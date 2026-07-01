Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului

Regina Camilla a pozat alături de J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, devenită între timp o militantă împotriva drepturilor persoanelor transgender.

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  . Actualizat 01.07.2026, 11:43,  de  ELLE.ro
Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului

Regina Camilla este cea mai recentă adiție la șirul crescând de personalități cu influență și putere din Marea Britanie care se asociază cu celebra militantă transfobă J.K. Rowling, autoarea popularei serii pentru copii Harry Potter. Regina Consoartă s-a afișat, într-o postare pe contul de Instagram al familiei regale, alături de scriitoare, cele două fiind surprinse într-o imagine la palatul Holyroodhouse, din Scoția.

Postarea care le înfățișează pe cele două este însoțită de un text care se referă la dragostea reginei pentru literatură: „Împărtășind o pasiune pentru cărți și un angajament profund pentru a-i determina pe copii să citească de plăcere, Regina și J.K. Rowling s-au întâlnit la palatul Holyroodhouse din Edinburgh. Maiestatea sa și dna Rowling au discutat despre cât de important este să se asigure de faptul că tinerii au acces la cărți și despre rolul vital pe care lectura îl joacă în a deschide drumurile viitoarelor generații.”

Însă, după cum au observat și comentatorii care s-au grăbit să condamne gestul Reginei Consoarte Camilla, J.K. Rowling nu este doar o iubitoare de cărți. Aceasta a devenit în ultimii ani una dintre cele mai vocale și vizibile persoane împotriva drepturilor persoanelor transgender, drepturi care au început să devină din ce în ce mai restricționate în Regatul Unit. De-a lungul anilor, Rowling a făcut declarații privind sexul biologic ca fiind singurul care poate fi recunoscut, insistând că a lua în considerare genul ca un construct social, și nu biologic, pune în pericol femeile biologice. Mai mult, aceasta militează activ pentru restricționarea spațiilor dedicate femeilor doar la femeile care au fost identificate astfel de la naștere, spunând că prezența femeilor transgender în aceste spații este un potențial pericol pentru femeile biologice. De asemenea, Rowling se opune activ tratamentelor hormonale care ar putea bloca pubertatea în cazul persoanelor care se identifică drept transgender. Multiple declarații ale lui J.K. Rowling, făcute pe contul său de X sau prin intermediul eseurilor publicate de aceasta, o califică drept transfobă, iar poziția sa este similară cu cea a politicienilor și partidelor care au restricționat în ultimii ani drepturile de care persoanele transgender se bucurau în țară.

Tratamentul de care au parte persoanele transgender s-a înrăutățit semnificativ în ultimii ani în Marea Britanie. Spre exemplu, acum persoanele a căror identitate de gen diferă de sexul care le-a fost identificat la naștere nu mai sunt recunoscute legal decât prin prisma respectivului sex. Toate drepturile și privilegiile care decurgeau de aici au fost, practic, anulate. O hotărâre a unui curți de anul trecut a arătat că schimbarea oficială a genului nu schimbă și sexul persoanei, așa încât aceasta nu poate beneficia de prevederile Equality Act din 2010 conform genului cu care se identifică. Mai mult, persoanele transgender au acum un acces mult îngreunat la îngrijiri medicale, iar odată cu ascensiunea unui tip de discurs public transfob, se confruntă cu o discriminare crescută și chiar cu agresiuni.

Politicienii și presa din Marea Britanie au dus campanii împotriva persoanelor transgender, concentrându-se pe utilizarea toaletelor publice sau pe accesul acestor persoane în diferite sporturi, în funcție de genul cu care se identifică, ajungându-se la adevărate campanii de instigare la ură, multe susținute și de autoarea transfobă J.K. Rowling, alături de care s-a afișat acum Regina Camilla.

Din cauza opiniilor lui Rowling, vedetele din seria Harry Potter, Daniel Radcliffe și Emma Watson, s-au distanțat public de aceasta, condamnând comportamentul său. Rowling, la rândul ei, i-a acuzat pe aceștia, dar și pe Eddie Redmayne, Paapa Essiedu și Katie Leung, că au „înjunghiat-o pe la spate” și că sunt „motivați de frică” în acțiunile lor de a sprijini drepturile persoanelor transgender.

Publicul nu a iertat gestul Reginei Camilla de a se afișa alături de o persoană cu opinii toxice, secțiunea de comentarii a contului regal fiind împânzită de mesaje dezaprobatoare. „Ca admirator al reginei și al proiectului său Reading Room, sunt profund dezamăgit de faptul că îi oferă o platformă lui JKR în orice perioadă, dar mai ales în timpul lunii Pride. Există mulți alți indivizi demni de admirat pe care să îi aduci în lumina reflectoarelor citindu-le copiilor și tinerilor.” „În timpul lunii Pride, această postare este o declarație”. „Drepturile persoanelor transgender sunt drepturile omului.” „În timpul lunii Pride, nu altfel. Sunt alături de comunitatea LGBTQI+.”

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