Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: „Este destul de obositor”

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Ilona Brezoianu a vorbit despre cum se descurcă până acum în rolul de mamă și dorința de a mai avea un copil.

Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață, Andrei Lucian Alexandru, au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu susține că rolul de mamă a făcut-o să conștientizeze că fericirea stă în lucrurile mărunte. Actrița este de părere că are o mulțime de lucruri de învățat de la fiul ei, Matei, care îi aduce bucurie în fiecare zi.

„Sincer, am învățat să mă bucur mai mult de lucrurile mici. Mă distrez foarte tare că râde atunci când vede frunze, de exemplu, sau când facem noi diferite glume sau ne prostim. Și îmi dau seama că noi cam uităm să facem asta. Nu prea mai știm să ne bucurăm de lucruri mici, așa cum fac ei, care acum descoperă lumea. Și mă bucur că trăiesc și eu așa. Mă simt din nou copil”, a spus Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

În ceea ce privește partea nevăzută a rolului de mamă, Ilona Brezoianu a recunoscut că există provocări și uneori este obositor. În timp ce ea nu se simte pregătită pentru încă un copil, soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, privește altfel lucrurile.

„Eu nu mă gândesc. Andrei are în plan. Eu momentan nu mă pot gândi la asta, pentru că este destul de obositor, ca să zic așa. Cred că și primul an și atunci când e bebeluș că ești un pic mai stresat. Nu sunt încă pregătită să o iau de la capăt, dar nu știm în viitor ce va fi. Momentan nu sunt pregătită.”

Ilona Brezoianu se consideră o mamă care nu intră în panică pentru orice.

„Sunt genul de mamă relaxată, aș zice eu. Nu cred că sunt așa panicoasă. Nu, mi se pare că sunt destul de relaxată. Evident, având grijă să nu i se întâmple ceva.”

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Ilona Brezoianu i-a rugat recent pe urmăritorii ei să îi adreseze întrebări pe Instagram. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre experiența ei ca mamă. Actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei.

„Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile.”

În ceea ce privește eventuale critici despre faptul că nu a alăptat, pe Ilona Brezoianu nu au interesat-o.

„Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu.”

Ilona Brezoianu a revenit la scurt timp după naștere la activitatea ei profesională și a dezvăluit motivul pentru care a procedat în acest fel.

„Chiar am primit și mesaje în care oamenii ziceau că de ce nu am stat acasă și m-am întors așa repede la muncă. Hai să vă zic. 1. Pentru că în meseria mea nu-mi permit să dispar doi ani și 2 îți face foarte bine la cap să-ți reiei activitățile. Cu măsură și cu ajutor le poți face.”

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