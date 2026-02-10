Atelierul deschis Eurovision: ce trebuie să știi despre prima zi a semifinalei pentru selecția națională

Atelierul deschis Eurovision a debutat luni, 9 februarie, începând cu ora 16:00. Anul acesta, semifinala pentru Selecția Națională se desfășoară pe parcursul a trei zile, competiția putând fi urmărită pe platforma de streaming tvrplus.ro, dar și pe radioromania.ro și pe bucurestifm.ro.

Astfel, Atelierul deschis Eurovision, găzduit de Laura Fronoiu și Marius Popa, prezentatorii Matinalului TVR, de Alexandra Gavrilă și Iulia Selea, protagoniștii emisiunii Tonomatul de pe 2, și Răzvan Petre, realizator Radio România, va putea fi urmărit până miercuri, 11 februarie. Pe parcursul acestor zile, concurenții își vor interpreta live piesele în fața juriului, melodiile fiind postate și pe canalul oficial de YouTube al TVR (www.youtube.com/TVRcanaluloficial).

67 de piese concurează pentru a reprezenta România la Eurovision anul acesta, iar juriul care le evaluează este compus din cântăreața Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, compozitorul și producătorul Marius Dia, Monoir (Cristian Tarcea), producător și compozitor, jurnalista Elena Popa (creatoare de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band), Doru Ionescu, jurnalist TVR, și Cristian Marica Rădoi, redactor șef și music playlist manager la Radio România Cultural.

Toți aceștia vor asculta, în cadrul Atelierului deschis Eurovision, toate prestațiile. Marți, 10 februarie, competiția va debuta la ora 11:00, la fel ca miercuri, 11 februarie. După evaluarea pieselor și a prestațiilor concurenților, rezultatele vor fi anunțate oficial joi, pe data de 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20:00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, urmând ca marea finală pentru a desemna piesa ce va reprezenta România la Eurovision să aibă loc pe 4 martie.

Piesa concurentă, care va fi aleasă la Atelierul deschis Eurovision, va intra în concursul internațional pe 14 mai, în semifinala cu numărul 2, așa cum a rezultat din tragerea la sorți care a avut loc în luna ianuarie la Viena, orașul care va găzdui anul acesta concursul.

Eurovision Song Contest 2026

Competiția internațională Eurovision Song Contest 2026, organizată de European Broadcasting Union, se desfășoară anul acesta la Viena, după ce ediţia anterioară a concursului a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa Wasted Love.

Eurovision Song Contest 2026 se desfășoară sub sloganul United by Music, și reunește, pe 12, 14, și la marea finală de pe 16 mai, la cea de-a 64-a ediție, muzicieni din Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

România a participat la Eurovision din 1993, Televiziunea Română organizând Selecția Națională. România a obținut de două ori locul al treilea în această competiție: în 2005, la Kiev, unde reprezentanții au fost Luminița Anghel și Sistem; și la Oslo, în 2010, cu o piesă de Paula Seling și Ovi. Mihai Trăistariu a obținut locul al patrulea la Atena, în 2006.

Foto: TVR

