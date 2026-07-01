Anca Țurcașiu, din nou studentă la 56 de ani! Domeniul de viitor pe care îl studiază acum artista: „Vârsta nu este o limită”

Anca Țurcașiu a dezvăluit pe rețelele de socializare care este noua ei pasiune.

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  de  Andreea Ilie
Anca Țurcașiu
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Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar fanii sunt surprinși de fiecare dată de aparițiile ei impecabile. Vedeta este atentă în ceea ce privește stilul ei de viață și poate fi un exemplu și pentru alții. 

Anca Țurcașiu, din nou studentă

Anca Țurcașiu continuă să surprindă. La 56 de ani, o vârstă la care mulți preferă confortul rutinei, cunoscuta actriță și cântăreață a luat o decizie curajoasă care demonstrează că dorința de evoluție nu are termen de expirare: s-a întors la studiu, adaptându-se perfect erei digitale.

Într-o lume aflată în continuă schimbare tehnologică, Anca Țurcașiu a ales să țină pasul cu noile tendințe. Ea le-a dezvăluit fanilor din mediul online că urmează cursuri dedicate platformelor de social media, dorind să înțeleagă în profunzime mecanismele din spatele comunităților virtuale și secretele comunicării digitale.

„Am 56 de ani și m-am întors la școală. Nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descopăr lucruri noi care mă ajută să evoluez. Vârsta nu este o limită. Ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine”, a explicat Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Artista a recunoscut cu multă sinceritate că asimilarea unor noțiuni complet noi la această vârstă vine la pachet cu provocările ei, însă satisfacția depășește orice efort.

„Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămân în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu”, a mai precizat ea.

Mesajul plin de motivație transmis de vedetă a declanșat rapid un val de simpatie și admirație pe internet. Sute de fani au ținut să o felicite pentru determinare și pentru curajul de a dărâma stereotipurile legate de vârstă din România, promovând un stil de viață activ din punct de vedere mental și spiritual.

Ce antrenamente face Anca Țurcașiu pentru a fi în formă

Anca Țurcașiu are o rutină bine stabilită care o ajută să se mențină în formă. Sportul ocupă un loc important în stilul ei de viață, așa că își face timp pentru a integra mișcarea în programul ei. Artista practică acasă mai multe antrenamente, pe care le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram, pentru a-i inspira și motiva pe aceștia pentru a face mai mult sport, chiar în confortul locuinței lor. 

„Bună dimineața, haideți să vă spun cum fac să rămân în formă fără să fac mare efort.
Îmi planific 3, 4 dimineți pe săptămână în care grupez niște exerciții pentru diferite grupe musculare, 12 repetări a câte 5 serii.
Avantajul este că nu pierd timp cu mersul la sală, reușesc să termin antrenamentul în 30 de minute.
Nu mă preocup cu ce mă îmbrac, nu mă vede nimeni, (pentru că vecinii mei la ora 11 00 sunt plecați).
Aaaaa, și nici nu costă nimic….
Cel mai important este să existe motivația, țelul pe care vrei să-l atingi.
Și să fii consecvent, evident.
În cazul meu, nu vreau decât să pot fi în formă.
Trebuie doar să te trezești jumătate de oră mai devreme, (în cazul în care ai un program fix, aglomerat), să-ți pui o muzică bună, să ai o salteluță și două greutăți, eventual.
Ce ziceți despre rutina mea?
Vă îmbrățișez, săptămână ușoară!
Ne vedem prin Cotroceni zilele astea.
Înfloresc teii!!!”

Anca Țurcașiu are o formă fizică de invidiat și arată cu mândrie acest lucru oricând are ocazia. Artista urmează un plan alimentar foarte bine pus la punct și a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă și ce anume nu consumă niciodată. Pe lângă grija pentru alimentație, cântăreața obișnuiește să facă des și exerciții fizice. 

„Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a declarat Anca Țurcașiu pentru VIVA!

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Foto: Arhvia ELLE

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