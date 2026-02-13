Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: „A durat mult timp”

Jim Curtis vorbește pentru prima dată despre relația cu Jennifer Aniston și dezvăluie cum o prietenie s-a transformat, treptat, în iubire.

Jim Curtis, iubitul lui Jennifer Aniston, dezvăluiri rare despre începuturile relației lor: "A durat mult timp"

Jim Curtis, partenerul lui Jennifer Aniston, a vorbit pentru prima dată public despre începutul relației lor, într-o apariție la emisiunea „Today”. Hipnoterapeutul a oferit câteva detalii discrete despre modul în care cei doi s-au apropiat, în timp ce își promova cartea Book of Possibility.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim.”

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends”, înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Jim Curtis a evitat să ofere un calendar exact al relației, dar a admis că legătura lor datează „de luni bune, aproape de un an”. Repetând formularea, el a insistat: „Mult timp”.

Când prezentatorul a glumit că îl pune „în dificultate” și că „a cam început să roșească”, Curtis a confirmat cu sinceritate: „Da, așa e. Chiar roșesc”.

Detalii despre relația celor doi

Zvonurile despre relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis au apărut încă din luna iulie a anului trecut, când au fost surprinși împreună în Mallorca, Spania, alături de prietenul și colegul ei de breaslă Jason Bateman și soția acestuia. În august, au fost văzuți la o cină în Los Angeles cu Courteney Cox, colega lui Aniston din Friends, și partenerul acesteia. În septembrie, cei doi au fost din nou fotografiați împreună, de această dată în New York.

Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis chiar de ziua de naștere a acestuia, în luna noiembrie, printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a scris Aniston în descriere.

În imagine, Aniston apare alături de Curtis, ambii zâmbind și ținându-se de mâini.

Întrebată despre noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis, într-un interviu acordat revistei ELLE, Jennifer Aniston a vorbit despre ceea ce a atras-o la partenerul ei: „Hipnoza este doar unul dintre multele lucruri pe care le face”.

Aniston l-a descris pe Curtis ca fiind „cu adevărat extraordinar” și a adăugat că „ajută foarte, foarte mulți oameni”. Potrivit actriței, acesta este în același timp „foarte special” și „foarte normal”, dar, mai presus de toate, „foarte bun la suflet”. Ea a explicat că iubitul ei „vrea să îi ajute pe oameni să se vindece” și „să treacă prin traumele și blocajele lor spre claritate”, lucru pe care l-a numit „un mod minunat de a-ți dedica viața”.

Actrița a fost alături de Jim Curtis la evenimentul de lansare a cărții sale, organizat pe 3 ianuarie, la librăria Godmother’s din Summerland, California. Aniston și Jim Curtis au fost fotografiați în librărie, unde hipnoterapeutul a susținut evenimentul intitulat „A Deep Reset for the New Year”. Pentru această apariție, Curtis a purtat un tricou negru, un cardigan gri și pantaloni în carouri, în timp ce Jennifer Aniston s-a protejat de frig cu un pulover verde și blugi.

În plus, în luna noiembrie a anului trecut, actrița din Friends a dezvăluit un clip video în care apare alături de partenerul ei. În imagini, Aniston îi aranjează părul lui Curtis folosind produse Lolavie, brand-ul ei de îngrijire a părului, pe care îl promovează frecvent în mediul online.

În timp ce combina două dintre produsele sale și le aplica pe părul partenerului, Curtis îi zâmbește cu afecțiune. Postarea a fost însoțită de descrierea: „Puțin din asta… puțin din cealaltă… puțin drăgălaș”, un detaliu care a atras rapid reacții, inclusiv un like din partea lui Reese Witherspoon.

La finalul videoclipului, Jennifer Aniston îl complimentează pe Curtis, numindu-l „drăguț”, un moment care a alimentat și mai mult interesul fanilor pentru dinamica dintre cei doi.

Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut „suporta' cu mult înainte de drama nunții: „Comunicarea era minimă'

