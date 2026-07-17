Fiica lui Kim Kardashian, North West, transformare radicală. Cum a fost surprinsă alături de Bianca Censori

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Fiica lui Kim Kardashian, North West, a atras din nou toate privirile cu o transformare spectaculoasă, fiind aproape de nerecunoscut în timpul unei ieșiri la cumpărături alături de tatăl ei, Kanye West, și de soția acestuia, Bianca Censori, în Los Angeles.

Adolescenta în vârstă de 13 ani, care în ultimele luni a stârnit numeroase reacții din cauza accesoriilor ce imitau piercinguri la nivelul feței, nasului și buzelor, a fost fotografiată joi în timpul unei sesiuni de shopping împreună cu rapperul în vârstă de 49 de ani și arhitecta australiană în vârstă de 31 de ani.

Pentru această apariție, North a renunțat la părul lung, vopsit în albastru, și a adoptat o tunsoare bob, cu breton. De asemenea, părea să poarte grillz negri, accesoriile metalice care acoperă dinții și sunt populare în cultura hip-hop. Ținuta ei a fost compusă din pantaloni negri largi, un top negru cu imprimeu și o pereche de pantofi sport comozi. Look-ul a fost completat de o geantă mică neagră cu detalii din blană artificială și o pereche de ochelari de soare.

Bianca Censori a ales, de această dată, o apariție mai discretă decât cele cu care și-a obișnuit fanii. Ea a purtat colanți negri trei sferturi, mulați, o bluză neagră cu mâneci lungi și pantofi negri cu toc și vârful decupat. Părul și l-a lăsat desfăcut, coafat în bucle lejere.

La rândul său, Kanye West a optat pentru o ținută complet neagră, formată dintr-un tricou simplu, pantaloni din piele, o geacă din piele și ghete în aceeași nuanță.

Cei trei au fost surprinși coborând dintr-o mașină neagră și au făcut o oprire la magazinul de lux H. Lorenzo. La un moment dat, North i-a arătat Biancăi ceva pe telefonul mobil, iar cele două au izbucnit în râs. Ulterior, au analizat împreună mai multe genți expuse în magazin și au răsfoit hainele de pe rafturi înainte de a se reuni cu Kanye West și de a părăsi magazinul.

De-a lungul timpului, North a fost văzută în repetate rânduri alături de tatăl ei și de Bianca Censori, semn că între ei există o relație apropiată. În luna mai, cei doi au fost prezenți și la un eveniment organizat de Complex, unde au susținut-o pe North cu ocazia lansării primului ei EP, intitulat N0rth4evr.

Noua tunsoare reprezintă o schimbare radicală față de părul lung și albastru pe care adolescenta l-a purtat în ultima perioadă.

North, care a împlinit 13 ani pe 15 iunie, a fost în centrul atenției și din cauza look-urilor sale îndrăznețe, care au inclus accesorii ce imitau piercinguri.

La începutul acestei luni, ea a apărut într-un videoclip publicat pe contul comun de TikTok pe care îl are împreună cu mama sa, Kim Kardashian. În imagini, părea să poarte mici accesorii argintii sub un ochi și pe puntea nasului. De asemenea, și-a etalat unghiile foarte lungi și brățările cu ținte, în timp ce părul albastru era prins în două codițe. La scurt timp după aceea, Kim Kardashian a promovat pe Instagram viitorul turneu al fiicei sale, care va urca pe scenă alături de rapperița Molly Santana, în vârstă de 21 de ani.

Turneul este programat să înceapă pe 5 august, în Dallas, Texas, și se va încheia pe 27 august, în Los Angeles, orașul natal al lui North. În total, adolescenta va susține 14 concerte în Statele Unite.

Foto: Arhiva ELLE

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