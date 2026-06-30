Angelina Jolie, declarații surprinzătoare despre viața ei amoroasă: „Cred că trebuie să trăiesc din nou”

Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă, dezvăluind lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu.

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  de  ELLE.ro
Angelina Jolie, declarații surprinzătoare despre viața ei amoroasă: "Cred că trebuie să trăiesc din nou"

Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit, în cadrul unui interviu, faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum.

Vorbind cu Yahoo Entertainment în cadrul campaniei sale de promovare a filmului Couture, în care interpretează o regizoare diagnosticată cu cancer de sân care lucrează asiduu în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, actrița a făcut o paralelă între viața ei personală și cea a personajului. Maxine Walker, personajul cu pricina, are o relație sentimentală cu Anton (interpretat de actorul francez Louis Garrel), și are o fiică.

Angelina Jolie a vorbit despre viața ei amoroasă făcând o paralelă între fiica personajului și copiii pe care ea îi crește acum singură, de la separarea tumultuoasă de Brad Pitt, cu care se află încă într-un conflict juridic concentrat pe una dintre proprietățile cumpărate de fostul cuplu împreună, Chateau Miraval din Franța.

„Sinceră să fiu, nu am avut întâlniri de când am divorțat, acum 10 ani. Așa că mi-a cam intrat în cap că acest aspect al persoanei care sunt nu e central în viața mea, pentru că mă concentrez pe copii, pe familia mea.”, a declarat Angelina Jolie despre viața ei amoroasă. „Mi-a luat o secundă să îmi dau seama că ea (personajul, n.red.) poate să își iubească fiica și să fie dedicată ei și totodată să aibă niște nevoi ca femeie și să primească ceva ca femeie.”

Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său, Brad Pitt, în septembrie 2016, după doar doi ani de mariaj, dar mult mai mulți de relație, iar divorțul lor a ținut prima pagină vreme îndelungată, mai ales pentru că s-a aflat că Brad Pitt ar fi fost violent cu Angelina, dar și cu unii dintre copiii lor. Cei doi au șase copii: Maddox, de 24 de ani, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, și gemenii Vivienne și Knox, de 17 ani. Copiii care au atins vârsta la care pot face legal acest lucru au renunțat, între timp, la numele de familie al tatălui lor, semn că ruptura de acesta este definitivă și că lucrurile petrecute în familie au fost deosebit de serioase.

Acum, Angelina Jolie a reflectat asupra faptului că copiii au crescut și a spus că aceștia o încurajează să își aducă aminte că poate fi mai mult decât mamă.

„Cred că într-un fel ei mă aduc înapoi la cine obișnuiam să fiu. Dorința mea e ca ei să aibă parte de toată puterea și deschiderea și tandrețea și credința și ferocitatea mea. Cred că acum vor să fiu mai mult decât doar mama lor.”

Mai mult decât a împărtăși aceste detalii despre viața sa amoroasă, Angelina Jolie a vorbit și despre îmbrătrânire, reflectând asupra acestei perioade ca fiind una de redescoperire de sine.

„Cred că trebuie să trăiesc din nou. Să fiu liberă din nou. Într-un fel poate că viața m-a rupt în două”.

Declarațiile vulnerabile vin după ce actrița a mai vorbit, luna aceasta, într-un interviu pentru publicația de film Variety, despre faptul că „spiritul de luptătoare” a început să îi revină, după ce „l-am pierdut pentru o vreme”. Ea a mărturisit că tot copiii o ajută în acest sens.

„Se întoarce în mare parte datorită copiilor mei, care au crescut și care mă încurajează (…) Au aproape 18 ani, acum vor să mă vadă călătorind prin lume. Mă știu mai bine decât oricine, și încă mă plac, ceea ce înseamnă ceva”.

Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

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Foto: Arhiva ELLE

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