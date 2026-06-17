Hugh Jackman și Sutton Foster se confruntă cu primele obstacole în relație: „Începe să înțeleagă cât de singură…”

Relația dintre Hugh Jackman și Sutton Foster ar traversa o perioadă complicată, potrivit unor surse apropiate cuplului.

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  de  ELLE.ro
Hugh Jackman și Sutton Foster se confruntă cu primele obstacole în relație: "Începe să înțeleagă cât de singură..."

Relația dintre Hugh Jackman și Sutton Foster pare să treacă printr-o perioadă complicată, pe măsură ce ambii încearcă să își împace carierele solicitante cu viața personală. Potrivit unor informații publicate de Woman’s Day, cei doi s-ar confrunta cu dificultăți în a petrece suficient timp împreună, în ciuda faptului că relația lor continuă să se consolideze.

O sursă apropiată cuplului a declarat că programul încărcat al actorului australian începe să își pună amprenta asupra relației și că Sutton Foster ar fi început să înțeleagă mai bine provocările cu care s-a confruntat fosta soție a lui Jackman, Deborra-Lee Furness, în timpul mariajului lor.

„Hugh este dependent de muncă, iar Sutton începe să înțeleagă cât de singură s-ar fi putut simți Deb în anumite momente”, a declarat sursa pentru publicație.

Sutton Foster, în vârstă de 51 de ani, nu are doar o carieră activă în industria divertismentului, ci și responsabilitățile de mamă. Actrița o crește pe fiica sa, Emily Dale, în vârstă de nouă ani, pe care o are din mariajul cu scenaristul Ted Griffin. Potrivit aceleiași surse, actrița încearcă să fie prezentă la numeroasele evenimente la care Hugh Jackman o invită, însă propriile obligații profesionale și familiale îi limitează timpul disponibil.

„Sutton consideră că este dificil să îl însoțească pe Hugh la atât de multe evenimente, chiar dacă el o invită la fiecare dintre ele. Nu este vorba că ar fi timidă, ci că este foarte ocupată cu propria carieră și are încă o fiică mică de crescut. Din păcate, cea mai mare problemă este faptul că Hugh și Sutton găsesc din ce în ce mai greu timp de calitate pe care să îl petreacă împreună. Uneori sunt ca două nave care se întâlnesc doar în trecere”, a adăugat sursa.

Hugh Jackman are mai multe proiecte importante în pregătire

Actorul australian, în vârstă de 57 de ani, traversează o perioadă extrem de activă din punct de vedere profesional. După proiecte precum The Sheep Detectives și The Death of Robin Hood, Jackman se pregătește pentru un nou rol important. Starul va interpreta celebrul personaj Long John Silver într-o nouă adaptare a romanului Treasure Island, regizată de Ridley Scott. Din distribuție mai fac parte și Bill Skarsgård și Jodie Comer.

De când și-au oficializat relația, în ianuarie anul trecut, Hugh Jackman și Sutton Foster au fost constant în centrul atenției. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care au jucat împreună în relansarea pe Broadway a musicalului The Music Man, în 2021, iar povestea lor de dragoste ar fi început spre finalul anului 2024.

Recent, actorul a fost criticat de o parte dintre fanii săi după ce a publicat pe Instagram o fotografie realizată alături de Sutton Foster la premiera filmului The Death of Robin Hood, organizată la New York.

În imagine, Hugh apărea zâmbind și ținând-o de talie pe partenera sa, în timp ce aceasta își ridica brațul într-un gest entuziast. Fotografia a generat numeroase reacții în mediul online, unele dintre ele fiind critice la adresa relației.

„Când văd fotografiile voastre, mă gândesc cât de rănită trebuie să fie Deb”, a scris un utilizator. „Este atât de stânjenitor”, a comentat altcineva. „Nu mai posta fotografii cu ea. Literalmente nimeni nu susține această relație”, a adăugat un alt internaut.

Luna trecută, actorul a stârnit din nou controverse după ce a participat la Met Gala 2026 împreună cu Sutton Foster. Cei doi au apărut ținându-se de mână pe covorul roșu, moment pe care o parte dintre admiratorii actorului l-au interpretat drept un semnal clar că acesta și-a încheiat definitiv capitolul reprezentat de căsnicia cu Deborra-Lee Furness.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au divorțat oficial în iunie anul trecut, după 27 de ani de căsnicie. De-a lungul anilor, cei doi au participat împreună la numeroase ediții ale Met Gala, ultima lor apariție comună având loc în 2023.

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foto: Arhiva ELLE

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