolică a modei italiene. Nu în ultimul rând, mi s-au părut remarcabile echipamentele și ținutele de ceremonie ale sportivilor din Haiti, Mongolia și Brazilia, care au reușit să îmbine identitatea culturală cu un design contemporan și coerent.

ELLE: Tot din această perspectivă, spune-mi te rog ce rol crezi că joacă și poate juca moda în astfel de contexte, în care nu ocupă o poziție centrală, dar are totuși o vizibilitate uriașă.

Daniel Gavrilă: Din punctul meu de vedere, moda joacă și va juca un rol din ce în ce mai important în astfel de contexte. Chiar dacă nu este elementul central, are o vizibilitate uriașă și devine un mijloc puternic de comunicare vizuală și identitară. Din ce în ce mai multe țări colaborează cu designeri, iar prezența unei viziuni estetice coerente poate transforma complet imaginea unui moment sau a unei delegații. Cred că moda poate aduce coerență, emoție și personalitate, poate spune o poveste despre cultură, tradiție și contemporaneitate. Mi-ar plăcea să vedem tot mai des sportivii ieșind din estetica sportivă clasică, destul de rigidă, și explorând o zonă mai expresivă, mai curajoasă, care să îmbine performanța cu designul.

ELLE: Citeam pe site-ul oficial al jocurilor de la Milano Cortina că ceremonia de deschidere a implicat 182 de designuri originale, peste 1400 de costume, 1500 de perechi de pantofi și peste 7500 metri de material. Ce fel de muncă stă în spatele acestor numere?

Daniel Gavrilă: Chiar dacă nu am fost implicat încă din faza inițială a procesului, experiența mea de peste șase ani în fashion și costume design m-a ajutat să înțeleg foarte bine ce înseamnă astfel de cifre. Chiar și o colecție obișnuită presupune, de regulă, cel puțin șase luni de muncă susținută, cercetare, prototipuri, probe și ajustări. La o producție de dimensiunea ceremoniei olimpice, vorbim de un volum de muncă de câteva ori mai mare. În perioada în care am fost implicat, ritmul a fost continuu: s-a lucrat zilnic, de dimineața până seara, cu sute de oameni, designeri, croitori, tehnicieni, voluntari, toți coordonați ca într-un mecanism foarte precis. În spatele acestor numere stau, de fapt, mii de ore de muncă manuală, organizare logistică și o colaborare constantă între departamente.

ELLE: Cum s-a simțit să îți vezi munca pe o scenă atât de mare? Cât de semnificativă este experiența de a contribui la un astfel de eveniment pentru tine, ca tânăr designer?

Daniel Gavrilă: A fost extrem de emoționant, sincer, un adevărat rollercoaster de trăiri. De la adrenalina și agitația din culise, alergând constant dintr-o parte în alta, până la momente de liniște și chiar lacrimi de bucurie când am văzut cum totul a prins viață pe scenă. Să îți vezi munca într-un context atât de amplu, în fața a mii de oameni și a unei audiențe globale, este ceva greu de descris în cuvinte. Pentru mine, ca tânăr designer, a fost o experiență extrem de semnificativă, mi-a confirmat că sunt pe drumul potrivit și că munca din culise poate avea un impact real. Este, fără îndoială, una dintre cele mai intense și frumoase experiențe profesionale de până acum și sper să nu fie ultima.

ELLE: Care este legătura ta cu olimpiada? Te interesează sportul? Ai vreo amintire din copilărie, poate, legată de asta?

Daniel Gavrilă: Am crescut urmărind Jocurile Olimpice, iar anul acesta, pentru prima dată, am avut șansa să contribui direct din culise la un astfel de eveniment, ceea ce a schimbat complet perspectiva, nu mai sunt doar spectator, ci parte din mecanismul care face totul posibil. Sportul a fost mereu prezent în viața mea. M-am considerat întotdeauna o persoană atletică, am încercat mai multe sporturi în copilărie, iar în ultima perioadă practic rowing, mai mult din plăcere. În plus, am fost mereu fan al Jocurilor Olimpice și urmăream cu entuziasm discipline precum gimnastica, scrima, canotajul sau patinajul artistic. Cred că tocmai combinația asta dintre interesul pentru sport și pasiunea pentru design a făcut experiența cu atât mai specială pentru mine.

Citește și:
Bad Bunny la Super Bowl: muzică și mesaj, pâine și circ

Foto: Profimedia, Daniel Gavrilă, Bruno Perlatto, Edward Pusca.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Celebrități care au dezvăluit ce și-au cumpărat din primul lor salariu, iar declarațiile lor te vor surprinde
Lifestyle
Celebrități care au dezvăluit ce și-au cumpărat din primul lor salariu, iar declarațiile lor te vor surprinde
Partenera întreține familia și partenerul se ocupă de copii? De ce nu e o idee bună, mai ales pe termen îndelungat
Lifestyle
Partenera întreține familia și partenerul se ocupă de copii? De ce nu e o idee bună, mai ales pe termen îndelungat
Atelierul deschis Eurovision: ce trebuie să știi despre prima zi a semifinalei pentru selecția națională
Lifestyle
Atelierul deschis Eurovision: ce trebuie să știi despre prima zi a semifinalei pentru selecția națională
10 actori care au dezvăluit prea multe detalii despre filmele în care au jucat, înainte de a avea premiera
Lifestyle
10 actori care au dezvăluit prea multe detalii despre filmele în care au jucat, înainte de a avea premiera
Bad Bunny la Super Bowl: muzică și mesaj, pâine și circ
Lifestyle
Bad Bunny la Super Bowl: muzică și mesaj, pâine și circ
Actori care au traversat momente devastatoare în viețile personale în timp ce lucrau la filme
Lifestyle
Actori care au traversat momente devastatoare în viețile personale în timp ce lucrau la filme
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
catine.ro
Noroc financiar pentru 3 zodii pe 12 februarie 2026. Banii vin fără efort pentru ele
Noroc financiar pentru 3 zodii pe 12 februarie 2026. Banii vin fără efort pentru ele
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate
Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Mai multe din lifestyle
Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă
Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă
Lifestyle

Consideri că dacă aveți aceleași valori sunt mult mai multe șanse ca relația să fie una de succes. Dar procesul de identificare poate fi uneori blocat.

+ Mai multe
Semne clare că aveți o incompatibilitate mare în cuplu, indiferent cât încerci să faci lucrurile să funcționeze
Semne clare că aveți o incompatibilitate mare în cuplu, indiferent cât încerci să faci lucrurile să funcționeze
Lifestyle

Tu te străduiești foarte mult, dar realitatea nu o poți schimba: aveți o mare incompatibilitate în cuplu. Ce indicatori să iei în seamă.

+ Mai multe
Ghid de bună purtare când vrei să te desparți de partenerul de cuplu
Ghid de bună purtare când vrei să te desparți de partenerul de cuplu
Lifestyle

Vrei să te desparți de partenerul tău de cuplu? Există o serie de bune practici care fac mai lină și mai elegantă această ruptură.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC