Shakira, declarații sincere despre viața sa personală, la patru ani de la despărțirea de Gerard Piqué: "Sunt îndrăgostită de..."

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La patru ani de la despărțirea de Gerard Piqué, Shakira a vorbit din nou despre viața sa personală și despre perioada dificilă prin care a trecut după destrămarea relației lor. Într-un nou interviu acordat publicației The Times, artista columbiană a declarat că nu își dorește, cel puțin momentan, o nouă relație și că întreaga sa energie este concentrată asupra copiilor și carierei.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, și fostul fotbalist Gerard Piqué, 39 de ani, au confirmat despărțirea în iunie 2022, după 11 ani de relație. Cei doi au împreună doi copii, Sasha și Milan. Potrivit presei internaționale, separarea a venit pe fondul zvonurilor privind o presupusă infidelitate a lui Piqué.

În timp ce fostul fundaș al Barcelonei are de aproximativ trei ani o relație cu Clara Chia, 27 de ani, Shakira spune că a ales să rămână singură și că această perioadă i-a schimbat complet prioritățile.

„Momentan, nu există romantism pentru mine. Nu există spațiu sau timp în viața mea pentru asta. Am deja foarte multe pe cap. Copiii mei sunt prioritatea mea. Și cariera mea. În mod ciudat, sunt îndrăgostită de cariera mea mai mult decât am fost vreodată în viața mea. De asemenea, mă bucur și de timpul petrecut singură”.

Shakira a vorbit și despre impactul emoțional pe care l-a avut despărțirea asupra sa, descriind acea perioadă drept „cel mai întunecat moment” al vieții sale. Potrivit The Times, artista trecea simultan și prin probleme familiale, tatăl său, William, fiind spitalizat după o căzătură gravă.

„Trăiam cel mai întunecat moment, atunci când am văzut destrămarea familiei mele. Familia pe care visasem să o păstrez pentru totdeauna. Am trecut prin foarte multă durere, dar poate că asta m-a făcut, într-un mod neașteptat, o persoană mai înțeleaptă sau, cel puțin, mai puternică”, a declarat artista.

Ea a continuat:

„Se spune că ceea ce nu te omoară te face mai puternic și este adevărat. Este uimitor să descoperi că oamenii au o reziliență la care pot apela în orice moment al vieții lor. Uneori, prin greutăți și durere descoperim cât de puternici putem fi. Suferința te face uneori un om mai bun, te face să apreciezi prietenii și sprijinul celor din jur”.

Artista a explicat că, în ciuda experiențelor dificile, încearcă să privească această perioadă ca pe una din care a avut de învățat.

„Viața poate fi uneori o nenorocită, dar este și frumoasă și alcătuită din lumină și umbre. Așa că îi mulțumesc vieții pentru fiecare moment, pentru cele luminoase și pentru cele întunecate, pentru oamenii care m-au făcut să sufăr, pentru că au devenit profesorii mei și m-au învățat lecții foarte valoroase”, a spus Shakira pentru The Times.

Deși despărțirea lor a fost intens comentată în spațiul public, iar Shakira a inclus în muzica sa mai multe referințe critice la adresa fostului partener, artista spune că îi va rămâne mereu recunoscătoare lui Gerard Piqué pentru faptul că este tatăl copiilor săi.

„Voi avea mereu această recunoștință în suflet pentru tatăl copiilor mei și pentru faptul că m-a transformat în mama care sunt astăzi”, a declarat aceasta.

După separarea dificilă de fostul ei partener, Shakira a lansat mai multe piese interpretate de fani drept răspunsuri directe la relația lui Piqué cu Clara Chia.

Victorie pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală

Shakira a fost achitată de acuzațiile de fraudă fiscală legate de veniturile sale din 2011 de către Înalta Curte din Spania. Astfel, cântăreața va recupera o sumă uriașă de la statul spaniol.

Decizia a fost pronunțată luni, 18 mai, potrivit Reuters și BBC, iar instanța supremă spaniolă a anulat amenda de 55 de milioane de euro impusă artistei în 2021 de autoritățile fiscale spaniole. Un reprezentant al cântăreței a declarat pentru PEOPLE că statul spaniol trebuie acum să îi returneze peste 60 de milioane de euro interpretei hitului „Hips Don’t Lie”.

Potrivit echipei sale, autoritățile nu au reușit să demonstreze că artista, premiată cu patru Grammy-uri, a petrecut în 2011 cel puțin 183 de zile în Spania, pragul minim necesar pentru ca o persoană să fie considerată rezident fiscal în această țară. Reuters și BBC precizează că decizia nu afectează anii fiscali ulteriori lui 2011.

Conform Reuters, autoritățile fiscale spaniole au susținut anterior că Shakira avea legături suficiente cu Spania din cauza relației sale cu fostul fotbalist Gerard Piqué. Într-un comunicat, artista a transmis că hotărârea pune capăt unei perioade extrem de dificile din viața sa.

„După mai bine de opt ani în care am suportat o țintire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nopți nedormite care, în cele din urmă, mi-au afectat sănătatea și bunăstarea familiei mele, Înalta Curte Națională a restabilit în sfârșit adevărul”, a declarat artista.

Cântăreața a susținut din nou că nu a existat niciodată fraudă fiscală.

„Nu a existat niciodată vreo fraudă, iar administrația însăși nu a putut demonstra contrariul, pur și simplu pentru că nu era adevărat. Totuși, timp de aproape un deceniu, am fost tratată ca și cum aș fi fost vinovată. Fiecare pas al procesului a fost scurs în presă, distorsionat și amplificat, folosindu-se numele și imaginea mea publică pentru a transmite un mesaj de intimidare către ceilalți contribuabili”, a mai declarat artista.

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Foto: Arhiva ELLE

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