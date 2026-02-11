În culisele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, alături de designerul Daniel Gavrilă

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de anul acesta a fost un spectacol uriaș, așa cum se cuvine într-o astfel de ocazie. Pe 6 februarie, patru localități italiene au găzduit, în premieră, ceremonii separate, dar concepute să funcționeze împreună. Dar show-ul principal, de pe stadionul San Siro din Milano, a dat tonul, lui alăturându-i-se cele din Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo, toate reunite sub tema armoniei.

Evenimentul, regizat de Marco Balich, a celebrat cultura italiană în aceeași măsură în care a sărbătorit sportul și valorile olimpismului, iar dacă toate aceste teme par complicat de conciliat, ei bine, au fost. Dar cum designul și moda constituie o parte esențială a culturii italiene, ele au primit un loc fruntaș în spectacol: de la obiecte iconice de design precum faimoasele ibrice Moka antropomorfizate până la steagul Italiei realizat de șiruri de manechine purtând costume Armani în verde, alb și roșu, costumele au jucat un rol central.

Am vrut să aflăm mai multe despre ele de la designerul român Daniel Gavrilă, care a lucrat în departamentul de design de costume. Creative Director și fashion/costume designer, el a studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu studii ulterioare la Accademia di Belle Arti di Brera din Milano. A colaborat cu multiple brand-uri de modă locale, precum Seen Users, Silk Love & Lace, PERSON-A, creațiile lui apărând în multiple publicații de profil. Anul trecut, s-a mutat la Milano, unde a co-semnat conceptul vizual și narativ și a realizat costumele pentru Il sole sera levato al suo colmo, un proiect hibrid de teatru muzical care a avut premiera pe 9 noiembrie 2025 la Teatro Valli (Fondazione i Teatri, Reggio Emilia).

Chiar munca la spectacolul inspirat de Valurile, cartea Virginiei Woolf, l-a adus în echipa proiectului uriaș dedicat ceremoniei, povestește Daniel Gavrilă. A avut un interviu cu designerul de costume Giovanna Buzzi, care i-a propus să se alăture departamentului. Citește în continuare un interviu cu designerul.

ELLE: Ce înseamnă, mai exact, rolul de production volunteer în cadrul departamentului de design de costume? În ce a constat munca propriu-zisă? Cât a durat? Cine coordona activitatea ta?

Daniel Gavrilă: Rolul de production volunteer presupune sprijin operațional pentru echipa de producție, prin organizarea și gestionarea costumelor, manipularea materialelor și recuzitei, precum și asistență în coordonarea activităților din culise, întotdeauna sub îndrumarea coordonatorilor. Munca propriu-zisă a constat în asistarea echipei de design de costume pe tot parcursul procesului, de la probe (fittings) până la repetițiile finale. Am fost implicat în organizarea costumelor pe categorii, secțiuni, dansatori și voluntari, precum și în realizarea de retușuri în atelierul de croitorie după fiecare probă: ajustări de lungime, strâmtări, modificări de corsete, rochii, cape și coaserea manuală a diferitelor elemente decorative, inclusiv cristale și aplicații. De asemenea, am participat la repetiții atât în sala principală, cât și pe stadion, unde am ajutat participanții să se îmbrace iar mai apoi sa se schimbe, m-am asigurat că fiecare costum este purtat corect și am verificat constant integritatea fiecărui costum, de la piesele de bază până la cele mai mici detalii. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni (2 ianuarie – 6 februarie), în perioada de pregătire și repetiții, cu program zilnic. Activitatea mea a fost coordonată de Caterina Botticelli, Bruno Perlatto, Lucio Imperio, Verginia Costa Correia si Alessandra Rangetti, care mi-au devenit prieteni, mentori și sprijin pe tot parcursul acestui proiect.

ELLE: Unde s-a desfășurat cea mai mare parte a activității voastre?

Daniel Gavrilă: Cea mai mare parte a activității s-a desfășurat în Parco dei Capitani din Milano, unde organizatorii au amenajat o zonă specială de producție, cu corturi dedicate fiecărui departament. Practic, a fost creat un mic oraș logistic lângă Stadionul San Siro, unde aveam atelierele de costume, spațiile de organizare și zonele de pregătire pentru repetiții.

ELLE: Care au fost cele mai mari provocări pe parcursul muncii? Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la tot acest demers?

Daniel Gavrilă: Cea mai mare provocare a fost gestionarea unui volum foarte mare de oameni și costume, într-un timp limitat și într-un context extrem de dinamic. A fost nevoie de multă organizare, atenție la detalii și coordonare constantă cu restul echipei, mai ales în zilele de repetiții generale. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost lucrul într-o echipă internațională, ritmul intens și faptul că am putut vedea cum se construiește un eveniment de o asemenea amploare din interior. Mi-a plăcut foarte mult și partea practică, de lucru direct cu costumele și cu performerii. Ce nu mi-a plăcut nu ține neapărat de experiență în sine, ci de nivelul de oboseală, pentru că programul a fost foarte intens. În rest, a fost o experiență extrem de pozitivă.

ELLE: Costumele au fost anul acesta cu adevărat speciale, de la cele care au replicat obiecte de design italian iconice, la ținutele starurilor și ale modelelor care au format steagul italian, gândite ca un omagiu lui Giorgio Armani. Ce costume au fost preferatele tale și de ce?

Daniel Gavrilă: Sincer, mi-au plăcut toate costumele, pentru că fiecare segment a avut o identitate vizuală foarte bine construită și o poveste proprie. Totuși, cele mai apropiate de mine au fost costumele din segmentul Fantasia. Din perspectiva mea, ele au reușit să surprindă cel mai bine cultura italiană, energia oamenilor și frumusețea acestei țări, prin culori, texturi și libertatea formelor. În plus, am făcut parte din echipa care a coordonat acest segment în timpul ceremoniei, așa că am avut o legătură directă cu tot procesul, de la pregătire până la momentul din teren, ceea ce le-a făcut și mai speciale pentru mine.

ELLE: Mai mult ca oricând, parcă, s-a vorbit foarte mult de modă în cazul Jocurilor de anul acesta. De la rochia Oscar de la Renta purtată de o patinatoare, la discuția din jurul ținutelor de ceremonie din Haiti, la topurile privind echipamentele atleților. Ca designer vestimentar, care au fost highlight-urile fashion de până acum ale olimpiadei?

Daniel Gavrilă: În ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice se observă din ce în ce mai clar faptul că multe țări aleg să colaboreze cu designeri pentru realizarea echipamentelor sportive și a ținutelor pentru ceremoniile de deschidere. Personal, acest lucru mă încântă enorm, pentru că demonstrează că există loc pentru bun gust, frumusețe și eleganță chiar și într-un context sportiv de mare amploare. Printre highlight-urile fashion ale acestei ediții aș menționa, în primul rând, omagiul adus lui Giorgio Armani în cadrul ceremoniei, care a subliniat rafinamentul și influența modei italiene. De asemenea, ținutele purtate de Mariah Carey, Laura Pausini și Charlize Theron au transmis foarte clar valoarea estetică și forța simbolică a modei italiene. Nu în ultimul rând, mi s-au părut remarcabile echipamentele și ținutele de ceremonie ale sportivilor din Haiti, Mongolia și Brazilia, care au reușit să îmbine identitatea culturală cu un design contemporan și coerent.

ELLE: Tot din această perspectivă, spune-mi te rog ce rol crezi că joacă și poate juca moda în astfel de contexte, în care nu ocupă o poziție centrală, dar are totuși o vizibilitate uriașă.

Daniel Gavrilă: Din punctul meu de vedere, moda joacă și va juca un rol din ce în ce mai important în astfel de contexte. Chiar dacă nu este elementul central, are o vizibilitate uriașă și devine un mijloc puternic de comunicare vizuală și identitară. Din ce în ce mai multe țări colaborează cu designeri, iar prezența unei viziuni estetice coerente poate transforma complet imaginea unui moment sau a unei delegații. Cred că moda poate aduce coerență, emoție și personalitate, poate spune o poveste despre cultură, tradiție și contemporaneitate. Mi-ar plăcea să vedem tot mai des sportivii ieșind din estetica sportivă clasică, destul de rigidă, și explorând o zonă mai expresivă, mai curajoasă, care să îmbine performanța cu designul.

ELLE: Citeam pe site-ul oficial al jocurilor de la Milano Cortina că ceremonia de deschidere a implicat 182 de designuri originale, peste 1400 de costume, 1500 de perechi de pantofi și peste 7500 metri de material. Ce fel de muncă stă în spatele acestor numere?

Daniel Gavrilă: Chiar dacă nu am fost implicat încă din faza inițială a procesului, experiența mea de peste șase ani în fashion și costume design m-a ajutat să înțeleg foarte bine ce înseamnă astfel de cifre. Chiar și o colecție obișnuită presupune, de regulă, cel puțin șase luni de muncă susținută, cercetare, prototipuri, probe și ajustări. La o producție de dimensiunea ceremoniei olimpice, vorbim de un volum de muncă de câteva ori mai mare. În perioada în care am fost implicat, ritmul a fost continuu: s-a lucrat zilnic, de dimineața până seara, cu sute de oameni, designeri, croitori, tehnicieni, voluntari, toți coordonați ca într-un mecanism foarte precis. În spatele acestor numere stau, de fapt, mii de ore de muncă manuală, organizare logistică și o colaborare constantă între departamente.

ELLE: Cum s-a simțit să îți vezi munca pe o scenă atât de mare? Cât de semnificativă este experiența de a contribui la un astfel de eveniment pentru tine, ca tânăr designer?

Daniel Gavrilă: A fost extrem de emoționant, sincer, un adevărat rollercoaster de trăiri. De la adrenalina și agitația din culise, alergând constant dintr-o parte în alta, până la momente de liniște și chiar lacrimi de bucurie când am văzut cum totul a prins viață pe scenă. Să îți vezi munca într-un context atât de amplu, în fața a mii de oameni și a unei audiențe globale, este ceva greu de descris în cuvinte. Pentru mine, ca tânăr designer, a fost o experiență extrem de semnificativă, mi-a confirmat că sunt pe drumul potrivit și că munca din culise poate avea un impact real. Este, fără îndoială, una dintre cele mai intense și frumoase experiențe profesionale de până acum și sper să nu fie ultima.

ELLE: Care este legătura ta cu olimpiada? Te interesează sportul? Ai vreo amintire din copilărie, poate, legată de asta?

Daniel Gavrilă: Am crescut urmărind Jocurile Olimpice, iar anul acesta, pentru prima dată, am avut șansa să contribui direct din culise la un astfel de eveniment, ceea ce a schimbat complet perspectiva, nu mai sunt doar spectator, ci parte din mecanismul care face totul posibil. Sportul a fost mereu prezent în viața mea. M-am considerat întotdeauna o persoană atletică, am încercat mai multe sporturi în copilărie, iar în ultima perioadă practic rowing, mai mult din plăcere. În plus, am fost mereu fan al Jocurilor Olimpice și urmăream cu entuziasm discipline precum gimnastica, scrima, canotajul sau patinajul artistic. Cred că tocmai combinația asta dintre interesul pentru sport și pasiunea pentru design a făcut experiența cu atât mai specială pentru mine.

Foto: Profimedia, Daniel Gavrilă, Bruno Perlatto, Edward Pusca.

