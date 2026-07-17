Ce destinație de vacanță a impresionat-o pe Cătălina Grama. Imagini din escapada actriței: „Aici m-aș întoarce oricând”

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Cătălina Grama a bifat o vacanță de vis alături de familia ei în Evia, a doua cea mai mare insulă a Greciei, care oferă plaje impresionante, sate montane și mâncăruri delicioase.

Cătălina Grama, despre vacanța pe insula Evia

Evia este a doua cea mai mare insulă grecească din Marea Egee și este situată în largul coastei de est a Greciei continentale. Cătălina Grama a mers în această destinație împreună cu soțul ei, Paul Ipate, fiica lor, Zora, și Achim, băiatul actriței dintr-o altă căsnicie. Vedeta a fost plăcut impresionată de tot ceea ce a descoperit pe această insulă grecească și a decis să își împărtășească impresiile și cu urmăritorii ei.

„Există locuri care te impresionează din prima și locuri care se strecoară încet în suflet. Pentru mine, Evia este din a doua categorie.

M-am îndrăgostit de insula asta pentru că nu încearcă să fie spectaculoasă. Este autentică. Are plaje superbe, multe dintre ele liniștite, în care poți auzi mai degrabă valurile decât muzica din beach baruri. Sunt zile în care ai senzația că ai descoperit un colț de lume doar al tău.

Mi-a plăcut că nu există aglomerația aceea care te face să simți că trebuie să alergi după un loc pe plajă, după o masă la restaurant sau după fotografia perfectă. Aici timpul curge altfel. Ai timp să stai, să privești, să respiri.”

Pe Cătălina Grama a cucerit-o faptul că nu a întâlnit aglomerație și că s-a putut bucura în liniște de această oază de relaxare.

„Oamenii sunt calzi și deschiși. Pentru că ritmul este mai așezat, există timp pentru o conversație, pentru un zâmbet, pentru recomandarea unei plaje ascunse sau a unei taverne în care mănânci extraordinar de bine, la prețuri mai mult decât decente.

Și apoi sunt pisicile… peste tot. Dorm la umbra măslinilor, te întâmpină în porturi, se plimbă printre mese și par să facă parte din identitatea insulei la fel de mult ca marea și satele ei.

Evia nu este genul de loc care îți strigă cât de frumos este. Te lasă să îl descoperi în ritmul tău. Iar când pleci, realizezi că nu ți-e dor doar de plaje sau de mâncare, ci de liniștea pe care ai simțit-o acolo.

Poate tocmai de aceea, dintre toate insulele Greciei, Evia a fost cea care m-a făcut să-mi spun: aici m-aș întoarce oricând.”

Cătălina Grama a terminat primul an la facultatea de Psihologie

Cătălina Grama a luat o decizie surprinzătoare în viața ei. De curând, actrița a anunțat că este din nou studentă. Ea s-a întors pe băncile facultății și acum studiază psihologia. Actrița este interesată de acest domeniu, pe care își dorește să îl aprofundeze prin cursurile pe care le urmează.

Ea a povestit pe rețelele de socializare că este foarte mândră că a reușit să termine primul an la facultatea de Psihologie, în contextul unei perioade extrem de aglomerate din viața ei. În plus, a mărturisit că abia așteaptă vacanța.

„După o sesiune cu examene provocatoare la Facultatea de Psihologie (și primul an încheiat cu bine), printre spectacole, filmări și cursuri de actorie, se apropie, în sfârșit, vacanța.

E posibil să devin mai prezentă și aici. Îmi cer scuze că nu am fost prea activă în ultima perioadă, însă mi-a fost greu să țin pasul cu toate.

Și da, sunt puțin mândră de mine. La vârsta mea, am reușit să închei primul an la cea de-a doua facultate, iar faptul că îmi place atât de mult ceea ce studiez face ca tot efortul să merite. Nu mi-am imaginat că psihologia mă va fascina atât de tare, dar iată-mă aici, învățând din nou cu emoțiile și entuziasmul unui student aflat la început de drum.

Printre altele, voiam să vă arăt și rochia aceasta minunată, cu care am mers la examenul de Neuropsihologie”, a povestit ea.

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Foto: Instagram

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