Fiica lui Kim Kardashian, North West, transformare radicală. Cum a fost surprinsă alături de Bianca Censori

North West, fiica lui Kim Kardashian și Kanye West, a atras din nou atenția cu o schimbare radicală de look.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fiica lui Kim Kardashian, North West, transformare radicală. Cum a fost surprinsă alături de Bianca Censori

Fiica lui Kim Kardashian, North West, a atras din nou toate privirile cu o transformare spectaculoasă, fiind aproape de nerecunoscut în timpul unei ieșiri la cumpărături alături de tatăl ei, Kanye West, și de soția acestuia, Bianca Censori, în Los Angeles.

Adolescenta în vârstă de 13 ani, care în ultimele luni a stârnit numeroase reacții din cauza accesoriilor ce imitau piercinguri la nivelul feței, nasului și buzelor, a fost fotografiată joi în timpul unei sesiuni de shopping împreună cu rapperul în vârstă de 49 de ani și arhitecta australiană în vârstă de 31 de ani.

Pentru această apariție, North a renunțat la părul lung, vopsit în albastru, și a adoptat o tunsoare bob, cu breton. De asemenea, părea să poarte grillz negri, accesoriile metalice care acoperă dinții și sunt populare în cultura hip-hop. Ținuta ei a fost compusă din pantaloni negri largi, un top negru cu imprimeu și o pereche de pantofi sport comozi. Look-ul a fost completat de o geantă mică neagră cu detalii din blană artificială și o pereche de ochelari de soare.

Bianca Censori a ales, de această dată, o apariție mai discretă decât cele cu care și-a obișnuit fanii. Ea a purtat colanți negri trei sferturi, mulați, o bluză neagră cu mâneci lungi și pantofi negri cu toc și vârful decupat. Părul și l-a lăsat desfăcut, coafat în bucle lejere.

La rândul său, Kanye West a optat pentru o ținută complet neagră, formată dintr-un tricou simplu, pantaloni din piele, o geacă din piele și ghete în aceeași nuanță.

Cei trei au fost surprinși coborând dintr-o mașină neagră și au făcut o oprire la magazinul de lux H. Lorenzo. La un moment dat, North i-a arătat Biancăi ceva pe telefonul mobil, iar cele două au izbucnit în râs. Ulterior, au analizat împreună mai multe genți expuse în magazin și au răsfoit hainele de pe rafturi înainte de a se reuni cu Kanye West și de a părăsi magazinul.

De-a lungul timpului, North a fost văzută în repetate rânduri alături de tatăl ei și de Bianca Censori, semn că între ei există o relație apropiată. În luna mai, cei doi au fost prezenți și la un eveniment organizat de Complex, unde au susținut-o pe North cu ocazia lansării primului ei EP, intitulat N0rth4evr.

Noua tunsoare reprezintă o schimbare radicală față de părul lung și albastru pe care adolescenta l-a purtat în ultima perioadă.

North, care a împlinit 13 ani pe 15 iunie, a fost în centrul atenției și din cauza look-urilor sale îndrăznețe, care au inclus accesorii ce imitau piercinguri.

La începutul acestei luni, ea a apărut într-un videoclip publicat pe contul comun de TikTok pe care îl are împreună cu mama sa, Kim Kardashian. În imagini, părea să poarte mici accesorii argintii sub un ochi și pe puntea nasului. De asemenea, și-a etalat unghiile foarte lungi și brățările cu ținte, în timp ce părul albastru era prins în două codițe. La scurt timp după aceea, Kim Kardashian a promovat pe Instagram viitorul turneu al fiicei sale, care va urca pe scenă alături de rapperița Molly Santana, în vârstă de 21 de ani.

@kimandnorth

♬ original sound – Kim and North

Turneul este programat să înceapă pe 5 august, în Dallas, Texas, și se va încheia pe 27 august, în Los Angeles, orașul natal al lui North. În total, adolescenta va susține 14 concerte în Statele Unite.

Citește și:
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire’

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cristina Ciobănașu, veste îngrijorătoare despre sănătatea ei. Ce au descoperit medicii: "Există acest risc"
People
Cristina Ciobănașu, veste îngrijorătoare despre sănătatea ei. Ce au descoperit medicii: "Există acest risc"
Ce destinație de vacanță a impresionat-o pe Cătălina Grama. Imagini din escapada actriței: "Aici m-aș întoarce oricând"
People
Ce destinație de vacanță a impresionat-o pe Cătălina Grama. Imagini din escapada actriței: "Aici m-aș întoarce oricând"
George și Amal Clooney, apariție elegantă pe un iaht în Capri. Cuplul a atras toate privirile
People
George și Amal Clooney, apariție elegantă pe un iaht în Capri. Cuplul a atras toate privirile
Anunț oficial. Când începe Asia Express 2026. Ce a dezvăluit Irina Fodor, prezentatoarea show-ului: "Este un sezon al sincerității"
People
Anunț oficial. Când începe Asia Express 2026. Ce a dezvăluit Irina Fodor, prezentatoarea show-ului: "Este un sezon al sincerității"
Andreea Marin, discurs plin de emoție la Parlamentul European. Mărturisiri despre depresie, anxietate și cea mai grea pierdere din viața ei
People
Andreea Marin, discurs plin de emoție la Parlamentul European. Mărturisiri despre depresie, anxietate și cea mai grea pierdere din viața ei
Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: "Vă mulțumesc că ați avut răbdare"
People
Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: "Vă mulțumesc că ați avut răbdare"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Schimbări majore pentru pensionari de la 1 august 2026! Cine sunt persoanele vizate de noile modificări și ce urmează să se întâmple
Schimbări majore pentru pensionari de la 1 august 2026! Cine sunt persoanele vizate de noile modificări și ce urmează să se întâmple
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Gina Pistol, confesiuni despre Josephine, fiica pe care o are cu Smiley. La ce trucuri educaționale apelează cei doi: „O învățăm să...”
Gina Pistol, confesiuni despre Josephine, fiica pe care o are cu Smiley. La ce trucuri educaționale apelează cei doi: „O învățăm să...”
People

Zilnic, Gina Pistol și Smiley au parte de provocări alături de fiica lor, Josephine.

+ Mai multe
Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani
Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani
People

Lewis Hamilton le-a oferit fanilor o privire rară în vacanța petrecută alături de Kim Kardashian și copiii acesteia.

+ Mai multe
Theo Rose spune adevărul despre zvonurile privind o nouă sarcină: „Am văzut multe comentarii despre asta”
Theo Rose spune adevărul despre zvonurile privind o nouă sarcină: „Am văzut multe comentarii despre asta”
People

Theo Rose a răspuns speculațiilor care au invadat mediul online în ultima perioadă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC