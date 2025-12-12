Shakira, moment emoționant pe scenă alături de copiii săi, Sasha și Milan

Shakira și-a emoționat publicul în timpul unui concert din Argentina, unde a interpretat o piesă specială alături cei doi copii ai săi, Sasha și Milan.

  Actualizat 12.12.2025, 13:34
Shakira, moment emoționant pe scenă alături de copiii săi, Sasha și Milan

Shakira a trăit un moment emoționant în timpul unui concert susținut în Argentina, unde a fost însoțită pe scenă de cei doi băieți ai săi, Milan și Sasha. Artista a interpretat piesa Acróstico, lansată în 2023, o compoziție cu o puternică încărcătură personală, dedicată copiilor săi.

Milan, în vârstă de 12 ani, și Sasha, de 10 ani, au apărut în costume bleu asortate, fiind întâmpinați cu aplauze din partea publicului. Prezența lor a adăugat un plus de emoție momentului, iar gesturile de afecțiune de la finalul piesei au fost primite cu entuziasm de fani. Shakira a purtat o rochie bleu deschis, cu detalii metalice.

Momentul face parte din turneul Las Mujeres Ya No Lloran, care s-a impus deja drept cel mai profitabil turneu latin realizat vreodată de o artistă. Lansat în aprilie 2024, în sprijinul albumului omonim, ajuns pe primul loc în topurile Billboard dedicate muzicii latino și pop latino, turneul va cuprinde, până la finalul său din februarie, 82 de spectacole.

Recent, Shakira a fost recompensată cu premiul Billboard Global Touring Icon, o recunoaștere a impactului său constant pe scena muzicală internațională.

Shakira, declarații despre despărțirea de Gerard Piqué

Shakira a anunțat despărțirea de Gerard Piqué în iunie 2022, în mijlocul zvonurilor că acesta ar fi înșelat-o, după o relație de 11 ani și doi copii împreună.

La trei ani de la separare, artista a vorbit din nou despre acest subiect, mărturisind că muzica a fost principalul lucru care a ajutat-o să depășească problemele din viața ei personală. Într-un interviu acordat lui Zane Lowe pentru Apple Music, Shakira a spus că șansele sale de a găsi din nou dragostea sunt „din ce în ce mai scăzute”, motiv pentru care se concentrează pe a fi o mamă puternică pentru băieții ei.

„Am învățat că muzica are un efect terapeutic. Am trecut prin câțiva ani dificili, personal, știi, cu despărțirea și toate astea, dar muzica a fost ca lipiciul care m-a ajutat să mă adun”.

„Cântecele evoluează, își trăiesc propria viață… evoluează în viețile oamenilor. Devin coloana sonoră pentru mulți oameni, inclusiv pentru mine. Îmi amintesc capitole din viața mea prin muzica mea și unde eram atunci din punct de vedere emoțional și mintal”, a dezvăluit Shakira.

„Eu sunt responsabilă pentru acești doi copii, acești doi bebeluși care depind atât de mult de mine și sunt o mamă singură, nu am un soț sau pe cineva care să mă ajute”, a mai adăugat artista în interviul cu Zane Lowe.

Shakira a câștigat în acest an premiul Grammy pentru Cel Mai Bun Album Latin Pop. După ce artista a primit premiul din mâinile lui Jennifer Lopez, s-a întors pentru a-și îmbrățișa cei doi băieți, care au însoțit-o la ceremonie.

Cântăreața a vorbit pe scenă despre cum a transformat toată „durerea și furia” din despărțirea ei într-un nou album.

„Wow. Asta e incredibil. Vă mulțumesc atât de mult”, a spus Shakira în timp ce accepta premiul. „Vreau să dedic acest premiu tuturor fraților și surorilor mele imigrante din această țară. Sunteți iubiți. Sunteți valoroși. Voi lupta mereu alături de voi”.

Apoi a făcut referire la melodia ei din 2009, She Wolf, spunând publicului: „Pentru toate acele femei care muncesc din greu în fiecare zi pentru a-și susține familiile, voi sunteți adevăratele She Wolves. Așa că acest premiu este și pentru voi”.

Shakira le-a mulțumit apoi celor doi băieți ai săi, Sasha și Milan.

„Vreau să împart acest premiu cu copiii mei. Sunt aici cu mine. Sunt atât de mândră de voi, de inimile voastre bune. Vă mulțumesc atât de mult că mă susțineți așa cum o faceți. Vă iubesc. Vă mulțumesc”.

Anul trecut, în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shakira a mărturisit că fostul fotbalist a împiedicat-o să lanseze muzică în ultimii șapte ani.

„Am scos muzică pe ici, pe colo, dar cred că mi-a fost foarte greu să pun laolaltă un album”, a povestit artista în timpul emisiunii. „Nu am avut timp. A fost soțul. Acum am rămas fără soț. Soțul mă trăgea în jos. Acum sunt liberă. Acum chiar pot să lucrez!”, a explicat Shakira, care la momentul respectiv tocmai lansase albumul Las Mujeres Ya No Lloran.

Foto: Profimedia

